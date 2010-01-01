Как вернуть деньги за испорченную в ателье вещь

Я купила себе брюки на базаре и обратилась в ателье для того, чтобы мне их укоротили. Естественно, я заплатила необходимую сумму за работу и ушла домой. На следующий день я забрала свои брюки из ателье и, по приходу домой, примерила их… У меня был шок – на брюках одна штанина почти на сантиметр была короче другой, но, самое ужасное, что ткань на брюках такая, что не позволяет распороть подгиб брюк и перешить, т.к. останутся дырочки и будет все равно видно. Когда я вернулась в ателье и показала им их же работу, они просто вытолкали меня за дверь и не захотели разговаривать.

Посоветуйте, что мне делать – чек из ателье у меня есть, на нем написана моя фамилия и стоит печать фирмы. Могу ли я каким-либо образом вернуть себе деньги за испорченные брюки?

Кукош Вероника, г. Кишинев.

Уважаемая Вероника, к нашему большому сожалению, мы вынуждены констатировать, что некачественное оказание услуг становится нормой в нашей стране, а хамское отношение со стороны исполнителей при оказании таких услуг вообще переходит все мыслимые границы. Давайте попробуем разобраться, почему же это происходит. По нашему мнению, некоторые экономические агенты, занимающиеся оказанием услуг населению, позволяют себе такое поведение по отношению к своим клиентам потому, что уверены в недостаточной правовой грамотности нашего населения и знают, что наш народ очень терпелив и не пойдет жаловаться на противоправные действия этих экономических агентов.

Для того чтобы узнать правовые рычаги воздействия на недобросовестных экономических агентов, давайте остановимся на том, какими правами и обязанностями, согласно требованиям действующего законодательства РМ, наделяются стороны в правоотношениях, связанных с оказанием услуг. Сразу отметим, что, обратившись в ателье и оплатив оговоренное вознаграждение, вы заключили с данной компанией договор об оказании услуг, о чем свидетельствует имеющийся у вас, как вы его назвали, чек. Однако, по нашему мнению, исходя из того, что вы описали, у вас на руках имеется не кассовый чек, а, скорее всего, квитанция, выписанная на ваше имя. Но на этом факте мы остановимся ниже.

Итак, основные права и обязанности исполнителя (исполнителем, в данном случае, является ателье) при оказании услуг: основным правом исполнителя является право на получение вознаграждения за оказанную услугу; основной же обязанностью исполнителя является обязательство выполнить работу строго в оговоренный срок, с надлежащим качеством и без каких бы то ни было погрешностей в проделанной работе.

Основные права и обязанности заказчика, т.е. ваши: основной обязанностью является взятое на себя обязательство по своевременной выплате вознаграждения исполнителю; основными правами заказчика является право требовать оказания услуг в оговоренные сроки, а также право на получение качественных услуг. Следует оговориться, что приведенный выше перечень прав и обязанностей сторон при заключении договора оказания услуг не является исчерпывающим.

Таким образом, мы определили, что исполнитель обязан оказывать услуги только надлежащего качества. Однако, исходя из вашей ситуации видно, что услуга вам оказана не качественно, и, более того, вследствие недолжного оказания услуги, переданная исполнителю вещь потеряла свою ценность для заказчика. Согласно требованиям действующего законодательства Республики Молдова, вы имеете право требовать от исполнителя возмещения понесенных убытков в полном объеме, если докажете, что он является виновником нанесения вам таковых.

В вашем конкретном случае, в качестве доказательства оказания вам некачественных услуг должен выступать кассовый чек, выданный исполнителем. Однако, как уже упоминалось, у вас на руках имеется не кассовый чек, а квитанция об оплате. Но, ввиду того, что на ней имеется печать фирмы-исполнителя и выписана она на ваше имя, этот документ также будет являться доказательством.

Что же вам следует предпринять? Вам следует составить жалобу на действия сотрудников ателье и направить данную жалобу администрации компании-исполнителя, а также в органы, наделенные функциями защиты прав потребителя. В данной жалобе вам необходимо описать сложившуюся ситуацию и потребовать от исполнителя возместить понесенный вами материальный и моральный ущерб. В случае непринятия необходимых мер со стороны исполнителя, у вас останется только одна возможность взыскать понесенные убытки – передать дело на рассмотрение в компетентную судебную инстанцию в гражданском судопроизводстве.

Для обращения в судебную инстанцию вам потребуется составить исковое заявление, которое, в свою очередь, должно быть составлено в соответствии с требованиями, предъявляемыми Гражданским процессуальным кодексом Республики Молдова к процессуальным актам. К данному исковому заявлению вы должны будете приложить все имеющиеся у вас доказательства по данному делу, а также документ, подтверждающий факт оплаты государственной пошлины за рассмотрение дела в судебном порядке.

В заключение отметим, что вам необходимо подтвердить размер причиненного вам исполнителем материального ущерба. Таким образом, вы должны будете собрать доказательную базу, в соответствии с которой можно будет определить стоимость испорченных исполнителем брюк, чтобы взыскать с последнего их стоимость.

Консультировал генеральный директор

Юридического центра «ПРАВОЗАЩИТА»,

магистр права, Стародубцев Николай.