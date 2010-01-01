





В Кишиневе за неделю упали четыре электрических столба. Аварии произошли в разных районах города.



Как передает "ИНФОТАГ", глава управления электротранспорта Кишинева Георге Моргоч сказал в понедельник после оперативного заседания, что "столбы, упали не из-за плохого состояния, а из-за внешнего фактора, удара транспортом".



По его словам, все столбы в Кишиневе находятся в удовлетворительном состоянии. "Упавшие столбы в оперативном режиме были устранены с дороги. Вместо них будут установлены другие. На замену одного столба необходимо 30-35 тыс. леев. Всего в Кишиневе более 6,2 тыс. столбов, из которых 580 могут представлять опасность", - сказал Моргоч. По его словам, 230 таких столбов, которые находились на бульваре Штефана чел Маре, уже были замены. Оставшиеся 350 столбов заменят тогда, когда примэрия найдет необходимые средства. Для этого потребуется около 8,7 миллионов леев.





