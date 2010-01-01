Рождество и Новый Год – это не просто одни из главных праздников в году. Это время томительно-приятного ожидания праздника, упоительного бесконечного веселья.

Рождественские базары с их богатой историей, угощениями и развлечениями – добрая предпраздничная традиция. CHRISTMAS FAIR, проводимая на Moldexpo вписалась в вереницу ярких и нарядных рождественских ярмарок Европы. Ослепительно яркий, наполненный невероятным радужным настроением и радостной суетой, центральный павильон Moldexpo на 10 дней превращается в волшебное пространство, где каждый посетитель окунается в магическую атмосферу предновогодней сказки.

Подготовиться к торжествам, зарядиться новогодним настроением, вдохновиться идеями и выбрать подарки на любой вкус можно на ярмарке Christmas Fair. Здесь около 130 участников предложат:

· новогодниe сувениры, елки, елочные украшения и декор;

· продукты для новогоднего стола: деликатесы, сладости и кондитерские изделия;

· одежду, обувь, аксессуары, кожгалантерею, текстиль, косметику, парфюмерию, украшения и др.;

· мастер-классы по изготовлению рождественских подарков, елочных игрушек и украшений;

· концертную и развлекательную программу для детей и взрослых;

· художественную программу с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Праздничную атмосферу на ярмарке дополнит и сказочное оформление павильона, в котором зажгутся тысячи огней и главная Рождественская звезда.

Ярмарка рождественских подарков СHRISTMAS FAIR - это событие, которое не только дает возможность посетителям приобрести подарки, но и создает великолепное праздничное настроение, позволяя ощутить волшебный дух грядущих праздников. Ведь порой ожидание праздника чудеснее, чем сам праздник…

Международный выставочный центр “Moldexpo” поздравляет всех

с наступающим Рождеством и Новым 2017 годом!

Открытие Ярмарки рождественских подарков СHRISTMAS FAIR

состоится 16 декабря 2016 г., в 11.00, в центральном павильоне.

Работа Ярмарки:

16–24 декабря–10.00–18.00

25 декабря–10.00–16.00