



Примэрия Кишинева проводит кампанию по стерилизации домашних собак и кошек. Для этих целей на первом этапе выделено 300 тыс. леев, рассчитанных на 400 домашних питомцев. Инициатива по стерилизации разработана волонтерами общественной ассоциации "Человеческое общество". Стерилизацию будут проводить врачи благотворительного молдо-немецкого фонда по защите животных Laika. Цель кампании по стерилизации - предотвращение роста числа бездомных животных, а также их размножение. Кишиневцы, желающие стерилизовать питомца, должны позвонить 022-74-75-20 для регистрации, после чего владельцу животного перезвонят и сообщат о дне проведения процедуры. У владельца животного должно быть при себе удостоверение личности, документ о регистрации собаки (если есть), выданный ЖЭКом, а также необходимо будет заполнить декла рацию о стерилизации животного. После осуществления процедуры, животному на ухе сделают специальную татуировку - идентификационный номер.