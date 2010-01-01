Объявленный в конце декабря конкурс на приобретение около 30 новых автобусов, пока приостановлен, сообщает NOI.md.

По словам главы городского автобусного парка Якоба Капчели, конкурс для приобретения единиц транспорта был объявлен по указанию генпримара Дорина Киртоакэ. Госканцелярия, однако, опротестовала это распоряжение, а на прошлой неделе суд сектора Центр принял решение о приостановлении его действия.

«Суд указал, что причиной такого решения является тот факт, что примар не может давать такие распоряжения», – отметил Якоб Капчеля.

«Средства на приобретение автобусов были выделены еще в бюджете на 2016 год, в 2017 также предусмотрены такие средства. Остается только, чтобы по этому вопросу высказались юристы примэрии», – уточнила глава управления финансов Вероника Херца.

По словам Якоба Капчели, на конкурс записались две компании, одна из Республики Молдова, другая – из Швеции. Молдавская компания не представила все необходимые документы, так что шведскую компанию должны были объявить победительницей конкурса.

«По распоряжению примара должны были закупить до 50 единиц транспорта, но учитывая доступные финансовые суммы, мы можем приобрести 30 использованных автобусов. Эти автобусы необходимо было закупать не сейчас, а несколько лет назад, потому что у всех автобусов, которыми мы располагаем, превышен нормативный срок эксплуатации, возраст машин старше 18 лет, а их километраж – более миллиона», – заявил Капчеля.

Кишиневский городской автобусный парк в настоящее время располагает 135 единицами транспорта.