Здравствуйте.



У моего сына, к сожалению, сложилась такая жизненная ситуация, что ему пришлось подать на развод. Однако его жена, давшая повод для развода, мирно решать вопросы с совместным имуществом не хочет. Она желает все имеющееся у них имущество разделить пополам. Все бы ничего, если бы она не претендовала на квартиру, которую я подарила сыну. Скажите, пожалуйста, имеет ли она законные права на квартиру, которая была подарена мной на основании дарственной моему единственному сыну?



Евгения Васильевна, г. Бельцы.



Здравствуйте, Евгения Васильевна, хотим сразу отметить, что вступление в законный брак всегда порождает юридические последствия. И одним из таких юридических последствий является тот факт, что имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной собственностью, если иное не установлено брачным договором. Так как вы не упомянули о наличии брачного договора, заключённого между супругами, мы не будем останавливать свое внимание на данном аспекте. Также отметим, что даже если один из супругов не работал, вел домашнее хозяйство, либо зарабатывал меньше другого, то он имеет право на половину от всего нажитого имущества, независимо от того, на кого оно оформлено.



Таким образом, пока ваш сын состоит в законном браке со своей женой, между ними действует законный режим имущества супругов, а это значит, что имущество, нажитое супругами в период состояния в браке, согласно законодательству, принадлежит им обоим по праву совместной собственности.



Однако действующим законодательством Республики Молдова предусмотрена и личная собственность супругов. Более того, Семейный кодекс РМ устанавливает перечень оснований, позволяющих ограничить личное имущество каждого из супругов от их совместной собственности. В первую очередь, к такому имуществу следует отнести имущество, принадлежащее каждому из супругов до вступления в брак. Кроме того, собственностью каждого из супругов является имущество, полученное одним из них во время нахождения в браке в дар, в порядке наследования или по иным безвозмездным сделкам.



При этом, необходимо иметь документы, подтверждающие право собственности, например, нотариально оформленный договор дарения или свидетельство о праве наследования по закону или по завещанию. Данные документы будут являться доказательством того, что имущество, указанное в них является личной собственностью, а не совместно нажитой.



Итак, более подробно рассмотрим вопрос получения имущества одним из супругов по договору дарения. Для того, чтобы подаренную вещь можно было отнести именно к собственности одного из супругов, необходимо, чтобы договор дарения был оформлен только на одного супруга, а не на обоих. Более того, такой договор должен быть нотариально заверен. Тем не менее, определить, кому был сделан тот или иной подарок, порой бывает непросто, следовательно, бремя доказывания того, что имущество было передано в дар лично ему, лежит на заинтересованном супруге.



Но давайте поэтапно распишем те действия, которые необходимо предпринять вашему сыну. Одним из оснований для расторжения брака в судебном порядке являются споры по поводу раздела совместной собственности супругов. Ваш сын должен будет предъявить судебной инстанции доказательства того, что квартира была подарена именно ему. Таким доказательством, как было сказано выше, выступает нотариально оформленный договор дарения, при этом в качестве одаряемого должен быть указан ваш сын без упоминания его нынешней супруги. После того, как суд выделит подаренную квартиру из совместной собственности супругов в личную собственность одного из них, ваша невестка не будет иметь никаких законных прав на данную квартиру.



Однако следует учитывать некоторые особенности, предусмотренные законодателем. Действующим законодательством РМ судебной инстанции даётся право признать личное имущество каждого из супругов совместно нажитой собственностью, если будет установлено, что в период состояния в браке за счет общего имущества или имущества одного из супругов, либо в результате трудовой деятельности одного из супругов, стоимость личного имущества каждого из них значительно увеличилась. В качестве примера можно привести капитальный ремонт квартиры, реконструкцию, переоборудование, переустройство.



Таким образом, даже если квартира была вами подарена сыну, но ваша невестка сделала в ней за свой счет капитальный ремонт или какие либо другие работы, приведенные в качестве примера выше, тем самым, стоимость данного имущества существенно возросла, и, при наличии доказательств данных фактов, она может просить суд считать данную квартиру совместно нажитым имуществом и требовать её раздела.



В завершении следует отметить, что вся совместная собственность супругов делится между ними поровну, то есть в процентном соотношении 50 на 50.



Из вышеизложенного следует сделать вывод, что, в случае отсутствия указанных особенностей, судебная инстанция будет считать полученную по договору дарения вашим сыном квартиру его личной собственностью. В случае же возникновения ситуации, в которой стоимость полученного в дар имущества существенно возросла, решение будет приниматься судом, исходя из материалов и доказательств, имеющихся в деле.





Консультировал генеральный директор



Юридического центра «ПРАВОЗАЩИТА»,



магистр права, Стародубцев Николай.