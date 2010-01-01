Снег с городских улиц убирают машинами, которые используются на протяжении около 48 лет. Некоторые из них уже не справляются с нагрузкой.

По этой причине генпримар Кишинева Дорин Киртоакэ хочет купить подержанные снегоуборочные машины из Германии, передает NOI.md.

«Предприятие «Exdrupo» должно приобрести больше немецких снегоуборочных машин. Нужно купить подержанные машины, которые мы можем себе позволить», – заявил Киртоакэ.

Руководитель МП «Exdrupo» Штефан Раку рассказал, что подавляющее большинство специальных транспортных средств были приобретены в 1974-1978 гг. «Есть несколько машин 2004 года, несколько – 2012 года. Всего компания владеет 16 снегоуборочными машинами», – уточнил Штефан Раку.

«Я видел, что на улицах столицы в семь утра работают только наши службы: коллеги из жилищного управления, из ассоциации «Зеленое хозяйство» и «Exdrupo», но не видел рабочих из других управлений. Главные улицы убираются, но только до хозяйств, без участия всех. Мы умеем только возмущаться, но не прилагаем никаких усилий, чтобы изменить ситуацию. А через неделю все проходит, и мы все забываем», – добавил примар.

По словам главы ассоциации «Зеленое хозяйство» Елиферия Харуца, в работах по уборке снега в течение последней недели было задействовано около 80 работников компании, и на улицах столицы было разбросано более 2000 тонн противоскользящего материала. По ночам работали до семи снегоуборочных марин, а днем – 20-40 единиц