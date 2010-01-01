В Кишиневе под видом центра предоставления услуг связи более трех лет действовало он-лайн-казино. Об этом во вторник на пресс-конференции сообщил замначальника прокуратуры по борьбе с организованной преступностью Валериу Бодян.

Как передает агентство «Инфотаг», он отметил, что операция по задержанию менеджера казино и его сотрудников произведена при поддержке сотрудников Службы информации и безопасности и МВД.

«Обнаружено 12 игровых столов, две рулетки, фишки для казино, множество упаковок игральных карт, 200 тыс. леев, приготовленных для зарплаты сотрудникам. Изъяты камеры наблюдения, высокотехнологичные электронные устройства, позволявшие вести трансляцию. В казино трудились порядка 80 человек в три смены», - пояснил прокурор.

По его словам, персонал был нанят по трудовым соглашениям. В них фигурировали зарплаты до 2,5 тыс. леев, хотя они получали в конвертах по 8-9 тыс. леев. Часть сотрудников знала английский язык, необходимый для общения с клиентами.

Он сообщил, что учредители бизнеса действовали, соблюдая меры безопасности, чтобы не попасть в поле зрения правоохранительных органов.

«Так, зарегистрироваться в качестве игрока казино можно было лишь за границей. Большинство клиентов - граждане стран СНГ и ряда европейских государств», - сообщил Бодян.

Он считает, что сумма ущерба, нанесенная государству (из-за отсутствия платной лицензии на казино, а также неуплаты налогов) может исчисляться десятками миллионов леев.