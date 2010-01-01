О правилах провоза через границу имущества для личного пользования

Здравствуйте.

Наверное, мой вопрос не очень актуален сегодня, т.к. начался сезон зимних отпусков и не так много людей едет на отдых в данное время года, но те, кто едут, наверное, с отдыха возвращаются с какими-то покупками.

Вот, что меня интересует: в последние годы, когда я нахожусь на отдыхе, я приобретаю себе какую-то технику, и по возвращению домой, при пересечении границы Молдовы у меня возникают проблемы с таможенными органами, которые говорят, что я должен заплатить растаможку на провозимую технику. Я просто не понимаю, почему я должен что-то платить, если я везу это себе, а не на продажу!

Скажите, пожалуйста, законны ли действия нашей таможни и как мне действовать в таких ситуациях?

Иван, г. Кишинев.

Здравствуйте, Иван.

Действительно, в период отпусков и не только у граждан Республики Молдова, въезжающих на ее территорию и имеющих при себе приобретенное за пределами нашего государства имущество для личного пользования, возникают проблемы для его провоза без уплаты таможенных платежей.

Давайте разбираться, какими правами наделяет действующее законодательство Республики Молдова лиц, ввозящих на ее территорию имущество, приобретенное за рубежом. В РМ действует специальный закон, прямо предусматривающий порядок ввоза в Республику Молдова и вывоза с ее территории имущества физическими лицами. В соответствии с данным законом, физические лица имеют право: ввозить на территорию страны без уплаты таможенных платежей предметы личного пользования, а также товары, указанные в приложении к рассматриваемому нами закону; ввозить на территорию страны без уплаты таможенных платежей иное имущество, кроме указанного нами ранее, таможенная стоимость которого не превышает 300 евро и которое не предназначено для коммерческой или производственной деятельности. Если таможенная стоимость имущества превышает данный необлагаемый лимит, таможенные платежи взимаются, исходя из всей его таможенной стоимости (указанный необлагаемый лимит не уменьшает облагаемую стоимость имущества).

Факт переезда на постоянное место жительства или получения наследства должен быть подтвержден соответствующими документами. Порядок предоставления данной льготы устанавливается Таможенной службой РМ. Если таможенная стоимость товаров превышает необлагаемый лимит в 300 евро, ввозные платежи рассчитываются, исходя из таможенной стоимости товаров, а указанный необлагаемый лимит не уменьшает их облагаемую стоимость. При этом можно ввозить на территорию страны товары, которые не были указаны нами выше и не предназначенные для коммерческой или производственной деятельности, при условии уплаты таможенных платежей и декларирования в установленном порядке; получать имущество посредством международного почтового отправления или несопровождаемого багажа при условии, что оно не предназначено для коммерческой или производственной деятельности, а также при условии уплаты таможенных платежей, за исключением случая, превышения стоимости в установленной законом, т.е. 300 евро, и декларирования в установленном порядке.

Таким образом, из вышеизложенного следует, что в случае, если вы провозите какую-либо технику, приобретенную вами на территории иностранного государства, то без оплаты таможенных платежей вы можете ее провести в том случае, если эта техника приобретена Вами для личного пользования и ее стоимость не превышает 300 евро. Обращаем ваше внимание на тот факт, что стоимость провозимого вами имущества должна быть подтверждена документально, а не заявлена вами в устной форме без представления каких-либо доказательств, указывающих на ее стоимость и законность приобретения. Такими документами могут служить кассовый чек на покупку данного имущества или оплаченная фактура, а также иной документ с указаниями реквизитов продавца и стоимости. Более того, такой документ будет подтверждать факт того, что ввозимое имущество получено вами абсолютно законно и, соответственно, не вызовет у сотрудников таможенной службы вопросов о происхождении такого товара.

Если стоимость товара составляет менее 300 евро, и вы можете данный факт подтвердить документально, то вы имеете право провезти данное имущество без оплаты таможенных платежей. Но следует учитывать и тот факт, что технику вы можете провозить только в единичных экземплярах, и стоимость, указанная выше, является общей стоимость провозимого вами имущества.

В случае, если все вышеуказанные требования вами соблюдены, но сотрудник таможенной службы не дает вам провезти данный товар без оплаты таможенных платежей, вы можете обратиться с письменной жалобой на имя начальника таможенного поста. А в случае, если это не принесет желаемого результата, после получения соответствующего ответа от таможенной службы, его можно обжаловать в компетентной судебной инстанции.

Консультировал генеральный директор

Юридического центра «ПРАВОЗАЩИТА»,

магистр права, Стародубцев Николай.