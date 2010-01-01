Специалисты госпредприятия «Термоэлектрика» советуют потребителям утеплять здания. В результате, по их мнению, потери тепла и денег на оплату можно сократить на 35%.

По их данным, больше всего тепла теряется через крышу - 25-35%, стены - 15-25%, окна и фундамент - 10-20%. К экономии может привести установка отражающей фольги за батареями отопления, освобождение их от занавесок, тщательное закрытие дверей и окон, утепление стен. Также специалисты рекомендуют устанавливать в многоквартирных домах индивидуальные тепловые пункты (ИТП), которые сокращают расходы на отопление на 30%. Преимуществом ИТП перед обычной системой является горизонтальное распределение тепла, а не вертикальное. Также в каждой квартире устанавливается индивидуальный счетчик и регулятор температуры.