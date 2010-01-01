Власти намерены расширить территорию кладбища Святого Лазаря в Кишиневе (старое название «Дойна»), которое является самым большим в Европе. По словам начальника Муниципального предприятия «Комбинат ритуальных услуг» Людмилы Боцан, площадь кладбища, которая в настоящее время составляет 103 га, расширяется каждый год на два гектара, передает IPN.

На оперативном совещании в примэрии Людмила Боцан заявила, что места для захоронения на этом кладбище практически были исчерпаны. Ежегодно на кладбище хоронят пять тысяч человек. В день, количество погребений колеблется между 18 и 38. По словам Боцан, кладбище является относительно молодым, ему всего 52 года, но становится переполненным.

Примар Кишинева Дорин Киртоакэ против расширения площади столичного кладбища. Об этом он сказал в понедельник на оперативном заседании в ответ на заявление директора комбината ритуальных услуг Людмилы Боцан.

Как передает «Инфотаг», Боцан сообщила примару, что подготовила документы «с обращением к муниципальным советникам, чтобы выделить новые земли». В ответ примар возразил следующее:

«Насколько я помню, территория парка Valea Morilor (Комсомольское озеро) 112 га. Площадь кладбища скоро будет такой же, как и у парка. И вовсе может превратиться в целый сектор в городе. Какие еще рекорды будем ставить? У нас рекорд по винным подвалам, по массовой миграции в стране, а теперь рекорд по самому большому кладбищу в Европе», - возмутился градоначальник.

Он отметил, что власти и жители пригородного села Грэтиешь уже недовольны, что в их сторону расширяется кладбище.

«Сколько еще можно расширять? Надо искать методы решения данной проблемы, а не расширять постоянно», - сказал примар.

Всего в Кишиневе 11 кладбищ. Кладбище Святого Лазаря является относительно новым. Ему всего 52 года, но уже стало самым большим в Европе. Его площадь в настоящее время составляет 103 га.