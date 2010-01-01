В новое предприятие войдут «Государственная регистрационная палата», госпредприятие «Cadastru», Служба гражданского состояния, подведомственная Министерству юстиции и Лицензионная палата, подведомственная Министерству экономики. Агентство обеспечит модернизацию публичных услуг, облегчит доступ населения к ним и повысит эффективность диалога между органами власти и гражданами. Агентство публичных услуг было создано в соответствии с положениями Реформы публичной администрации и Планом деятельности по реформе модернизации публичных услуг на 2017-2021 гг.