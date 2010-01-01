



Правоохранительные органы расследуют стычку, произошедшую 24 января между заместителем претора столичного сектора Centru Василе Урыту и журналистом Генадие Брега.



Как сообщили "ИНФОТАГ" в примэрии Кишинева, последний пришел в претуру и в ответ на замечания чиновника ударил его, сломав палец. На видео, размещенном примэрией, видно, что Урыту требует от Бреги покинуть помещение, так как он пьян и ведет себя неадекватно.



Брега в ответ сообщил, что пришел к чиновнику узнать мнение относительно инцидента произошедшего между одним из сотрудников претуры и экономическим агентом.



По его словам, зампретора попросил подождать в приемной и в ходе перепалки чиновник ударил его ногой.