



Во фракции Европейской народной партии Молдовы (ЕНПМ) по решению пяти советников вместо Оазу Нантоя избран новый председатель - Руслан Кодряну. Муниципальные советники не прокомментировали на заседание свое решение. Во время предвыборной кампании на пост президента, когда в первом туре выборов кандидатом на данный пост от ЕНПМ был Юрие Лянкэ, бывший председатель фракции в муниципальном совете Оазу Нантой призывал граждан поддерживать независимого кандидата от правой оппозиции Майю Санду (председатель Партии действия и солидарности - "И"), в результате чего между советниками возникли разногласия. В фракции ЕНПМ пять муниципальных советников. Также, в четверг произошли изменения во фракции Либеральной партии (ЛП). Советник Игорь Талмазан отказался от мандата, а на его место назначен Ион Поповски. Всего во фракции ЛП 17 советников.

