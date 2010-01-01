Здравствуйте.



Обращаюсь к вам для получения помощи в сложившейся ситуации! Я живу в Кишиневе, и, как большинство граждан, езжу на маршрутках. В один «знаменательный» день я ехала в маршрутке на работу (стоя), вдруг водитель резко затормозил для того, чтобы посадить пассажира, и я сильно ударилась головой о поручень. Все начали ругаться на водителя, а тот, как это всегда происходит, отмахнулся и поехал дальше.



Я вышла из маршрутки - у меня сильно болела и кружилась голова, хорошо, что в маршрутке со мной ехала сотрудница из нашей фирмы. Когда я пришла на работу, почувствовала тошноту и слабость, и мне вызвали «скорую». Как оказалось потом, у меня было сотрясение мозга. Теперь я на больничном, потратила уйму денег на лечение, и что мне делать, не знаю. Подскажите, как поступить в моей ситуации наказать водителя, из-за которого я теперь нахожусь на больничном?



Унгуряну Екатерина, г. Кишинев.



К сожалению, мы вынуждены констатировать тот факт, что такие случаи - не редкость в нашем городе, и очень часто при управлении транспортным средством водители маршрутных такси забывают о безопасности находящихся в салоне пассажиров.



Для того чтобы дать вам ответ на ваш вопрос, необходимо для начала понять, какие же обязанности и запреты предусмотрены для водителей маршрутных такси.



Итак, водитель обязан: руководствоваться правилами перевозки пассажиров и багажа, правилами дорожного движения, правилами технической эксплуатации автобуса и др.; соблюдать график движения; следить за соблюдением пассажирами правил, условий перевозки багажа, принимать, размещать и выдавать багаж на остановках, предусмотренных расписанием; проверять наличие и соответствие билетов на проезд и перевозку багажа; содержать транспортное средство в надлежащем техническом и санитарном состоянии; иметь опрятный вид и поддерживать чистоту и порядок на своем рабочем месте и в салоне; быть вежливым и предупредительным в общении с пассажирами, непримиримым к недостаткам в обслуживании пассажиров и незамедлительно устранять эти недостатки; объявлять названия остановок и их продолжительность и др.



Водителю запрещается: перевозить безбилетных пассажиров; производить посадку пассажиров в местах, не предусмотренных графиком; перевозить больше пассажиров, чем предусмотрено мест технической инструкцией завода-изготовителя; курить в салоне, пользоваться аудио- и видеоаппаратурой, если против этого возражают пассажиры; пользоваться мобильным телефоном во время управления транспортным средством.



Основным требованиям для водителей, в первую очередь, является соблюдение правил дорожного движения, чего зачастую не делают водители маршруток, а с учетом того, что вы ударились головой при резком торможении, которое водитель предпринял для посадки пассажира, то такие его действия идут в грубом противоречии с требованиями правил дорожного движения.



Из вашего письма не совсем понятно, имеется ли у вас проездной билет на ту самую поездку. Если проездной билет у вас сохранился, тогда у вас имеется доказательство того, что вы воспользовались услугами данного перевозчика. Ко всему прочему, вам следует сохранить все кассовые чеки на приобретение медикаментов для прохождения лечения, а также - за все оплачиваемые вами процедуры. Перечисленные выше бумаги потребуются для того, чтобы вы могли возместить все понесенные вами расходы и взыскать данные денежные средства с компании-перевозчика.



В дополнении к вышеуказанным документам, вам также необходимо иметь все медицинские документы, подтверждающие получение указанных вами травм - медицинские выписки, записи из медицинской карты, рецепты (если они у вас остались) и другие.



Очень хорошо, что у вас имеется свидетель в лице вашей сослуживицы, которая сможет подтвердить факт того, что травму вы получили именно во время поездки на данном маршрутном такси, а не где-то в другом месте.



Так что же вам следует сделать? Вам следует составить заявление на имя администратора данного маршрута, с требованием принять необходимые меры к водителю, а также - с требованием возмещения вам причиненного материального и морального вреда. Также, мы бы советовали вам обратиться с жалобой на действия водителя в примэрию муниципия Кишинэу, а также продублировать ее в Национальный инспекторат патрулирования.



Очень хотелось бы надеяться, что сразу после подачи данных заявлений, ваши требования будут исполнены администратором маршрутного такси. Однако, к нашему большому сожалению, исходя из сложившейся практики, скорее всего, ваши требования не будут выполнены, по крайней мере, в полной мере.



Если же ваши требования не будут исполнены компанией-перевозчиком, тогда вам следует обратиться с исковым заявлением в компетентную судебную инстанцию и уже в исковом порядке взыскать с данной компании понесенный вами ущерб, в том числе, моральный. Также отметим - при составлении искового заявления следует учитывать, что оно должно быть составлено в соответствии с требованиями, предъявляемыми к процессуальным актам Гражданским процессуальным кодексом Республики Молдова. В заключении добавим, что к данному исковому заявлению вам также следует приложить все доказательства, свидетельствующие о законности предъявляемых вами требований.





Консультировал генеральный директор



Юридического центра «ПРАВОЗАЩИТА»,



магистр права, Стародубцев Николай.