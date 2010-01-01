Теперь кишиневцам уже не стоит волноваться, по поводу возможного прорыва дамбы во время весеннего паводка и затопления столицы.

Специалисты провели работы по укреплению Гидигичского водохранилища и утверждают, что ее безопасная эксплуатация обеспечена еще на 50 лет.

Как сообщили «Инфотаг» в министерстве окружающей среды, работы осуществлены за три года в рамках проекта «Обеспечение защиты Кишинева от наводнений путем укрепления плотины и донных шлюзов».

Бюджет проекта составил 3,3 млн. леев. Работы по улучшению пропускной способности плотины проводились с помощью спецтехники и водолазов, которые очистили территорию вокруг шлюзов, расширили и углубили водосток.

Гидигичское водохранилище является публичной собственностью и находится в распоряжении агентства Apele Moldovei, подведомственному министерству окружающей среды. Это один из крупнейших водоемов площадью 840 га. Плотина была построена в 1962 г. и все это время серьезно не реставрировалась.

«Гидигичская плотина не соответствовала минимальным требованиям безопасности, механизм регулирования уровня воды функционировал частично, а процесс работы представлял опасность из-за спонтанной утечки», - заявил министр окружающей среды Валериу Мунтяну, выразив благодарность всем, кто был задействован в проекте.