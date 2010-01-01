Украинские энергетики готовятся сделать «контрольный выстрел» по Днестру

Об этом говорили в Тирасполе на 8-й Международной бассейновой конференции по Днестру. В работе форума приняли участие более 150 ученых, экспертов, представителей неправительственных организаций (НПО), журналистов из Молдовы, Приднестровья, Украины, Румынии, России, Германии. Организаторы конференции: Международная ассоциация хранителей реки Eco-TIRAS в партнерстве с естественно-географическим факультетом Приднестровского государственного университета (ПГУ).

Наталия Барбиер

- В этом мероприятии, в отличие от предыдущих, приняли участие местные власти Молдовы и Приднестровья в составе Экологической платформы, созданной Eco-TIRAS в рамках проекта ПРООН при поддержке Евросоюза. Задача платформы – донести экологические знания до местных властей таким образом, чтобы они стали полезными в совместной деятельности сообществ двух берегов для сохранения и улучшения окружающей среды, - заявила координатор проекта Eco-TIRAS Татьяна Синяева. - У нас очень дружная платформа, люди заинтересованы в применении полученных на конференции знаний.

Природа делится на бассейны рек

Из горно-равнинной реки Днестр превращается в открытый водоем со всеми вытекающими отсюда последствиями. Попросту говоря, совсем скоро он может стать просто цепью озер, а потом и вообще исчезнуть. Эта мысль красной нитью прошла в выступлениях большинства участников.

- Бассейн Днестра сталкивается с множеством геополитических проблем, однако надо сохранить единство во имя нашей общей реки, чтобы совместно противостоять политическим играм, - заметил, открывая конференцию, ректор ПГУ Степан Берил. - Главная задача – сохранить Днестр, чтобы не потерять предоставляемые им экосистемные услуги.

Действительно, трансграничный статус Днестра стал источником многих проблем. Он берет начало на Украине, проходит по Молдове, Приднестровью и впадает в Черное море. На каждой территории рекой управляют по-своему, но страдают обитатели всего бассейна реки. А это более 72 тысяч квадратных километров, где живут около 8 миллионов человек.

- В СССР бассейновый подход казался неочевидным, - сказал исполнительный директор Eco-TIRAS доктор биологии Илья Тромбицкий. - Потом поняли, что природа разделена на бассейны рек, именно там надо решать проблемы. При этом необходимо соблюдать и другой постулат: решения принимаются в интересах всех водопользователей. Вовлекая в обсуждение состояния Днестра ученых, масс-медиа, гражданское общество, Экологическую платформу, созданную Eco-TIRAS, мы сможем изменить ситуацию. Пока она складывается к худшему.

По общему мнению, главные виновники нынешних бед Днестра – украинские энергетики.

Для справки

Днестровский гидроэнергетический комплекс (Украина) состоит из трех формально самостоятельных, но функционально связанных энергетических структур. Днестровский гидроузел ГЭС-1 (сооружен в 80-е годы прошлого столетия на границе Украины и Молдовы) – типичная крупная гидроэлектростанция с плотиной высотой более 55 м. В 90-е годы Украина без согласования с Молдовой установила в нижней плотине этого комплекса две турбины для выработки дополнительной электроэнергии. Так была создана ГЭС-2. В начале 2000-х возобновилось строительство Днестровской гидроаккумулирующей станции (ГАЭС), начатое еще в советские времена, со своим аккумулирующим водоемом на правом берегу Днестра. Необходимо подчеркнуть, что только ГЭС-1 и ее водоем соответствуют проектным документам. А сейчас Украина намеревается построить в верхнем течении реки еще шесть русловых ГЭС.

Украинские энергетики накапливают и сбрасывают воду, считаясь лишь с собственными нуждами. Днестровский гидроэнергетический комплекс изменил гидрологический режим, что привело к дефициту воды на территории Молдовы, Приднестровья, Одесской области. Сложившаяся ситуация уже нанесла ущерб биоразнообразию бассейна Днестра: исчезли десятки видов редких растений, животных, птиц, рыб. Под угрозой находятся не только все остальные виды, но и само существование реки.

Число дьявола, или Черные пятна «зеленой энергетики»

600 и 6, а всего 606 – почти «число дьявола» - именно столько новых гидроэлектростанций собираются построить на Украине. Шесть новых крупных ГЭС должны появиться на Днестре, остальные – на его притоках.

Сейчас в мире заговорили о «зеленом переходе», то есть, увеличении доли возобновляемых источников энергии. На Украине к этому модному энергетическому тренду относят гидроэлектрические станции на Днестре. Беда в том, что такая энергетика в действительности самая, что ни на есть, черная.

- Украинскую гидроэнергетику можно назвать зеленой лишь в том смысле, что из-за нее Днестр зарастает водорослями, - заметила член-корреспондент АНМ Елена Зубкова. – На границе Украины и Молдовы Днестр – это месиво из пережеванных растений. Он обмелел, течения нет, вода стоит. Таков результат работы украинской электроэнергетики.

Будет работать во вред Днестру и малая «зеленая энергетика». Строительство частных мини-ГЭС уже идет на Черемоше – притоке Прута (Дунайский бассейн). Берутся за дело в Львовской, Черновицкой, Тернопольской и Закарпатских областях, то есть, на притоках Днестра. Чем это грозит? Уменьшится водность малых рек, а, следовательно, Днестра и Прута, куда они впадают. Но и та вода, которую, по-прежнему, будут нести притоки, окажется весьма сомнительного качества. Ведь многим из них предстоит течь целые десятки километров по трубам, а не по своему прежнему руслу. Уничтожатся ландшафты. Пострадает биоразнообразие. Вот почему в Киеве, Харькове, Львове уже не раз проходили массовые демонстрации протеста: ведь каждый такой псевдозеленый киловатт обойдется населению не только Украины, но и Молдовы, и Приднестровья слишком дорого. То, что выгодно отдельным богатым людям, означает смерть молдо-украинско-приднестровской реки. И этому способствует «зеленый» тариф на гидроэнергетику как «зеленую» энергию, который в Украине в 3 раза выше обычного. А расплачиваются за него простые люди. Какая она «зеленая», мы все видим на примере Днестра, Днепра и всех других рек, на которых построены ГЭС. Член-корреспондент Национальной академии наук Украины Аркадий Шапарь предложил наложить мораторий на любое гидростроительство на Днестре.

Между тем, в сферу интересов конференции попали и малые реки.

- Реку формируют притоки, - подчеркнул Илья Тромбицкий. - Три последних года летом в Кишиневе бьют тревогу: город может остаться без воды. Из Украины она почти не поступает, а в Молдове Днестр пополняют речушки и ручейки, которые пересыхают из-за жары. По этой же причине в Одесской области гибнут плавни – легкие этой территории. НПО Ormax продемонстрировала, как надо работать на малых реках. Она возникла на Куболте - притоке Реута, который, в свою очередь, впадает в Днестр. Там создали речной комитет и доказали, что решения должны приниматься совместно на протяжении всей реки. В Молдове уже шесть суббассейновых Советов, на Украине их пока нет.

Война документов

5-й Экофорум неправительственных организаций, состоявшийся в рамках конференции, обратил внимание на «войну документов», которая может завершиться поражением Днестра. Правительства Молдовы и Украины обсуждают проект Соглашения о функционировании Днестровского гидроэнергокомплекса. Оно будет подписано до конца года.

- Олигархи договорились прекратить тянуть лямку переговоров в отношении текста проекта соглашения по функционированию Днестровского гидроэнергоузла, а подписать его в том виде, в каком он предложен украинскими гидроэнергетиками, - заметил Илья Тромбицкий. - Что это означает на практике?

Несмотря на реверанс в сторону Конвенции по трансграничным водам (Хельсинки, 1992), сторонами которой являются Молдова и Украина, в Соглашении отсутствуют ее главные принципы: обеспечение использования трансграничных вод разумным и справедливым образом, а также управление водными ресурсами таким образом, чтобы потребности нынешнего поколения удовлетворялись без ущерба для возможности будущих поколений удовлетворять свои собственные потребности. Забыт и принцип «загрязнитель платит». Молдова лишается права водопользования со своей территории, выходящей на буферное водохранилище, поскольку весь молдавский берег будет отдан Украине в аренду на 49 лет. Эксплуатация Днестровского гидроэнергоузла будет и дальше осуществляться в соответствие с советскими правилами 1987 года, которые вообще не учитывают строительство в 1990х годах генераторов на нижней плотине буферного водохранилища (ГЭС-2). Про намерения или обязательства украинской стороны разработать новые правила эксплуатации в тексте проекта соглашения не говорится ничего. Предлагаемый к подписанию проект соглашения не предусматривает никаких механизмов по компенсации Молдове ,утрачиваемых в связи с функционированием гидроэнергоузла экосистемных услуг. Украина не берет на себя никаких конкретных обязательств по проведению весенних экологических попусков, которые полностью зависят от режима функционирования Днестровского гидроэнергоузла. Проект соглашения никак не учитывает планы строительства Украиной шести русловых ГЭС в верхнем Днестре, которые в будущем де факто станут частью Днестровского гидроэнергокомплекса. Нет в документе и ссылки на свежевступивший в действие Днестровский бассейновый Договор (2012), что означает: для правительств обеих стран он – не указ.

На конференции подчеркнули: если бы Договор начал работать, энергетикам пришлось бы считаться с этим документом. В нем сказано, что первоочередное внимание будет уделяться «экологическим пропускам для удовлетворения потребностей экосистем». И «никакой вид использования водных ресурсов бассейна реки Днестр не пользуется неотъемлемым приоритетом перед другими видами использования».

Между тем, в Договоре идет речь не только о нашей общей водной артерии. В основу документа положен наиболее разумный подход к охране окружающей среды: река и ее бассейн – это одно целое.

Галина Процив, руководитель НПО «Край» (Тернопольская область) напомнила:

- 7 июня Днестровский Договор ратифицирован Украиной, 28 сентября следовало создать Речную комиссию, но ее еще нет. Нужно, чтобы в нее вошли люди, глубоко осведомленные о проблемах Днестра, в том числе представители гражданского общества.

Участники конференция выработали рекомендации, которые будут опубликованы и разосланы правительствам государств, расположенных в бассейне трансграничной реки.

- Итоговая резолюция – руководство к действию, - сказал в заключение ректор ПГУ Степан Берил. - Отдельные проблемы Днестровского бассейна уже носили характер локальных экологических катастроф. Если человек не найдет ключ к новым взаимоотношениям с природой, его ждет гибель