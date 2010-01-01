На вырубку деревьев в столице должен быть наложен мораторий по решению Муниципального совета Кишинёва (МСК).

Площадь «зелёных» и парковых зон в городе существенно сокращается, и действиям Ассоциации «Spaţii Verzi» («Зелёное хозяйство») по вырубке насаждений не может быть никаких оправданий. Об этом в рамках пресс-конференции, состоявшейся сегодня, 27 января, заявили представители «Городского Экологического движения» (ГЭД).

Руководитель «Городского Экологического движения» Корнелиу Мырза назвал действия Ассоциации «Spaţii Verzi» и примэрии Кишинёва «нелегальными и ведущими к стремительному сокращению площади «зелёных» и парковых зон».

“«За последние 25 лет в Кишинёве площадь зелёных насаждений сократилась на 1 тыс. гектаров, а общее число деревьев и кустарников снизилось почти на 50%. В то же время уровень загрязнения вырос в пять раз, и нынешнего числа деревьев недостаточно для полноценного поглощения углекислого газа. Как следствие, население Кишинёва стало чаще страдать от заболеваний, вызванных химическим и шумовым загрязнением окружающей среды», — подчеркнул Мырза.

Для решения возникшей проблемы «Городское Экологическое движение» выступило с рядом предложений. Во-первых, предложено ввести временный мораторий за вырубку деревьев, за исключением тех, которые на самом деле находятся в аварийном состоянии. Мораторий должен быть введён Муниципальным советом и поддержан компетентными службами и гражданским обществом.

Во-вторых, по словам председателя ГЭД, должна быть сформированная смешанная рабочая группа, составленная из специалистов в данной области, независимых экспертов и гражданских активистов, которой будет доверено изучить легитимность разрешений на вырубку деревьев. В-третьих, предложено создать Экспертный совет при примэрии, который давал бы компетентную оценку инициативам по вырубке деревьев и другим действиям в области окружающей среды.

Уточним, что Ассоциация «Spaţii Verzi» 13 января объявила о «плановых вырубках деревьев» на центральных улицах Кишинёва. Представители структуры сослались на заключения Института лесных исследований и лесоустройства при Агентстве «Moldsilva», которые признали деревья больными и представляющими угрозу для жизни людей. Только на бульваре Штефана чел Маре планируется вырубить 256 деревьев, ещё 274 дерева должны быть подвергнуты очистке.