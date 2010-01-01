Ярмарка, с которой начинаются рождественские чудеса
Рождество и Новый Год – это не просто одни из главных праздников в году. Это время томительно-приятного ожидания праздника, упоительного бесконечного веселья.
Рождественские базары с их богатой историей, угощениями и развлечениями – добрая предпраздничная традиция. CHRISTMAS FAIR, проводимая на Moldexpo вписалась в вереницу ярких и нарядных рождественских ярмарок Европы. Ослепительно яркий, наполненный невероятным радужным настроением и радостной суетой, центральный павильон Moldexpo на 10 дней превращается в волшебное пространство, где каждый посетитель окунается в магическую атмосферу предновогодней сказки.
Подготовиться к торжествам, зарядиться новогодним настроением, вдохновиться идеями и выбрать подарки на любой вкус можно на ярмарке Christmas Fair. Здесь около 130 участников предложат:
· новогодниe сувениры, елки, елочные украшения и декор;
· продукты для новогоднего стола: деликатесы, сладости и кондитерские изделия;
· одежду, обувь, аксессуары, кожгалантерею, текстиль, косметику, парфюмерию, украшения и др.;
· мастер-классы по изготовлению рождественских подарков, елочных игрушек и украшений;
· концертную и развлекательную программу для детей и взрослых;
· художественную программу с Дедом Морозом и Снегурочкой.
Праздничную атмосферу на ярмарке дополнит и сказочное оформление павильона, в котором зажгутся тысячи огней и главная Рождественская звезда.
Ярмарка рождественских подарков СHRISTMAS FAIR - это событие, которое не только дает возможность посетителям приобрести подарки, но и создает великолепное праздничное настроение, позволяя ощутить волшебный дух грядущих праздников. Ведь порой ожидание праздника чудеснее, чем сам праздник…
Международный выставочный центр “Moldexpo” поздравляет всех
с наступающим Рождеством и Новым 2017 годом!
Открытие Ярмарки рождественских подарков СHRISTMAS FAIR
состоится 16 декабря 2016 г., в 11.00, в центральном павильоне.
Работа Ярмарки:
16–24 декабря–10.00–18.00
25 декабря–10.00–16.00