



Каждый год температура воздуха в Кишиневе повышается на 0,2-0,3 градуса. Это связано с необдуманной вырубкой деревьев, которые проводятся с разрешения примэрии, - считают эксперты Городского экологического движения.



Как передает "ИНФОТАГ", бывший замминистра окружающей среды Корнел Мырза сообщил на пресс-конференции в пятницу, что в Кишиневе ситуация ухудшается с каждым годом, поскольку деревья массово вырубают, а число машин и уровень химического загрязнения воздуха увеличивается.



"Деревья также чувствительны и к шумовому загрязнению. Деревья фактически получают такой же стресс, как и человек",- добавил он.



"Массовая вырубка деревьев может привести к тому, что экологическая ситуация в городе может стать катастрофичной. Особенно в центре столицы, где по нашим подсчетам вырублены около 50% деревьев", - сказал эколог Думитру Антон.



В качестве решения вопроса массовых вырубок зеленых насаждений экологи предлагают муниципальному совету Кишинева создать комиссию по окружающей среде при примэрии.



Справка "ИНФОТАГ: В среду правительство одобрило проект закона о ратификации Парижского соглашения по климату, которое подразумевает борьбу с глобальным потеплением и выбросом парниковых газов. Молдова обязывается сократить выброс парниковых газов на 67%, что приостановит и повышение температуры воздуха.



