На сайте министерства экономического развития и торговли Украины появился пакет документов под общим названием «Стратегическое видение управления государственными предприятиями». Он содержит список из 378 объектов, которые планируется оставить в государственной собственности, и список из 893 предприятий, которые до 2020 г. должны быть приватизированы или переданы в концессию. Среди них – и Днестровская ГАЭС.

Ксения Флоря

То, что «доктор» прописал

Готовясь к очередной масштабной приватизации, в украинском кабмине оперируют медицинским термином «триаж». В медицине – это сортировка пациентов. Правительство Украины под этим подразумевает сортировку госпредприятий по группам: «Должны остаться в госсобственности», «Подлежат приватизации», «Будут переданы в концессию», «Будут ликвидированы».

Всего под «триаж» подпадают 3444 предприятия. В государственной собственности планируется оставить 15 особо важных объектов и 363 предприятия государственного значения. 893 объекта будут пущены с молотка.

В их числе целый ряд предприятий военно-промышленного комплекса Украины, ведущее предприятие оптико-механической и оптико-электронной промышленности страны - завод «Арсенал», Киевский радиозавод, а также банки, угольные компании вместе с шахтами, Одесский, Мариупольский, Херсонский, Николаевский, Ильичёвский, Ренийский, Белгород-Днестровский порты, винодельческие предприятия, хлебозаводы и т.д. Под № 357 в этом списке значится Публичное акционерное общество «Днестровская ГАЭС».

«Разработанная концепция является основой дальнейшего реформирования сферы управления государственной собственностью и одним из обязательств, которые Украина взяла на себя в рамках договоренностей с Международным валютным фондом», - говорится в сообщении министерства экономического развития и торговли Украины.

«Отдам самую большую ГАЭС Европы в частные руки»

Один из бывших молдавских правительственных чиновников, в свое время связанный с энергетической сферой, на вопрос - чем может грозить Молдове приватизация Днестровской ГАЭС - искренне удивился: «Я был уверен, что гидроаккумулирующая станция в Новоднестровске уже давно находится в частных руках, потому что в свое время ее строительство размораживалось именно под частный проект».

Поначалу действительно так и было. В 1998 г., когда украинская сторона презентовала свой план по завершению строительства Днестровской ГАЭС, в Киеве собирались провести инвестиционный конкурс для привлечения иностранного капитала.

Однако все попытки привлечь частных инвесторов, получить под этот проект кредит Всемирного банка или долгосрочные кредиты международных коммерческих банков так и не увенчались успехом. Возведение Днестровской ГАЭС стало вестись за счет государственных средств, в том числе за счет средств надбавки к тарифу.

В 2008 г., во время церемонии торжественного открытия и заполнения нижнего котлована 1-й очереди станции, премьер-министр Украины Юлия Тимошенко заявила, что ее правительство исключает приватизацию Днестровской ГАЭС. «Эта станция будет включена в государственное предприятие, которое не будет подлежать приватизации. Это государственная собственность. Если государство вложило деньги, то данная ГАЭС так и должна остаться в государственной собственности», - заявила Тимошенко.

Этот период (2005-2012 гг.) в историю гидроаккумулирующей станции на Днестре вошел как пора противостояния между сторонниками достройки Днестровской ГАЭС в составе акционерного общества и сторонниками возведения объекта в составе госкомпании «Укргидроэнерго». Поэтому в зависимости от того, кто на тот момент находился у власти, акционерное общество «Днестровская ГАЭС» то ликвидировалось, и имущественный комплекс станции передавался «Укргидроэнерго», то возрождалось.

Когда в начале 2012 г. ситуация с ликвидацией-возобновлением деятельности АО на базе Днестровской ГАЭС опять переигралась (собрание акционеров приняло решение о возобновлении деятельности компании), украинские эксперты предположили, что реанимационные мероприятия были проведены правительством Николая Азарова для последующей обратной передачи имущественного комплекса на баланс «Днестровской ГАЭС» и дальнейшей возможной приватизации объекта. В Энергетической ассоциации Украины заявили, что приватизировать Днестровскую ГАЭС пока рано.

«Что будет делать одинокая «Днестровская ГАЭС» с единственным достроенным гидроагрегатом из семи запроектированных, если обратно получит станцию? Любой инвестор, перед тем как вкладываться в достройку, потребует гарантированного тарифа на электроэнергию, который обеспечит возврат средств. С таким же успехом ГАЭС можно достраивать и в составе «Укргидроэнерго». Днестровская ГАЭС могла бы обладать неплохими возможностями по привлечению инвестиционных средств на более поздних этапах завершения строительства при наличии уже работающих блоков, а в нынешнем виде инвесторы вряд ли проявят к ней большой интерес», - заявил тогда украинским СМИ президент Энергетической ассоциации Василий Котко.

Если исходить из этих слов главы Энергетической ассоциации Украины, то в настоящее время Днестровская ГАЭС вполне «созрела» для приватизации и обладает теми самыми «неплохими возможностями по привлечению инвестиционных средств». Уже достроена и введена в эксплуатацию первая очередь станции, состоящая из трех гидроагрегатов. Недавно началось строительство второй очереди ГАЭС: 26 мая министр энергетики Игорь Насалик заложил капсулу четвертого гидроагрегата. Его мощность составит 324 МВт в генераторном и 421 МВт в насосном режиме. Завершение строительства планируется в 2019-2020 гг.

Теперь уже становится понятным, почему в этом году вдруг так кардинально изменилась позиция официального Киева по ратификации весьма неудобного для него Договора о сотрудничестве в области охраны и устойчивого развития бассейна реки Днестр. Почти 15 лет украинская сторона избегала подписания этого документа, еще 5 лет – его ратификации, и вот в начале июня текущего года Верховная Рада вдруг ратифицировала Бассейновый договор, подписанный еще в 2012 г.

Для того чтобы успешно продать Днестровскую гидроаккумулирующую станцию, Киеву необходимо утрясти все спорные пограничные и имущественные моменты с Республикой Молдова на данном участке государственной границы (какой инвестор придет на спорный объект?) и подписать долгосрочное соглашение по Днестровскому гидроэнергоузлу, ключевой частью которого и является Днестровская ГАЭС. Поэтому сразу же после ратификации Днестровского бассейнового договора официальный Киев стал настойчиво подталкивать Кишинев к завершению ведущихся с 2008 г. переговоров и скорейшему подписанию соглашения по Днестровскому гидроэнергетическому комплексу.

Чем грозит Молдове приватизация Днестровской ГАЭС?

По словам доктора хабилитат биологических наук, профессора Института зоологии Академии наук Молдовы Елены Зубковой, украинская сторона уже давно планировала продать Днестровскую гидроаккумулирующую станцию, так что ничего нового и необычного в нынешних приватизационных планах Киева нет.

«Все будет зависеть от того, как будет организован инвестиционный конкурс, и насколько серьезной, солидной и экологически ответственной будет компания-победитель. Но что-то подсказывает, что если до сих пор мы с трудом находили общий язык с государственными структурами Украины по таким вопросам, как экологические попуски воды, среднесуточный расход воды, перепады уровня, то с частным владельцем Днестровской ГАЭС это будет сделать еще труднее», - говорит Елена Зубкова.

Скептично смотрит на «постприватизационное» будущее и директор Международной ассоциации хранителей Днестра «Eco-Tiras» Илья Тромбицкий: «Понятно, что приватизация Днестровской гидроаккумулирующей электростанции приведет к уменьшению контроля со стороны и так достаточно безответственных госучреждений Украины за режимом функционирования Днестровской ГАЭС. Конечно, формально Украина как государство останется ответственной за те обязательства, которая она взяла на себя после ратификации Днестровского бассейнового договора или подписания соглашения по Днестровскому гидроэнергоузлу, если этот документ будет подписан. Но ключевое слово здесь «формально». Государственные структуры соседнего государства и до сих пор не спешили выполнять достигнутые в ходе переговоров и консультаций договоренности, а в дальнейшем они тем более не станут этого делать, особенно, если Молдова пойдет на те уступки в переговорах по Днестровскому гидроэнергоузлу, которые так жаждет от нее получить украинская сторона».

Экономический аналитик, доктор экономики Михаил Пойсик говорит, что в незрелых обществах, к которым относятся и Молдова, и Украина, отдавать системообразующие предприятия в частные руки – «верх безумия».

«Украина и Молдова все равно, что близнецы: трудно определить, где жуликов больше. Поэтому системообразующие предприятия (а Днестровская ГАЭС относится именно к таковым, т.к. не только производит электроэнергию, но и своей деятельностью влияет на социально-экономическую систему региона) должны находиться под контролем общества, а это возможно, только если такие предприятия остаются в собственности государства, - говорит Михаил Пойсик. - Мы и сейчас имеем целый ворох проблем из-за деятельности Днестровского гидроэнергокомплекса – Днестр мелеет, возникают трудности с водоснабжением и так далее. И если на государство как-то можно надавить на политическом уровне, через международные структуры, то с частником это будет сделать гораздо труднее. Он просто прикроется действующим законодательством, которое ни у нас, ни на Украине не совершенно.

Вспомните, сколько раз у нас пытались призвать к ответу Gas Natural Fenosa, заставить эту компанию выполнять свои обязательства, в том числе инвестиционные, и как она всякий раз выкручивалась, в том числе при помощи международных структур. Любой частный владелец, прежде всего, нацелен на получение прибыли, социальные или экологические проблемы его интересуют в последнюю очередь. Уверен, что то же самое будет и в случае приватизации Днестровской ГАЭС».

Впрочем, есть и другой взгляд на будущую приватизацию гидроаккумулирующей станции в Новоднестровске. Как заявил noi.md один из бывших правительственных чиновников, вряд ли молдавская сторона способна как-то серьезно повлиять на приватизационные планы Киева, зато при грамотном подходе Кишинtв может получить от приватизации Днестровской ГАЭС определенные дивиденды.

«Понятно, что передача Днестровской ГАЭС в частные руки в первую очередь призвана ускорить процесс ее строительства: государственная структура – это одни скорости, частная собственность – совершенно другие. Понятно и то, что с точки зрения экологии ГАЭС в Новоднестровске негативно влияет на реку Днестр – такова технологическая логика данного проекта. Поэтому по мере продвижения строительных работ Днестру будет становиться хуже. Тем не менее, Украина не собирается отказываться от своих гидропланов в этом регионе, поэтому очень важно, какую позицию займут молдавские власти, - говорит наш собеседник. – Помните, в 2008 г. Кишинев в ответ на свою лояльность в вопросе строительства Днестровской ГАЭС требовал от Киева предоставить ему долю в строящейся станции, однако украинское правительство очень быстро закрыло вопрос допуска молдавской стороны в число акционеров, передав основные фонды предприятия от акционерного общества «Днестровская ГАЭС» в состав госкомпании «Укргидроэнерго», не подлежащей приватизации.

Если ГАЭС в Новоднестровске будет продана, Кишинев вполне бы мог опять поднять этот вопрос. Сказать: «Ребята, дайте нам, допустим, 15-20% этого бизнеса для поиска взаимовыгодных решений». Это с государственными структурами трудно договориться, потому что бюрократический процесс очень долог и сопряжен с лоббизмом со стороны определенных лиц, а у частной компании руки развязаны. Подобным образом договариваются во многих странах. Так что, даже если активы Днестровской ГАЭС и будут проданы, мы можем обернуть эту ситуацию себе на пользу. Главное, занять принципиальную позицию - в том числе в ходе нынешних переговоров по Днестровскому гидроэнергоузлу, и не пойти на поводу у Киева, который очень хочет «отрезать» Молдову от новоднестровского гидроэнергопроекта».

Чего хочет Киев и что не должен делать Кишинев

В Киеве настроены утрясти все спорные моменты и подписать долгосрочное соглашение по Днестровскому гидроэнергоузлу уже в сентябре, после чего у Украины будут развязаны руки и в плане дальнейшего строительства Новоднестровской ГАЭС и в вопросе ее приватизации.

Подгоняя Кишинёв, украинская сторона по-прежнему упорно настаивает на исключении из текста соглашения самой спорной, «экологической» ст.6 или ее сохранении с расплывчатыми формулировками, без конкретных экологических обязательств.

Например, в версии молдавских переговорщиков ст. 6 должна выглядеть так: «В целях контроля и оценки качества водных ресурсов, уполномоченные Сторонами природоохранительные органы обязуются осуществлять совместный мониторинг экологического, включая гидрологический, гидробиологический, гидрохимический и другие виды, состояния реки Днестр на участке буферного гидроузла – с. Наславча”.

В процессе эксплуатации Днестровского гидроэнергокомплекса, настаивает Кишинев, украинская сторона не должна допускать ухудшения качества воды, гидрологического режима и экологического состояния водных экосистем Днестра ниже плотины ГЭС-2 в сравнении с верхним течением реки (ГЭС-1). Среднегодовой расход воды в реке ниже плотины ГЭС-2 не должен быть ниже 250 м3/сек, а среднечасовые перепады уровня воды не должны превышать 40-45 см.

Кроме того, молдавские переговорщики настаивают на том, что буферное водохранилище не должно терять первоначального назначения и должно обеспечивать равномерное и стабильное поступление воды в средний и нижний Днестр - для устойчивого функционирования экосистемы реки и стабильного водообеспечения населения и предприятий Молдовы и Одесской области Украины. «В случае несоблюдения вышеуказанных положений украинская сторона возмещает нанесенный ущерб в соответствии с утвержденной методикой», - говорится в молдавской версии документа.

А вот как выглядит ст.6 в изложении украинской стороны: «В целях контроля и оценки качества водных ресурсов Стороны самостоятельно или (при необходимости) совместно проводят на регулярной основе оценку состояния водных и иных связанных с ними природных ресурсов и экосистем бассейна реки Днестр в районе Днестровского комплексного гидроузла. Данные мониторинга являются свободно доступными для Сторон, которые обмениваются ими по согласованным процедурам». Вот, собственно говоря, и все.

Не желая брать на себя экологические обязательства, в то же время Киев настаивает на передаче ему в долгосрочную аренду (на 99 лет) территорий в 19,18 га, на которых расположена часть плотины буферного гидроузла, а также прилегающие к буферному водохранилищу земельные участки, что полностью отрежет РМ от доступа к Днестру на участке выше ГЭС-2. Причем украинская сторона настаивает на том, чтобы соглашение по Днестровскому гидроэнергоузлу было заключено сроком на 99 лет «с автоматическим продлением его на последующие аналогичные периоды». То есть почти на столетие Молдова по планам соседей должна быть отрезана от реки Днестр на этом участке государственной границы!

Молдавская сторона до недавних пор была готова отдать Украине в аренду не всю запрашиваемую территорию, а земельный участок общей площадью 14,4 га. 5 га – это земля, на которой расположена часть Днестровского гидроэнергокомплекса, 9,4 га – земля, подлежащая затоплению из-за поднятия уровня буферного водохранилища. Срок действия соглашения по Днестровскому гидроэнергоузлу, по мнению молдавских переговорщиков, должен составлять не 99, а 25 лет и продлеваться на аналогичный период лишь при условии выполнения Киевом положений данного соглашения, а также договора аренды.

В молдавском экологическом сообществе, чье мнение по содержанию спорного документа недавно еще раз запросили сразу четыре государственных органа РМ, считают, что официальный Кишинев в ходе переговоров должен твердо стоять на позиции «Не пяди «лишней» молдавской земли».

Илья Тромбицкий находит «крайне подозрительным» желание Украины арендовать не только половину плотины ГЭС-2, но и тонкую полоску земли по берегу буферного водохранилища, «чтобы залить её при поднятии уровня воды». «Для того чтобы залить, совсем не обязательно арендовать. На самом деле это делается для того, чтобы Молдова не смогла в случае неадекватного управления гидроузла прорыть свой канал из этого водохранилища в нижнее течение. То есть, наши соседи активно пытаются отнять у РМ единственно возможный рычаг давления на Украину», - уверен директор ассоциации «Eco-Tiras».

Позиция молдавских экологов: срок аренды должен составлять максимум 49 лет. Переданная соседнему государству в аренду территория на этом участке государственной границы должна быть ограничена территорией плотины и непосредственно прилегающими к ней земельными участками. Отдавать в аренду Украине побережье ни в коем случае нельзя – чтобы потом не было мучительно больно.

Кроме того, принципиальным условием заключения соглашения по Днестровскому гидроэнергоузлу Республикой Молдова, настаивают экологи, должен являться отказ Украины от дальнейшего гидростроительства на Днестре, включая планируемый Киевом каскад из шести ГЭС в верхнем течении реки, т.к. водность Днестра итак будет прогрессивно уменьшаться в результате прогрессирующего изменения климата и уже оказываемыми человеческой деятельностью воздействиями.

«В конце концов, - говорит Илья Тромбицкий. – Украина – страна, подписавшая с Евросоюзом Соглашение об ассоциации, и она должна уважать взятые на себя обязательства в рамках двусторонних и многосторонних договоров в отношении трансграничных водотоков».

Источник: Noi.md