



Общественный деятель, политик и представитель инвесторов Марчел Дарие призвал примэрию Кишинева и президента решить конфликт, возникший между застройщиком и жильцами соседних домов на улице Милекску-Спэтару в столичном секторе Чокана.



Как передает "ИНФОТАГ", Дарие сказал в среду на пресс-конференции, что "выбрано идеальное место для строительства и развития города - в 35 м от ближайшего дома".



По его словам, "предприниматель, который зарегистрировал все необходимые документы для ведения строительства, столкнулся с агрессией со стороны Партии социалистов (ПСРМ)".



"Политикой следует заниматься в СМИ, парламенте, мунсовете, но не на стройках. Здесь должны находиться компетентные органы, застройщик, полиция, но не политик. Также, в стране физическую силу могут применять лишь представители определенных учреждений, но не политики", - сказал Дарие.



По его словам, при разработке проекта и ведении строительных работ "все нормы соблюдены, у каждого соседнего дома есть свое пространство, площадки, парковки".



"Как люди могут выступать за проведение здесь отдыха, когда тут находятся все сети, в непосредственной близости дорога и выхлопные газы? Если мунсоветники знали, что участок проблемный, почему они проголосовали и разрешили строительство? Почему депутаты, которые сюда приходят, зная о проблеме, не обсудили этот вопрос в парламенте? Проект стоил 850 тыс. леев и теперь приостановили строительство. Как можно отменять документы, которые юридически подтверждены и не имеют обратного действия? Это может привести к разбирательствам в ЕСПЧ", - возмутился представитель инвесторов.



Он обратился к примару Дорину Киртоакэ с просьбой вмешаться в ситуацию и обеспечить законность. Дарие также призвал генерального прокурора Эдуарда Харунжена принять меры в отношении социалистов, которые "снимают забор со строительной площадки и уносят его в неизвестном направлении". Дарие призвал президента Игоря Додона "оставить в покое строительные площадки и заниматься проблемами государства".



Ранее Додон написал в социальных сетях, что "беззаконие на участке в секторе Чокана продолжается".



"Когда примэрия или государственные учреждения не хотят вмешиваться или не могут ничего сделать, тогда вмешаемся мы. Виновные в том, что происходит, в том числе за нанесение телесных повреждений депутатам, советникам или жильцам близлежащих домов, уголовно ответят", - заверил президент.



Муниципальный советник от ПСРМ Александр Одинцов также опубликовал у себя на странице в социальных сетях причины, по которым нельзя строить многоэтажный дом.



По его словам, авторизация на строительство многофункционального комплекса по улице Милеску Спэтару является незаконной, так как выдана с нарушениями законодательства.



"Государственная инспекция в строительстве выдала заключение, согласно которой авторизация на строительство является незаконным на том основании, что на данную зону, где расположен участок, не была разработана градостроительная документация по благоустройству и развитию территории. Генеральный план города от 2007 г. и Градостроительный регламент от 2008 г. не предусматривает размещение каких-либо объектов на данной территории", - отметил он.



В свою очередь жильцы соседних домов вместе с социалистами на протяжении нескольких дней проводят акции протеста и перекрывают движение по ближайшей улице. Во вторник во время протеста противников строительства и столкновения с охраной огороженного участка пострадал депутат от ПСРМ.