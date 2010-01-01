Оказывается, этим вопросом задаются не только простые граждане, но и государственные мужи. Например, в случае с ремонтом здания администрации президента, на него не могут ответить с 2011 года, когда начавшиеся работы были приостановлены из-за отсутствия средств.

На сегодняшний день стало известно, что работы по ремонту здания администрации президента могут быть проведены в течение одного года при условии выделения необходимых финансовых ресурсов. Для завершения ремонта требуется около 180 миллионов лей, однако в текущем году финансовых средств не выделено.

Государственная канцелярия отмечает для IPN, что работы по ремонту здания администрации президента, разрушенного в ходе акции протеста в апреле 2009 года, были приостановлены в 2011 году. В сентябре-декабре 2016 года были выполнены работы по завершению металлического забора по периметру прилегающей территории. В связи с этим было выделено 985,4 тысячи лей. Другие инвестиции в период 2011-2016 годов не были сделаны.

На уровне расходов 2011 года предполагалось, что для завершения работ по капитальному ремонту здания администрации президента требуется 112 миллионов лей. В настоящее время, учитывая увеличение затрат на выполнение работ, рост цен на строительные материалы, а также необходимость проведения дополнительных работ на фасаде здания, необходимо в целом 180 миллионов лей.

Несмотря на то, что за ремонт здания администрации президента отвечает госканцелярия, президент Игорь Додон объявил, что найдет внебюджетные источники для этого и распорядился провести до конца февраля полные расчеты финансовых средств, необходимых для завершения ремонта здания. Глава государства надеется, что работы будут завершены ко дню независимости в этом году.