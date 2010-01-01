На улицах и в парках Кишинева идет массовая вырубка деревьев. После президентских выборов именно эта тема стала самой обсуждаемой в соцсетях и реальном мире.

Всё по закону?

В муниципальном предприятии «Ассоциация зеленых хозяйств» говорят, что спил древесно-кустарниковой растительности происходит на законных основаниях. Экологи согласились с тем, что деревья в столице старые, но нужно своевременно информировать жителей города, проводить открытые консультации и согласовывать эти вопросы. При этом они обратили внимание, что вместо вырубленных деревьев, обязательно должны быть посажены новые.

Вот только некоторые адреса, где были спилены деревья, - на проспекте Штефана-чел-Маре, улицах Митрополита Г. Бэнулеску-Бодони, Константина Негруцци, Михая Еминеску, Алексея Матеевича, на Площади Великого национального собрания, в парке «Долина роз». Как сообщили в примэрии, вырубка деревьев проводится и в парках Riscani, La izvor, в сквере Piata Decebal и продолжится в других парковых зонах Кишинева, включая Valea Morilor и лесопарк Calea Basarabiei. Столичные власти уверяют: «Спилу подлежат сухие, гнилые и поврежденные деревья, которые были осмотрены и отмечены специалистами в период вегетации».

Несмотря на то, что горожане возмущаются и жалуются (пока что только в социальных сетях), примэрия продолжает безразлично относиться к их мнению, уничтожая деревья. Очередной взрыв произошел после того, как жительница Кишинева Наталья Пухлякова опубликовала в социальных сетях фото вырубленной аллеи в «Долине роз».

Увиденное никого не оставило равнодушным, вызвав сотни комментариев. В соцсетях призывают граждан провести посменное дежурство в парке «Долина Роз», где спилили акациевую аллею.

Из 36 деревьев срубили 16, еще шесть спилят в ближайшие дни. Директор МП «Ассоциация зелёных хозяйств» Елиферий Харуца сообщил, что деревья вырубили, потому что им было более 60 лет, пообещав высадить другие. Но не все в это поверили. Также он заверил noi.md в том, что у него есть необходимая документация и доказательства того, в каком состоянии находились деревья.

Отреагировал на жалобы активных жителей столицы в соцсетях и заместитель начальника государственной Экологической инспекции Валериу Нани, представив разрешение на вырубку аллеи: «Деревья были в процессе гниения или потеряли декоративный вид, и на их месте будут посажены другие. Разрешение на вырубку было выдано 24 апреля 2016 г. Экологическим агентством Кишинева по просьбе руководства МП «Ассоциация зелёных хозяйств» на основе акта о проверке, составленного Экологическим агентством, и протокола об исследовании деревьев, проведенном МП «Ассоциация зелёных хозяйств».

Замглавы МП «Ассоциация зелёных хозяйств» Галина Ляху пояснила: «В парке «Долина роз» проходит санитарная рубка. На дамбе 36 деревьев находятся в аварийном состоянии, т.е. больные и старые, посаженные еще в начале 1960-х годов. Кроме того, эта акация шаровидная потеряла декоративность. Шары уже не были шарами, были деформированы и старыми. Поэтому мы вместе с органами по окружающей среде, которые тоже проверили деревья, пришли к мнению, что деревья нужно срезать, а вместо них посадить при первом же случае саженцы, возможно, таких же видов, а, возможно, и лучше, тоже орнаментальной формы».

При этом она заверила: «Никаких заправок, парковок и других сооружений на аллее не будет. Мы проведем пресс-конференцию и объясним горожанам, почему в городе идет вырубка деревьев. Расскажем об интересных деталях, количестве вырубленных деревьев и посаженных саженцах. Не обижайтесь, расскажем всем», - сказала она, отказавшись сообщить ещё какие-то подробности.

Почему это делается неразумно?

Эколог Олег Манторов согласился с тем, что старые деревья нужно вырубать и сажать новые: «Рубить нужно, но это должно быть выборочно, обосновано специалистами, и вместо вырубленных сажать другие. Но сегодня вырубка деревьев делается неразумно, и министерство окружающей среды должно отреагировать на это. Вырубают не только старые деревья, но и липу, которой 25-30 лет. Очевидно, что кто-то в этом заинтересован, есть какие-то подозрения. К тому же липа – это хорошая древесина для сауны».

Манторов сказал, что было бы хорошо, если бы местные органы власти воспользовались опытом Китая, где сразу сажают взрослое дерево, чтобы не менять облик города. В Молдове достаточно питомников для того, чтобы вырастить саженцы, в том числе в агентстве «Moldsilva».

Говоря об акации, которая росла в «Долине роз», председатель Кишиневской территориальной организации «Экологическое движение Молдовы» Владимир Гараба сообщил: «Деревья этой породы живут около 50 лет, больше они не выдерживают. Они действительно старые, а в декоративной форме они долго не сохраняются. Только в дикой природе они могут дольше жить. Поэтому их надо заменить. Реконструкция нужна, и в этом нет ничего страшного. Если посадить высокорослые саженцы, то в течение трех-пяти лет, в зависимости от породы и погодных условий, снова будет аллея. Максимум за пять лет всё будет восстановлено».

«Другой вопрос, что вырубка деревьев должна происходить подготовлено, - высказал свою озабоченность Владимир Гараба. - Все дело в возмущении людей, которых заранее практически не проинформировали о том, какие работы будут проводиться, и какова их цель. И это негодование справедливо, потому что люди ничего не знают о том, где вырубят еще зеленые насаждения, какими породами их заменят. Кроме того, решение об авторизации должно приниматься с участием общественных организаций, которые специализируются в этой отрасли, а фитосанитарные акты опубликовать, чтобы общество понимало, для чего этого делается и не допускать информационного скандала».

Говоря о ценах на саженцы, председатель Кишиневской территориальной организации «Экологическое движение Молдовы» отметил: «Они стоят достаточно дорого. Самые простые саженцы - акациевые можно купить в пределах 500-600 леев, а некоторые породы деревьев стоят и 1 тыс. леев. Если с корневой системой, почвой, то еще дороже. Это - дорогое удовольствие для города, но деревья нужно заменять, если они старые. Но возмущает вырубка деревьев вдоль дорог. На 30-40% уменьшилось количество деревьев, которые растут на главных улицах города, к примеру, на В. Александри, проспекте Штефана чел Маре. Они рубят и уничтожают газоны, чтобы создавать парковочные места, нанося городу большой вред. Когда будут оценивать состояние зеленых насаждений, мы убедимся, что срезать деревья на этих улицах не стоило.

Несмотря на то, что после вырубки деревьев необходимо сажать новые, находятся люди, которые убеждают местные органы власти в том, что парковочные места нужнее деревьев. В результате полностью уничтожаются газоны. Это ошибка местной администрации, министерства окружающей среды и выше стоящей инстанции. На нашу просьбу приостановить работы никто не отреагировал».

Деревья рубят на дрова?

Также многих жителей города волнует вопрос - что происходит со спиленными деревьями, неужели их специально вырубают на дрова?

Елиферий Харуца сообщил, что древесину продают муниципальным служащим или пенсионерам. По его словам, желающие купить дрова должны написать заявления в претуры секторов. Бесплатно срубленные деревья могут быть отданы только нуждающимся семьям. По словам его заместителя г-жи Ляху, гнилую и трухлявую древесину нигде не используют и поэтому выбрасывают. Остальную древесную массу продают на топку в хозяйства. Все это продается через бухгалтерию, официально.

Как пояснил председатель «Экологического движения Молдовы» Владимир Гараба, по закону хозяином спиленных деревьев является примэрия в лице МП «Ассоциация зеленых хозяйств». Поэтому они вправе продавать древесину как населению, так и своим работникам. Но такой бизнес не приносит большого дохода. Однако и об этом жители столицы должны знать, сколько вырублено и куда уходит древесная масса.

По словам эколога Манторова, в среднем один кубометр дров стоит около 800 леев, это зависит от вида древесины. При существующих ценах ее продажа считается выгодным бизнесом с 100% чистой прибылью, т.к. в срубленное дерево ничего не вложено нынешними властями, не считая затрат на вырубку.

Незнание закона не освобождает…

«Согласно требованию действующего законодательства, снос зелёных насаждений на территориях, которые принадлежат муниципалитету, производится на основании авторизации, которая выдается Экологической инспекцией мун. Кишинева, - рассказывает Начальник экологической инспекции Кишинева Устим Стынча. - Это предусмотрено Законом о зелёных насаждениях городских и сельских населённых пунктов. Инспекторы Института лесных исследований и лесоустройства решают, в каком состоянии находится дерево, т.е. авторизация выдается после его фитосанитарного обследования. И только после этого «Ассоциация зелёных хозяйств» приступает к вырубке».

Сегодня причин для вырубки деревьев в городе много. Одна из них - это старость, т.к. зеленый фонд был сформирован в 60-70-е годы XX-го столетия. Были посажены, в основном, недолговечные культуры – такие, как акация, клен. Возраст у большинства деревьев уже превысил 50-60 лет. Также одной из причин является опасное состояние флоры, болезнь. А некоторые предоставляют угрозу для жизни людей, зданий (сухие ветки, к примеру). Все помнят прошлогодний случай в Кишиневе, когда упавшее дерево убило женщину. Также вырубка деревьев происходит при ремонте подземных коммуникаций, и для возведения инженерных капитальных сооружений.

Также собеседник сообщил, что деньги на покупку саженцев выделяет министерство окружающей среды совместно с примэрией города. И, в зависимости от финансовых возможностей, делаются посадки. Обычно привычными для нас саженцами хвойных пород, липы, тополя, акации. Некоторые СМИ опубликовали ранее данные кишиневской примэрии, согласно которым каждый год в Кишиневе под вырубку попадают почти 3 тыс. деревьев и якобы вместо них выживают 28 тыс. саженцев. Казалось бы, при таких темпах посадки мы скоро будем жить в джунглях, но город почему-то пустеет, несмотря на то, что общая площадь зеленых насаждений в Кишинёве занимает почти 3 тыс. га.

В других странах обновление зеленых насаждений городов происходит постепенно, а не кавалерийским наскоком, как это делается в молдавской столице в последнее время. Неужели в нашей стране не осталось хороших специалистов, которые могли бы грамотно решить проблему с озеленением города?

Источник Noi.md