Ремонт фасада и крыши здания примэрии муниципия Кишинев может начаться в ближайшее время.

Так, неделю назад был проведен тендер на определение компании, которая займется ремонтом. Его результаты пока неизвестны.

В то же время известно, что на работы из госбюджета будет выделено около 1 миллиона леев.

Согласно тендерной документации, ремонт должен быть завершен в течение 10 месяцев, то есть до конца 2017 года. Планируется, что будут осуществлены работы по усилению наружных стен, реконструкции крыши, реставрации фасадов, установка систем вентиляции и кондиционирования внутри здания, а также благоустройство окружающей территории.