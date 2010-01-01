



Примэрия Кишинева объявила конкурс на должность главы управления образования, молодежи и спорта и призывает всех желающих подавать заявки. Требованиями к кандидатам это наличие высшего образования (лиценциат) в педагогике, диплом магистра в образовании, публичном управлении, а также четырехлетний опыт работы в данной области, минимум два года опыта управления. Заявки принимаются до 1 февраля.

Бывший руководитель управления Татьяна Нагнибеда-Твердохлеб завершила свой мандат в начале января. Она на протяжении 10 лет руководила управлением. В ноябре в конце ее мандата был выявлен случай поставки просроченной продукции в детские сады. Тогда, по решению примара Дорина Киртоакэ, Нагнибеда-Твердохлеб была временно отстранена от занимаемой должности, а ряд чиновников - уволены.