



В Национальной филармонии в пятницу вечером пройдет концерт медитативной музыки "Музыкальная терапия", организованный министерством культуры совместно с Институтом неврологии и нейрохирургии.



Как сообщил корреспонденту агентства "ИНФОТАГ" профессор института Ион Молдовану, это будет енеобычный концерт, не такой, к какому привыкли люди.



"Естественно, что вначале звучит классическая музыка. Затем модератор концерта сообщает слушателям о том, что существует музыкальная терапия, рассказывает о том, что это такое, а также сообщает о дальнейшей музыкальной программе Произведения Моцарта, Альбиони, Дворжака, Рахманинова, Дебюсси исполнит Национальный симфонический оркестр под руководством дирижера Михаила Агафица", - сказал он.



По словам ученого, "в рамках концерта подбирается специальная музыка, с помощью которой можно вылечить человека, вытащить его из депрессии, улучшить настроение. После концерта проводим своеобразное анкетирование и узнаем, как мероприятие повлияло на стояние человека. Как показывает практика, музыка лечит".



"В этот раз в рамках концерта установлены ряд правил, одно из которых, чтобы люди не аплодировали после каждой мелодии, как это происходит на обычных концертах. Слушатели должны расслабиться и слушать музыку. Это не традиционная медицина, это - терапия", - пояснил Молдовану.



Он говорит, что каждый год в музыкальной терапии звучит музыка разного жанра. На этот раз будет медитативная. В Молдове крайне редко в таких масштабах применяется музыкальная терапия.



