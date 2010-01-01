На прошлой неделе руководство дорожной полиции инициировало масштабные проверки рейсовых пассажирских микроавтобусов, заверяя, что кампания продолжится до тех пор, пока на дорогах не будет наведен порядок.

Виктор Суружиу

Органы дорожного правопорядка утверждают, что готовы взять под комплексный контроль маршрутные такси Кишинева. Автоинспекторы регулярно посещают конечные остановки микроавтобусов, проверяют техническое состояние машин и документы водителей, а также наблюдают за их поведением на дорогах. Только за последние несколько дней полицейские в ходе проверок оштрафовали более 50 водителей за несоблюдение Правил дорожного движения (ПДД), а также за перевозку слишком большого числа людей в одной маршрутке.

По данным статистики, с начала нынешнего года было зарегистрировано более 30 ДТП с участием этого вида городского автотранспорта, в результате которых 56 человек получили травмы. После ряда серьезных аварий с большим числом пострадавших полиции отдали приказ действовать более жестко по отношению к нарушителям.

«Перегруз» не допустим

Сотрудники кишиневского управления по надзору за транспортом и дорожным движением намерены усилить мероприятия для выявления водителей, которые нарушают правила технического обслуживания автотранспорта, подвергают опасности пассажиров и других водителей. Последние проверки на этой неделе были проведены днем, в час пик, когда маршрутки переполнены пассажирами. В течение трех дней порядка 50 водителей получили штрафы на сумму от 600 до 750 леев и по 3 штрафных очка.

Немногим ранее полиция нагрянула с неожиданными проверками на конечные остановки столичных микроавтобусов, следующих по маршрутам № 117, 129 и 169. До этого выборочные проверки прошли на маршрутах № 106, 114, 178, 186, 101 и ряде других. Помимо штрафных санкций, сотрудники дорожной полиции в случае серьезных нарушений составляют протоколы, запрещающие работать, пока неисправность не будет ликвидирована. Ответственность за выполнение работ по устранению нарушений возлагается на администраторов маршрутов.

Одна из наиболее распространенных претензий дорожной полиции связана с недопущением так называемого «перегруза». Условия перевозки пассажиров оговорены в недавнем решении Высшей судебной палаты, которая обязывает водителей столичных маршрутных такси перевозить людей только в креслах. Этот вердикт был вынесен по итогам обжалования решения примара Дорина Киртоакэ от 17 октября 2014 г., в котором предлагалось в микроавтобусах вместимостью до 16 посадочных мест перевозить не более 7 стоящих пассажиров, а в маршрутках, вмещающих до 21 сидящего пассажира, перевозить стоя максимум 10 человек. При помощи муниципальной полиции власти пытаются добиться выполнения судебного постановления.

Правоохранительные органы и столичная администрация поставили перед владельцами рейсовых микроавтобусов условие: «по-хорошему» договориться с водителями, чтобы они соблюдали ПДД, не превышали скорость, не допускали «перегруза», следили за исправностью транспортного средства, вывешивали в каждом маршрутном такси график его движения, не курили за рулем и не говорили по телефону, не слушали громко музыку и вели себя уважительно по отношению к пассажирам. В противном случае примэрия и полиция обяжут их принять меры, вплоть до увольнения проштрафившихся водителей.

От мелких нарушений до шокирующих фактов

Как отмечают в дорожной полиции, проверки микроавтобусов регулярно выявляют такие нарушения со стороны водителей, как тонирование боковых стекол, неавторизованное переоборудование, истечение срока техосмотра транспортного средства. Зачастую практикуется эксплуатация транспортных средств с серьезными техническими дефектами. Некоторые водители работают, несмотря на отсутствие лицензии на транспортное средство, управление и перевозку людей. Наказания также связаны с превышением скорости, несанкционированной парковкой, высадкой и посадкой пассажиров в неположенном месте.

Водители пассажирского автотранспорта регулярно пренебрегают положениями ПДД, которые касаются изменения полосы движения, соблюдения расстояния между автомобилями во время движения, предоставления права преимущественного проезда на перекрестках или соблюдения правила «правой руки», соблюдения скорости движения в соответствии с дорожными указателями.

В ходе проверок особое внимание обращается на соблюдение фирмами-перевозчиками требований о проверке транспортных средств перед выездом, медицинском обследовании водителей, опрятном внешнем виде салона. Последний фактор, по словам стражей порядка, также имеет немаловажное значение. Например, наличие грязных, порванных сидений, неровного покрытия пола могут стать основанием для запрещения эксплуатации автотранспорта.

Есть в «истории болезни» столичных маршруточников и совсем шокирующие факты: неисправные тормозная система и рулевое управление, водители под градусом. «Если вам кажется, что человек за рулем неадекватен или находится в состоянии алкогольного опьянения, сразу же звоните в дежурную часть МВД. Подробно сообщите максимально возможные данные: номер маршрута, где вы проезжаете в данный момент, по возможности назовите транспортные номера. На место тут же выедет наряд дорожной полиции и на конечной остановке или по ходу движения микроавтобус будет остановлен. Водителя отправят на освидетельствование в медицинское учреждение», - советуют в МВД.

Кроме того, полиция рекомендует пассажирам, возмущенным поведением водителей микроавтобусов, звонить администратору маршрута. Это касается и недовольных тем, что водители курят за рулем, разговаривают во время езды по телефону или ездят на высокой скорости. Номера телефонов администраторов должны быть указаны в каждом микроавтобусе. В случае несоблюдения правил у фирмы-перевозчика могут отозвать право оказывать услуги пассажирского транспорта, а также аннулировать разрешение на выход на маршрут. Если на одном маршруте выявляются два нарушения, инициируется процедура расторжения договора об администрировании маршрута, заключаемого между примэрией и хозяйствующим субъектом.

Коррумпированная система

Ряд частных транспортников винят в росте нарушений и высоких показателях ДТП с участием маршрутных микроавтобусов столичные власти и, в частности, сотрудников муниципального управления общественного транспорта. Представители нескольких транспортных компаний, осуществляющих в Кишиневе пассажирские перевозки, публично заявляли, что катастрофическая ситуация вытекает из сложившейся незаконной системы продажи мест на маршрутах. По их словам, владельцы микроавтобусов, создающих аварийные ситуации, зачастую незаконно приобретают место на маршруте. В таких случаях проверки перед выездом, как правило, не проводятся. В результате дорожная полиция выявляет нарушения и задерживает водителей микроавтобусов, работающих в состоянии алкогольного опьянения.

По мнению некоторых автопредпринимателей, городской пассажирский транспорт – это коррумпированная система, все еще поддерживаемая городскими властями, несмотря на многочисленные разоблачения последних лет. Ранее ряд транспортных компаний даже подписался под обращением в столичную прокуратуру, в котором говорится о необходимости проведения тщательной проверки системы пассажирских перевозок в столице.

Известен случай, когда оперативники задержали с поличным посредника при попытке передать представителю столичной администрации взятку в размере 10 тыс. евро. Данная сумма представляла собой аванс от 50 тыс. евро, которые хозяин некой кишиневской транспортной фирмы передавал взамен содействия в предоставлении права на обслуживание муниципальных маршрутов. Представитель муниципальных властей обещал убедить членов профильной комиссии принять благоприятное для фирмы-претендента решение.

«Черный ящик» для маршрутки

Если с большинством претензий полиции поспорить сложно, то некоторые требования вызывают неоднозначную реакцию со стороны водителей и администраторов маршрутов. В частности, операторы рынка пассажироперевозок ставят под сомнение целесообразность введения обязательных остановок для рейсовых микроавтобусов, курсирующих по Кишиневу. По их мнению, если несколько маршруток остановятся одновременно на станции, не миновать хаоса и пробок.

«Бывает, что, зная о незначительных неисправностях в машине, не угрожающих безопасности движения, их ремонт переносят на некоторое время, - говорит один из администраторов маршрута. – В такой ситуации есть риск получить штраф. Поэтому в последнее время, в связи с ужесточением проверок, если такие неисправности выявляются, водителей обязывают их устранить. Машины однозначно проходят проверку при допуске их к эксплуатации. Полиция часто придирается к тому, что окна маршрутного такси тонированы, но это не только допустимо, но и хорошо, поскольку в таких машинах летом не так жарко».

В дорожной полиции считают, что уровень безопасности движения станет выше, если водители не будут отвлекаться на расчеты с пассажирами. По мнению полицейских, высокая вероятность аварий с участием маршруток связана и с тем, что водители берут плату с пассажиров и возвращают им сдачу во время движения машины. Владельцы микроавтобусов не готовы нанимать второго человека на маршрут, обилечивающего пассажиров, поскольку это скажется на величине доходов. Они предлагают альтернативу: рассчитываться с пассажирами сразу на входе и только затем трогаться с места.

Не нашло поддержки и предложение об установлении в обязательном порядке на все маршрутки так называемого «черного ящика» – прибора, который может оценивать техническое состояние автомобильной техники. Он позволяет контролировать местонахождение транспортного средства и маршрут его движения, режим работы и действия водителей. И самое главное: в случае аварии можно будет без специальных экспертиз, только на основании данных этого прибора точно установить виновника ДТП. И хотя подобная техника неплохо зарекомендовала себя в некоторых европейских странах, с введением ее в Молдове все же решили повременить – уж слишком большие затраты это повлечет.

Источник: Noi.md