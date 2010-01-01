В адрес редакции газеты «Труд 7 Молдова» пришло письмо от жильцов дома №64, расположенного на улице Крянгэ столичного сектора Буюкань. В нем они выражают признательность своему участковому - офицеру 3-го участка полиции Руслану Тэнасе за профессиональное выполнение служебных обязанностей, человечность и внимание к нуждам людей.

В частности, жители пишут, что со всеми проблемами они обращаются к своему участковому, который всегда внимательно всех выслушает, грамотно и оперативно решит любой вопрос.

«Мы, жители дома №64 по улице Крянгэ, искренне благодарим участкового уполномоченного полиции Руслана Тэнасе за чуткое отношение к каждому человеку и добросовестное отношение к своей работе. С тех пор, как он работает на нашем участке, жить нам стало гораздо спокойнее, мы чувствуем, что находимся под надежной защитой»,- следует из письма Нины Ботнару, Ольги Ткач и Татьяны Алексеевой.

Редакция отмечает, что благодарность - основа общечеловеческих ценностей, которая, к огромному сожалению, так редко встречается в современном обществе. Поэтому мы поддерживает жительниц нашего города в их стремлении отблагодарить офицера полиции, который честно и бескорыстно исполняет свой долг. Очень надеемся, что голос наших сограждан будет услышан и руководство МВД найдет возможность достойно отметить заслуги офицера полиции Руслана Тэнасе.