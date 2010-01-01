Некоторые подразделения примэрии муниципия Кишинев могут быть объединены. Это может произойти в ближайшем будущем из-за дефицита бюджета, с которым сейчас сталкиваются муниципальные власти, сообщает NOI.md.

На еженедельном совещании муниципальных служб генпримар Дорин Киртоакэ заявил, что «в текущем году будут предложены реорганизации, ликвидации субъектов, предприятий, подразделений, которых нет смысла и дальше сохранять».

Через такие процедуры могут пройти Управление сельского хозяйства и продовольствия, которое может быть объединено с Управлением торговли, а Социально-экологическое управление может быть передано Ассоциации «Зеленые насаждения».

«Не исключено, что и Управление капитального строительства пройдет через такой процесс, так, чтобы оно стало бюджетным учреждением и не зависело от выделяемых ежегодно средств. В 2017 году мы должны упорядочить эти вещи таким образом, чтобы избежать и финансовых, и других проблем, ведь ясно, что финансирование будет минимальным», – заявил Киртоакэ.