Большинство граждан Молдовы из-за коррупции и экономической нестабильности не хотят возвращаться домой. Тем не менее, власти, не теряя надежды, утвердили очередной План действий на 2017–2020 годы по реинтеграции возвращающихся из-за рубежа соотечественников.

Владислав Бордеяну

«Не хотим домой»

Эксперты молдавской миссии Международной организации по миграции (МОМ) провели картографическое исследование, согласно которому, большинство граждан Молдовы, которые находятся за рубежом, не хотят возвращаться в страну по многим причинам, в том числе из-за недоверия к политической и социально-экономической системе. Многие при этом недовольны кражей миллиарда и ее последствиями, низко оплачиваемой работой, а также не уверены в будущем своих детей. И это, несмотря на то, что в последние годы Европейский союз вложил немало средств в проекты по поддержке мигрантов. Кроме того, многие из тех, кто попытался вернуться и начать собственный бизнес, в скором времени снова уехали за границу, из-за того что им тяжело адаптироваться на родине. Нежелание молдаван возвращаться обусловлено, прежде всего, отсутствием возможности найти достойную работу.

Более 70% мигрантов, которые покинули Молдову - это молодые люди в возрасте до 40 лет, с образованием. Уезжая за границу, они устраиваются по специальности. Чаще всего женщины вынуждены ухаживать за больными или детьми, а мужчины трудоустраиваются или на стройке, или на транспорте. Тем не менее, большинство из них адаптируется и не видит смысла возвращаться на родину. Как показало исследование, за последние годы, главной целью соотечественников в другой стране была легализация. Некоторые уже приобрели себе жилье или земельные участки, взяли кредит, имеют сбережения или открыли бизнес.

Большинство молдаван, проживающих за границей, уверено, что молдавские власти не интересуются судьбой граждан. Эти люди никогда не слышали о предпринимаемых правительством мерах по реэмиграции.

Планы властей

Пока это только очередной План, утвержденный правительством, с помощью которого власти намерены на протяжении трех лет (2017-2020 годы) вернуть соотечественников из-за рубежа. Цель документа – сократить отрицательные последствия миграции. Прежде всего план предусматривает поддержку, а именно диверсификацию мер и улучшение услуг по школьной (ре)интеграции, программы для молодежи и престарелых граждан, а также меры по трудоустройству. Другие действия будут нацелены на освещение доступа к финансам, реализации и диверсификации программ по привлечению денежных переводов в развитие национальной экономики.

Кроме того, создан межминистерский комитет по вопросам диаспоры, миграции и развития. Также одобрен механизм для координации и проведения государственной политики как центральными, так и местными органами власти.

Но не стоит забывать и о других мерах, предпринятых властями, в том числе о программе привлечения денежных переводов в экономику PARE 1+1. Она была предусмотрена для мигрантов, которые хотят открыть свой бизнес в Молдове. Суть ее заключается в том, что каждый вложенный лей государство обязуется компенсировать 1:1. Так, по данным на конец декабря 2016 г., посредством данной программы доступ к грантам получили 900 предприятий. Сумма безвозмездного финансирования составила 158,77 млн. леев. По данным статистики Организации по развитию малых и средних предприятий (ODIMM), 52% предприятий созданы в сельском хозяйстве, 26% - в перерабатывающей промышленности и 22% - в сфере оказания услуг. При этом большая часть - 85% предприятий работают в сельской местности, а остальные - в муниципии Кишинев.

Надежда умирает последней

- Любой шаг, который предпринимается для того, чтобы помочь гражданам вернуться, можно оценить как положительный. Другое дело, насколько он эффективен, - рассуждает председатель Ассоциации малого бизнеса Евгений Рошкован. - Не все мероприятия, которые предназначены для этого, результативны, потому что нет адекватных условий для того, чтобы люди могли найти себе рабочие места с хорошей заработной платой. Может быть, правительство надеется, что мигранты сами создадут рабочие места, вернувшись на родину? Однако у нас недостаточно предприятий, которые бы открывали рабочие места. У нас более 30% экономических агентов не работают. Люди стараются закрыть бизнес и уйти с рынка. А те, которые еще «де-юре» не закрыты, говорят о том, что есть большие бюрократические проблемы, в том числе связанные с отрицательным отношением госслужащих к тем, кто занимается бизнесом. Многие чиновники видят в нем криминал.

Исполнительный директор Центра стратегических исследований и реформ Галина Шеларь считает, что возвращение мигрантов - это возвращение к существующим проблемам на рынке труда.

- Лучше было бы говорить не о возращении соотечественников, а о приостановке миграционного оттока населения, прежде всего молодежи и квалифицированных специалистов. Мы говорим, что создаем преимущества тем, кто уехал, забывая о тех, кто живет в Молдове. Будучи уверенными в том, что кто-то вернется, мы ставим в невыгодное положение тех, кто пока еще не уехал. Это - не только мое мнение, но и международных экспертов, представителей Международной организации по миграции, экспертов из ЕС. Главная задача сегодня – приостановить, зафиксировать миграционный отток населения, и это будет лучшим стимулом и примером для тех, кто решит вернуться. Чтобы реализовать данную задачу, нужны стабильность и рабочие места. Лучшая программа по возвращению мигрантов - создание достойных рабочих мест для тех, кто остается в стране, - полагает Шеларь.

Не верю!

Председатель Конгресса молдавских диаспор Александр Калинин усомнился в том, что действия Правительства Молдовы по утвержденному Плану на 2017-2020 гг. будут иметь желаемый эффект. Он считает, что прежде всего нужно ответить на несколько вопросов - какое количество граждан Молдовы в настоящее время находится за рубежом и какое количество страна готова принять обратно? Только по официальным данным, на территории России постоянно пребывают около 500 тысяч граждан РМ (это - немалое количество для почти 3 млн населения). На самом деле этих людей значительно больше, это признают все эксперты. Готово ли государство к их единовременному возвращению? Сможет ли оно обеспечить их, обустроить им жизнь, создать для них новые рабочие места?

- На мой взгляд, именно эти вопросы должны учитываться в Плане действий, - говорит Александр Калинин. - Совершенно ясно, что реинтеграцию нужно прописывать поэтапно и не на ближайшие три года, а на 20-30 лет. У государства должна быть общая стратегия в этом направлении, а не просто план на короткий период. А что мы видим в утвержденном документе? Например, в программе PARE 1+1, упоминаемой в Плане действий, мигранту или его родственнику предлагается инвестировать средства, полученные за рубежом, в обучение и бизнес. Но только по официальным данным, мы видим, что те, кто работает в РФ, ежемесячно переводят деньги в Молдову. А те, кто находится в Европе, накапливают средства по 15-20 тысяч евро, и привозят их наличными. Те, кто работает в России, по сути, уже занимаются здесь своим бизнесом. Зачем им еще бизнес и в Молдове, да еще платить за обучение, если они уже лучшим образом обеспечивают свои семьи и приобретают новые знания в России? План действий правительства, к сожалению, не дает мигранту понимания, какие преференции для бизнеса государство создает, какие условия упрощает и т.д.

Кроме того, обратите внимание – этот документ ориентирован только на граждан Молдовы, вернувшихся на родину не более чем 24 месяца назад, после временного пребывания на территории другого государства на протяжении минимум 90 дней непрерывно в течение одного календарного года. По сути, насколько я понимаю, речь идет о сезонных рабочих.

Власти не пытаются вернуть даже «нужных» молдаван

Как отметил собеседник, страну покинули профессионалы, специалисты, в том числе учителя, ученые, врачи. Почему на повестке дня не стоит вопрос о возвращении первой волны мигрантов, которые явно уже не попадают в целевую аудиторию Плана действий правительства Молдовы? Именно эти специалисты могут способствовать росту экономики страны. К тому же многие из них приобрели опыт в других странах, некоторые переквалифицировались. Нужно использовать этот колоссальный опыт на благо страны. И это напрасно не учтено в Плане действий. Кроме того, сегодня не наблюдается никакого прямого общения политических лидеров Молдовы с мигрантами. Никакие их вопросы не решаются на государственном уровне.

- Это в самом начале года, в интервью российскому телеканалу «Мир» признал и президент Республики Молдова Игорь Додон, - говорит Калинин. – Необходимо отметить, что из-за катастрофической демографической ситуации в мире война за мигрантов ведется повсеместно, абсолютно всеми государствами. И Молдове в этом смысле незамедлительно нужно предпринимать правильные шаги, а не идти на поводу у западных экспертов. Обратите внимание, в Плане действий фигурируют только европейские партнеры, там нет ни слова про Россию. Возможно, Российской Федерации тоже еще предстоит сделать выводы по этому поводу и внести коррективы в свою миграционную политику. Но вернемся к Молдове… Мы наблюдаем печальную картину: активный процесс урбанизации, старение населения, низкую рождаемость и высокую миграцию. К сожалению, утвержденный План действий правительства не учитывает слишком многих аспектов, чтобы дать необходимый государству результат, - подытожил председатель Конгресса молдавских диаспор.

Источник: Noi.md