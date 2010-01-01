Жители Молдовы почти половину доходов тратят на еду, а расходы на алкоголь и табак превышают траты на образование, показало новое исследование Нацбюро статистики «Аспекты уровня жизни населения в 2016 году». Уровень доходов и структура расходов зависят от образования, рода занятий, социального положения и места проживания (город — село). Исследование проводилось на всей территории Молдовы, кроме приднестровского региона и города Бендеры. Объектом изучения стали домохозяйства — группы людей, связанные или не связанные родственными узами, но живущие под одной крышей и имеющие общий бюджет. Опросили 9768 домохозяйств.

Ольга Гнаткова

Как показал опрос, средний размер домохозяйства в Молдове — 2,3 человека. В городе и селе этот показатель примерно одинаков. Отличается он в зависимости от рода занятий главы семьи (по условиям исследования, это тот, кто больше зарабатывает).

Самые большие семьи у фермеров (в среднем 3,1 человек) и предпринимателей (2,9 человек). Самые маленькие — у пенсионеров (1,8 человек). Около 35% всех хозяйств Молдовы и в городах, и в сельской местности состоят из двух человек. В 70% хозяйств нет детей, и только в 3,1% — от трех и более детей. Пенсионеры составляют 26,4% членов хозяйств.

Высшее образование у членов семей старше 15 лет имеют 17,3%, среднее специальное — 33,7%, общее среднее — 19,4%, гимназию (9 классов) окончили 24,2%, только начальное образование получили 4,8% и 0,7% не получили никакого.

Отметим, что в сельской местности 1% населения старше 15 лет не имеет никакого образования, а 6,3% к 15 годам получили только начальное.

Самая высокая доля людей с высшим образованием в Кишиневе — 39,5%. В остальных регионах страны этот показатель варьирует от 9,5% до 11,1%.

О доходах

Согласно исследованию, в Молдове средний доход на человека в месяц — 2060,2 леев. Основной источник дохода для 42,1% опрошенных — это зарплата, для 22,1% — социальные выплаты (из которых 18,8% — пенсии), 8,3% получают доходы от частных сельхозугодий.

У 20,8% населения есть другие источники заработка, при этом 17,1% из них — денежные переводы из-за границы. Прибыль от сдачи собственности в аренду получают 0,2% населения республики.

Доходы на человека зависят от вида деятельности главы семейства и от места их проживания. Например, в сельской местности средний доход на человека составляет 1771,3 леев, а в городах — 2437,7 леев. Самый высокий доход на одного человека в месяц в Кишиневе — 2800,3 леев. В других районах республики этот показатель в среднем чуть больше 1800 леев.

За пределами столицы от 19,3% до 24,8% дохода на человека составляют переводы из-за границы. В Кишиневе этот показатель гораздо меньше — 7,3%.

Самые высокие доходы на человека, согласно исследованию, в семьях, где глава — предприниматель (3135,7 леев в месяц), самые низкие — в семьях фермеров (1197,4 леев), которых опередили даже пенсионеры (1772,2 леев).

По данным исследования, пол главы семьи или хозяйства мало влияет на уровень доходов на одного человека. Если больше зарабатывает мужчина, средний доход на одного человека — 2074 леев в месяц, если женщина — 2035 леев.

Зато ощутимо сказывается уровень образования кормильца. В семьях, где у главы есть высшее образование, средний доход на человека — 3042,3 леев в месяц, среднее профессиональное — 1987 леев, гимназическое — 1539,3 леев. Парадоксально, но в семьях, где у главы нет начального образования, средний заработок на одного человека не самый низкий — 1703,9 леев.

В Молдове 90,7% доходов население получает в денежном эквиваленте, а 9,3% — в натуральном, что говорит о важности небольших частных хозяйств.

О расходах

Средние траты на одного человека в месяц в Молдове — 2116,8 леев при среднем доходе 2060,2 леев. Расходы в городах и селах существенно отличаются: в городах в среднем ежемесячно тратят 2544,7 леев, в сельской местности — 1789,2 леев на человека.

Почти половина трат — 42,6% — приходится на еду, что характерно для стран с развивающейся экономикой. Например, у жителей Нидерландов, по данным Eurostat за 2014 год, расходы на еду составляют лишь 11,7% расходов, что сравнимо с тратами на отдых и культуру — 10,9%.

В Молдове следующие пункты в списке трат — это расходы на содержание жилья и коммунальные услуги — 17,8%, одежду и обувь — 10,5%, здравоохранение — 6,4%, транспорт — 4,7%, коммуникации — 4,7%, мебель и другую домашнюю обстановку — 4%.

На алкоголь и сигареты приходится 1,5% расходов, столько же — на походы в рестораны и аренду номеров в отелях. На другой отдых уходит 1,3% расходов. При этом на образование приходится 0,7% расходов.

Структура расходов на человека также зависит от места проживания. В сельской местности на еду приходится 45,4% расходов, в городах — 40,1%. Это дает больше возможностей для покупки непродуктовых товаров и оплаты других услуг.

Уровень и структура расходов зависят и от социально-экономического статуса: доля расходов на еду выше всего у фермеров, работников аграрного сектора и пенсионеров — от 46,8 до 47,8% заработка, а работники неаграрного сектора и предприниматели тратят на еду 38%.

Наибольшая статья расходов в списке продуктов — мясо и мясные изделия (24,3% трат на эту группу покупок). Самыми затратными коммунальными услугами оказались электричество (28,1% расходов в этой группе), газ (15,5%) и дровяное отопление (18,5%). Более 79% расходов на здравоохранение составляют лекарства.

Сумма расходов на одного человека становится тем меньше, чем больше членов семей ведут общий бюджет. Если человек живет один, то его расходы — 2705,9 леев, а если вместе живут от пяти и больше человек, расходы на одного сокращаются до 1523,9 леев, что в 1,8 раз меньше.

Об условиях жизни

В среднем по стране у 95,5% опрошенных есть собственное жилье. Этот показатель несколько ниже в городах и составляет 91,5%. Остальные 7,9% живут на съемных квартирах. В сельской местности у 98,8% жителей есть собственные дома или квартиры.

Несмотря на массовое возведение многоэтажных новостроек, самым распространенным жильем в Молдове по-прежнему остается частный дом: в таких домах живут 67,2% населения.

При этом в сельской местности таких 97,4%, а в городах — 29,6%. В квартирах живут 65,5% горожан, а в Кишиневе — 82%. Большая часть жилья — 63,4% — состоит из двух-трех комнат. Жильем из четырех и более комнат владеет 29,1% опрошенных.

Авторы исследования считают показательной оснащенность домов и квартир базовыми удобствами. В городах в 94,4% домов есть доступ к водопроводу, в 78,2% есть санузел внутри жилья, в 90,5% проведена канализация и в 82,7% есть ванна или душ.

Ситуация кардинально отличается в сельской местности, где водопровод есть в 61,9% домов, санузел внутри дома — в 14%, канализация — в 44,3%, ванна или душ — в 32,6%. К центральному отоплению подключены 42,6% городских семей и 0,5% сельских.

Исследователи также выяснили, насколько хозяйства оснащены техникой. Оказалось, что на 100 хозяйств в городе приходятся 110 телевизоров, 99 холодильников, 75 стиральных машин, 68 компьютеров и шесть велосипедов. В сельской местности на 100 хозяйств — 104 телевизора, 93 холодильника, 33 стиральных машины, 42 компьютера и 14 велосипедов. Автомобилем владеют 20,8% семей по всей стране, при этом более 73% машин — старше 11 лет.

Большинство опрошенных — 77,2% считают, что с прошлого года уровень жизни не изменился, 5% считают, что стало лучше, а 17,8% уверены, что стало хуже. При этом 74,7% опрошенных назвали текущие условия жизни в Молдове «удовлетворительными».

По мнению участников исследования, минимальный ежемесячный доход на одного члена семьи должен составлять 1832,5 леев, которых хватит на удовлетворение первичных нужд. Для «достойной жизни», как считают участники опроса, нужно 3656,3 леев на одного члена домохозяйства.

О питании

По данным исследования, в среднем один житель Молдовы потребляет 2441,7 калорий в день. Этот показатель в городах и селах отличается незначительно. 41% энергетической ценности составляют хлеб и хлебобулочные изделия, 12% — подсолнечное масло, 11% — сахар и сладости.

Среднее потребление хлеба и хлебобулочных изделий на человека — 116,8 кг в год. Этот показатель также зависит от социального статуса человека: пенсионеры в среднем потребляют 126,8 кг хлеба, а предприниматели — 86,1 кг. Среднее потребление мяса — 47,1 кг в год, причем в городах больше, чем в сельской местности. Меньше всего мяса — 39,7 кг в год — едят в семьях фермеров.

Примерно на одном уровне с мясом находится картофель — 47,1 кг в год. А больше всего в городах и в селах едят хлебобулочные изделия, молочные продукты, яйца и овощи.

Источник: NewsMaker