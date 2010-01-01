Примэрия Кишинева установила в парке Valea Morilor систему видеонаблюдения, проект осуществляется муниципальным предприятием «Зеленное хозяйство». Всего в парке установлено 16 видеокамер, две из которых работают в автоматическом режиме и фиксируют все происходящее на озере и в пешеходных зонах. Видео будет храниться на специальном сервере и у полиции к нему будет доступ, чтобы, в случае необходимости можно было быстро отреагировать и предотвратить случай нарушения закона.

По данным примэрии, установленная система видеонаблюдения стоит 480 тыс. леев. Местные власти рассчитывают, что система позволит обеспечить безопасность граждан во время отдыха, а также предотвратить акты вандализма. Кроме камер видеонаблюдения установлены и два барьера, ограничивающих доступ автомобилей на территорию парка.

Также примэрия Кишинева приобрела для муниципального предприятия «Зеленое хозяйство» восемь микроавтобусов для перевозки сотрудников предприятия. Для этих целей из муниципального бюджета выделено 3,7 млн. леев. В нынешнем году планируется приобретение еще четырех микроавтобусов.