Соглашения с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР), которое уже подписано, и с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ), подписание которое намечено на следующий год, вызывают массу вопросов, связанных с их законностью. С таким мнением в рамках пресс-конференции 21 декабря, выступил эксперт в области энергетики Серджиу Тофилат, сообщает NOI.md.

Во время процедуры подписания Дорином Киртоакэ соглашения о выделении займов от западных партнёров были нарушены законодательные нормы. По словам Серджиу Тофилата, Закон о статуте муниципия Кишинев и Закон о местных публичных финансах обязывают генпримара согласовывать все решения о получении займов с Муниципальным советом. «В данном случае это положение не было соблюдено. Более того, многие советники, с которыми я обсуждал этот вопрос, сказали, что были поставлены в известность о подписании соглашения с ЕБРР только в день публикации пресс-релиза на интернет-портале примэрии, то есть 22 ноября», - заявил эксперт.

Специалист в области энергетики высказал сомнение в том, что были соблюдены все моменты, которые предваряют подписания соглашений, имеющих столь важное значение для города. «Соглашение, которое было подписано примаром с представителями ЕБРР, регламентировано положениями Плана действий по устойчивой энергетике. Этот документ вступил в действие почти четыре года назад, но в нем до сих пор не устранены многие погрешности и неточности. Его даже не вынесли на публичные обсуждения, поэтому мы можем только предполагать, какие цели преследовала примэрии при внедрении этого проекта. Уже тот факт, что План действий не отвечает всем требованиям законности, ставит под сомнение и законность инициативы по термоизоляции столичных зданий как одной из его составных частей», - подчеркнул Тофилат.

Уточним, что генпримар Кишинева Дорин Киртоакэ 6 декабря подписал соглашение с представителями ЕБРР о выделении дотаций в размере 25 млн евро, предназначенных для обеспечения энергоэффективности и термоизоляции жилых домов и зданий социальной значимости. Выделение средств будет произведено в рамках нескольких траншей. Первый транш размером в 10 млн евро выделит ЕБРР, ЕИБ в рамках второго транша выделит 10 млн евро, ещё 5 млн евро будут выделены Фондом Восточноевропейского партнерства по энергоэффективности и экологии (E5P) в виде безвозмездного гранта.