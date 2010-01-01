Мэрия Кишинева разработала проект регламента и меры, касающиеся бездомных и домашних животных. Так, в одной квартире могут проживать не более двух собак и кошек. Кроме того, владельцы собак будут обязаны убирать в общественных местах за своими питомцами.

Марина Продиус

Новый проект регламента

Новый проект регламента, опубликованный на сайте мэрии Кишинева, предусматривает создание новой Службы по регулированию численности безнадзорных собак и кошек. До сих пор этим занималась муниципальное предприятие Autosalubritate. Новая служба будет заниматься практически тем же, что и предыдущая, - убирать трупы животных, вылавливать бездомных животных, делать эвтаназию безнадежно больным с разрешения ветеринара.

Предполагается, что вылавливать бездомных животных будут по просьбам и жалобам местных жителей. А служба должна немедленно отреагировать и вмешаться. В первую очередь будут вылавливать агрессивных собак, беременных, сучек в период размножения, больных и раненных животных. Отловом животных, согласно регламенту, займутся догхантеры в спецодежде, оснащенные спецоборудованием – капканами, парализующими инъекциями, садками. Выловленных животных поместят в приют «Акрополь для животных». Фото, со всеми индивидуальными особенностями животного будет выложено на сайте 72 часа, если кого-то ищут хозяева. В противном случае собак стерилизуют через неделю. Если животные, у которых есть хозяева, будут пойманы более двух раз, их владельцам придется заплатить штраф (в проекте не указана его сумма).

Также проект предусматривает создание реестра животных, в котором будут указаны данные о владельце (имя, фамилия), адрес, личные данные, вид, порода, возраст, пол, регистрация ассоциации, микрочип. Данные будут доступны ветеринарным клиникам и зоо-организациям. Расходы за вакцинацию против бешенства, стерилизацию, идентификацию будет нести примэрия. А затраты на стерилизацию и идентификацию животных, находящихся в собственности, будут нести их владельцы.

В проект включены обязательная стерилизация и чипирование домашних животных. Кроме того, владельцев животных обяжут убирать за своими питомцами во время прогулки в общественном месте. При этом в квартире будет запрещено содержать более двух собак и двух кошек. Исключение - только для породистых. Тем не менее для того, чтобы завести домашнее животное, теперь потребуется разрешение Ассоциации жильцов.

Европейский опыт

В Германии на содержание собак взимается налог. Годовая сумма, в зависимости от города, составляет 100-150 евро на первую собаку и 200-300 евро - на последующие. Исключение составляют только «бойцовые» породы собак, налог на их содержание - порядка 615 евро.

В Германии действует Закон о защите животных, и, между прочим, это - первая страна, которая ввела защиту животных в Конституцию. Там даже есть такая профессия, как защитник животных, и отрасль права «Права животных». Адвокаты могут помочь, в случае нарушения прав владельцев животных или издевательства над ними. За нарушение правил обращения с животными предусмотрены санкции: за выброс животного на улицу, его убийство, полагается штраф в размере 25 тыс. евро.

Контролируют число животных путем стерилизации. В приютах, которых более 500, не просто временно держат и стерилизуют животных, а проводят тематические встречи, работают школы для собак, а также проводится психотерапия с бездомными животными. Также приюты выполняют и функцию отелей для животных, когда владельцы уезжают в отпуск. Содержание среднего по величине приюта обходится примерно в 1 млн. евро в год. В целом такие общества существуют за счет пожертвований и небольшой дотации государства. Несмотря на многочисленные усилия работников приютов, многие животные все равно так и не находят владельцев и из-за недостатка мест и средств у приютов подвергаются эвтаназии. В среднем только 60% бездомных животных переходит в руки новых владельцев.

В США принят «Закон о стерилизации животных», в соответствии с которым все животные, имеющие владельцев, должны пройти хирургическую стерилизацию. Исключение делается лишь для собак-чемпионов и призеров выставок, собак-полицейских и собак-поводырей, а также животных, используемых заводчиками. Неисполнение закона наказывается штрафом до 0, нерадивый владелец может быть направлен на принудительные работы сроком до 40 часов.

В Италии за выброшенную кошку или собаку могут привлечь к уголовной ответственности сроком на 1 год и к штрафу в размере 10 тыс. евро.

Говорят, что Прага - это рай для животных, где в парках можно встретить уток, лебедей, ежей, но не бездомных кошек и собак. А если их замечают на улице, отлавливают и отвозят в приют, где проверяют на наличие чипа с информацией о владельце. Если его нет, тогда животное остается в приюте, а его фото размещают в Интернете для поиска нового владельца. В Праге существует два муниципальных приюта, один - для собак, второй — для кошек и экзотических животных. Они содержатся на деньги города.

У животных отбирают их права

После публикации проекта нового регламента общественные ассоциации выступили против него. Председатель ассоциации ALGA Валентина Дудник считает, что городу нужен новый регламент о защите бездомных животных, но не в том виде, в котором его представили.

«Плохо, что этот проект разработала только мэрия, без участия общественных организаций, кинологов, ветеринаров, которые давно предлагали свой проект регламента, но его проигнорировали. Это еще раз доказывает, что мэрия и ее чиновники никак не могут отойти от кормушки.

Нам нужно изменить отношение к животным, создать тандем с гражданским обществом, сотрудничать с муниципальным управлением образования, потому что все начинается с воспитания. Предложенный примэрией проект регламента – не что иное, как распределение денег в те же руки. Мне жалко животных, которые участвуют в политике. Нам рассказывают, что бездомных животных стерилизуют и определяют приют. На самом деле собак убивают самым жестоким способом - ловят, травят, а затем выбрасывают. Я это видела своими глазами. Это происходит не первый год. Все помнят, когда массово снимали собачьи шкуры и продавали на рынке. В муниципальной службе Autosalubritate работают не ветеринары, а моральные уроды.

Был выделен хороший участок на Рышкановке, на Балканском шоссе, 9 для создания приюта с ветеринарной клиникой для бродячих собак. Но за него захотели 34 млн. леев. Этой службе не выгоден такой приют. Каждую ночь выезжают шесть машин «гицеловки» с тремя сотрудниками в каждой. На зарплату, бензин, содержание кладбища «Некрополь» ежегодно выделяется 1 млн. леев. Это - страшное место. Позор для города, где есть такое место для собак. Этот участок земли на Балканском шоссе не отдадут, а регламент будет принят в том виде, в каком он был представлен», - говорит Валентина Дудник.

Собак травят тубазидом

Георгий Мариняк - человек с большой буквы. Ему не безразлична судьба бездомных животных. Он добровольно помогает общественным организациям в стерилизации животных. В беседе с noi.md он сообщил, что бездомных животных травят таблетками – тубазидом (изониазидом), предназначенным для лечения туберкулеза у людей. Для собак эти таблетки токсичны и приводят к гибели даже в небольшой дозе. Животные мучительно умирают, затем их выбрасывают в яму, которая находится за городом в сторону Бубуечь, за мусорной свалкой. Если собака еще дышит, ее добивают. Если раньше за ночь вылавливали около 50 собак, но теперь их в городе стало меньше. По мнению собеседника, собак нужно стерилизовать и чиповать, чтобы они могли дожить свой век.

«Огромные деньги, которые выделяет мэрия на убийство животных, нужно направить на другие цели, - считает руководитель приюта «Дача» Ирина Марку. - Самое правильное решение – стерилизовать всех животных - как домашних, так и бездомных. Кроме того, многие ассоциации бесплатно это делают, хотя в городских клиниках за такую операцию берут от 200 леев. Мы пытались поднять эту тему, но нас никто не слушает. Однако после вступления регламента в силу на улице окажется больше бездомных животных. Люди испугаются, особенно пенсионеры, и выбросят своих кошек и собак на улицу».

Почему регламент зоозащитников не рассматривают?

- Что касается нового проекта регламента, в первую очередь нужно научить всех людей правильно обращаться с животными, - считает основатель приюта «Живи» Инна Чобану. - У нас нет государственного приюта. Все существующие - спонсируют небезразличные люди. Второй шаг - конечно же, стерилизация. У каждой проблемы есть решение, но оно должно быть гуманным, - сказала г-жа Чобану.

Руководители общественных ассоциаций «Ареал» и «Гуманное сообщество» Наталия Гетманец-Наса и Карла Луганова согласились только с правилами выгула домашних животных. Все остальные требования они поставили под сомнение, считая новый проект Регламента по содержанию домашних животных нелегитимным.

Особенно возмутила их информация о числе «разрешенных к владению питомцев». «Никто не вправе ограничивать мои-ваши права на владение-пользование и распоряжение моим личным имуществом, если я/вы пользуемся им с соблюдением норм общественного порядка, санитарных норм и действующего законодательства», - говорится в заявлении ассоциаций, которые призвали зоозащитные организации Молдовы и законопослушных граждан разобраться в этом фарсе и проголосовать законно, гуманно и демократично.

Руководство Autosalubritate отказалось комментировать регламент, сославшись на занятость. Муниципальные советники сообщили, что пока проект регламента не стоит в повестке дня, и не могут его прокомментировать. Отметим, что проект планировалось отправить на утверждение в мунсовет в конце июля.

Марина Продиус

Источник: Noi.md

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