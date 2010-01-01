За 12 лет после введения системы обязательного медицинского страхования больницы Молдовы получили из фонда медстраха более 20 млрд леев, что сопоставимо с госбюджетом Молдовы за 2014 год. Ежегодные перечисления системе здравоохранения выросли за это время с полумиллиарда леев до почти 3 млрд. Однако расходование этих средств остается непрозрачным, пишет e-sanatate.md.

В 2004 году, когда в Молдове ввели систему обязательного медстрахования, система здравоохранения получила 550 млн леев. С тех пор ассигнования из фонда медстраха постоянно росли: в 2007 году — почти 1 млрд леев, а в 2009 — около 1,5 млрд, в 2013 — более 2 млрд, в 2016 — 2,8 млрд леев.

Кроме этих денег, больницы получают доходы от платных услуг, гранты и спонсорскую помощь на различные проекты, суммы которых составляют миллионы долларов.

По закону медучреждения обязаны представлять подробные отчеты о расходовании средств, однако эти данные никогда не публикуются и не доходят до общественности, пишет e-sanatate.md.

Закон предусматривает, что каждый год медучреждение заключает контракты с Национальной компанией медстрахования (НКМС). Но этот процесс непрозрачен, и суммы контрактов не раскрывается.

Так же сложно оценить, отмечает издание, и объем средств, которые больницы получают за платные услуги, так как большинство больниц эту финансовую отчетность не открывает. Но, по данным некоторых больниц, доходы от платных услуг в среднем не превышают 5% общей суммы доходов. Например, районная больница Кагула в 2016 году заключила контракт с НКМС на 57 млн леев, а доходы от платных услуг составили 3 млн леев.

В 2011 году власти Молдовы направляли в систему здравоохранения 63% финансовой помощи международных партнеров ($29 млн), в 2013 году — 55% ($33 млн). В 2015 году министерство здравоохранения перестало публиковать эти данные.

Еще одна форма финансирования больниц — это средства из сформированного НКМС фонда развития, которые выделяли на инвестиционные проекты. Проведя аудит финансовой деятельности фонда, Счетная палата выявила многочисленные нарушения. В общей сложности через фонд развития больницам перечислили 656 млн леев.

Экономический эксперт Роман Киркэ считает, что все больницы должны публиковать отчеты о расходовании средств, полученных от НКМС и других видов доходов. В том числе, по мнению эксперта, это касается частных больниц, которые получают деньги от НКМС. Эти данные не составляют государственную или коммерческую тайну, поэтому нет никаких причин, чтобы они их не обнародовать, полагает Киркэ.

Источник: NewsMaker