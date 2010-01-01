В последние три месяца в муниципии Кишинев зарегистрировано 73 случая заболевания ротавирусной инфекцией (кишечным гриппом). Это в 3,5 раза больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

По словам эпидемиологов, специфического лечения от этого заболевания не существует, также нельзя принимать и антибиотики. В легких формах заболевание можно лечить в домашних условиях, в тяжелых случаях – необходима госпитализация.

Чтобы избежать заражения необходимо соблюдать правила личной гигиены, гигиену во время питания, а также изолировать заболевших от окружающих. Но самой эффективной мерой предупреждения является вакцина, которая в Молдове включена в список обязательных.

Чаще всего ротавирусные инфекции поражают детей в возрасте до 2-х лет. У маленьких пациентов появляется диарея и сильные боли в брюшной полости.

Напомним, за последние две недели несколько воспитанников столичных детских садов №5 и №96 госпитализировали в больницу с диагнозом ротавирусная инфекция.

Источник: actualitati.md