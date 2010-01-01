На прошлой неделе и.о. министра просвещения Лилия Поголша впервые публично признала на заседании парламентской комиссии по культуре, образованию, науке, молодежи, спорту и СМИ, что в ежегодном провале БАКа 45-50% выпускников есть и доля вины министерства и подотчетных ему структур.

Ксения Флоря

Новый взгляд на БАК

Экзаменационная кампания-2017 продемонстрировала относительный рост - 58,7% выпускников, сдавших основную экзаменационную сессию на степень бакалавра. Конечно, не 96%, как в 2010 г., не 92,3%, как в 2011-м и не 88,3%, как в 2012-м, зато почти на 5% лучше, чем результаты БАКа-2016. Тем не менее, у парламента вдруг открылись глаза на происходящее в образовательной системе.

Руководство минпросвета заслушали в комиссии по культуре, образованию, науке, молодежи, спорту и СМИ, а на этой неделе парламентарии решили провести специальные слушания о реальной ситуации с экзаменами на степень бакалавра. Потому что, как заявил депутат-социалист Влад Батрынча на заседании профильной комиссии, ненормально, когда экзамен по математике за гимназический курс (9 класс) сдают 99,19% учащихся, а за 12 класс (на степень бакалавра) – уже не более половины. «Многие учителя математики говорят, что тесты по предмету не соответствуют учебной программе. Также поступают жалобы от тех, кто повторно пытается сдать экзамен: они говорят, что тест полностью отличается от того, что было в прошлом году», - возмутился парламентарий.

И хотя директор Национального агентства по куррикулуму и оцениванию Анатолий Топалэ все обвинения отверг, и.о. министра просвещения признала, что проблема существует. Более того, сама процедура проведения БАКа, по словам Лилии Поголши, не объективна: авторы экзаменационных тестов не менялись на протяжении последних трех лет. Одни и те же люди составляют тесты, проверяют их, да еще и состоят в комиссиях по опротестованию, а сами тесты слишком сложные. «Я созвала рабочую группу, пригласила доктора физики. Мне сказали, что задачу не решить. Откуда тогда взяться ребятам, сдавшим экзамены на 9 и 10?», - заявила замминистра просвещения.

То, что задания по физике на БАКе-2017 были сформулированы неверно и не могут быть решены, в ходе экзаменационной сессии отмечали и выпускники с учителями. Решено, что минпросвет создаст специальную рабочую группу, которая проверит соответствие тестов на бакалавра учебной программе. Однако на оценках нынешних выпускников, увы, это никак не скажется.

Тем не менее, как заявил бывший вице-премьер, а ныне декан факультета международных отношений Института международных отношений Молдовы Виктор Степанюк, «уже хорошо, что в министерстве просвещения нашлись ясные головы, которые более-менее объективно оценивают то, что происходит с БАКом».

«То, что последние 7-8 лет около 42-48% выпускников вообще не сдавали 1-2 экзамена, говорит не только об их слабой подготовке, но и о том, что сама организация БАКа является неправильной, - говорит Виктор Степанюк, - Созданные в министерстве просвещения агентства – например, по куррикулуму и оцениванию, явно не справляются с возложенными на них обязанностями и слишком автономны. То, что Лилия Поголша решила вынести сор из избы и публично заговорила об имеющихся проблемах, говорит о смелости и серьезности ее намерений.

Закрыть, нельзя оставить

Каждый год в минпросвете констатируют существенный недобор в лицейском цикле обучения. Например, в прошлом году, по данным министерства, около 40% лицеев столкнулись с проблемой нехватки учащихся в старших классах. На эти показатели налагаются и демографические факторы – миграция и уменьшение рождаемости. С 1990-х гг. количество детей школьного возраста в Молдове сократилось в два раза - с 700 до 330 тыс. Как следствие – ежегодная «оптимизация» и реорганизация учебных заведений,.

В 2009-2010 гг. в РМ работала 91 начальная школа, 179 средних школ, 708 гимназий, 492 лицея, 35 школ-интернатов для детей с ограниченными возможностями, а также 7 вечерних школ. На начало 2016 г. эти показатели выглядели так: 118 начальных школ, 794 гимназии, 392 лицея и 17 школ для детей с ограниченными возможностями. А всего с 2009-2010 гг., когда стартовала реформа по оптимизации школ, входившая в число кредитных условий Международного валютного фонда, в РМ до сегодняшнего дня было закрыто порядка 230 учебных заведений. К 2018-2019 гг.эта цифра вырастет до 360.

Оптимизацию «очеловечат»?

Когда запускалась реформа по оптимизации, чиновники минпросвета говорили, что это позволит существенно сэкономить бюджетные средства (называлась сумма в 230 млн леев) и перенаправить их на модернизацию учебного процесса и переоснащение остающихся учебных заведений. Обещалось, что в ходе стартовавшей реформы будет повышено и качество преподавания. Однако статистика отражает совершенно иную картину.

Если в 2009 г. экзамены на степень бакалавра сдали 95,7% выпускников, а в 2010 г. – 96% (правда, Майя Санду, став министром, утверждала, что это - натянутые цифры, и они не отражают реальных знаний лицеистов), то последние четыре года процент учащихся, сдавших БАК, не превышает 60%. Другой интересный момент: в 2013 г., в самый разгар реформы по оптимизации, Институт публичных политик (ИПП) при финансовой поддержке Всемирного банка провел так называемую школьную перепись, которая дала неожиданно неприятные для властей результаты.

Исследование ИПП показало, что массовые увольнения педагогов с опытом привели к дальнейшему росту дефицита кадров в сфере образования, а у работающих учителей в большинстве случаев оказалась низкая квалификация, так как на смену высококвалифицированным пенсионерам пришли вчерашние студенты. Как следствие: «Только 11% из общего количества педагогических кадров, действующих в настоящее время в системе образования, составляют лица первой и высшей педагогической квалификации», - констатировала эксперт ИПП Лучия Касап.

Сегодня в ходе оптимизации под сокращение попали уже около 9 тыс. педагогических кадров. И хотя на ранней стадии реформы в минпросвете обещали, что подавляющее большинство уволенных учителей смогут повторно устроиться на работу, порядка 80% педагогов так и не вернулись в систему образования, а многие покинули страну.

Закрытие школ в сельской местности привело и к другому феномену – резкому росту числа детей школьного возраста, не охваченных образованием. Что в минпросвете категорически не желают признавать. Так, по официальным данным министерства за 2012 г., школу на тот момент не посещали всего 160 детей или 0,05% от общего числа школьников. Парламентский адвокат Тамара Плэмэдялэ приводила другие цифры – 40 тыс. учащихся.

В апреле этого года ведомство Корины Фусу объявило, что количество детей школьного возраста, не охваченных образованием в 2016-2017 учебном году, составляло всего-навсего 115 человек. Эксперты, опираясь на официальные данные Национального бюро статистики, называют совершенно другие цифры - на порядок выше.

«Достаточно открыть сайт Бюро статистики и сравнить цифры из двух таблиц: сколько детей той или иной возрастной группы у нас есть в наличии, и сколько из них посещают школу, - заявил noi.md экономический аналитик, доктор экономики Михаил Пойсик. – Итак, в уже завершившемся 2016-2017 учебном году в категории 7-10 лет в наличии в республике было 150,2 тыс. человек, из них учились 137 тыс., то есть минус 8,8%. Возрастная группа 11-15 лет – по статистике у нас 185,2 тыс. таких подростков, учились 155,7 тыс. (минус 15,9%). Категория 16-19 лет – в наличии 169,7 тыс., а учились 35,1 тыс. Вот и делайте выводы о том, сколько реально детей школьного возраста в Молдове не посещают школы».

Тем не менее, власти не собираются отказываться от процесса оптимизации. Только, судя по словам Лилии Поголши, немного его откорректируют. В минпросвете рассматривают несколько вариантов минимизации негативных последствий оптимизации. Один из них – создание филиалов учебных заведений на селе. Например, в виде начальной школы, чтобы сохранить демографическую перспективу данных населенных пунктов. Другой вариант – превращение подлежащих закрытию школ в учебные центры, на базе которых могли бы действовать и учебные классы и, например, детский сад.

«Денег нет, но вы держитесь здесь…»

Приближается новый учебный год, а это значит, что правительству придется вернуться к вопросу о повышении зарплат учителям. Дополнительные 100 леев с 1 мая, которыми пока ограничилась исполнительная власть, учителя называют подачкой, и требуют повышения должностного оклада педагогических и научно-педагогических работников на 50%. По нашей информации, правительство находится в поисках средств, чтобы в преддверии парламентских выборов повысить зарплаты учителям где-то на 15%.

Сегодня средняя зарплата педагога составляет порядка 3,1-3,2 тыс. леев. В сельской местности этот показатель ниже – 2,5-3 тыс. леев. Кроме того, как заявлял ранее председатель федерации профсоюзов образования и науки Думитру Иванов, у 40% задействованных в системе образования кадров заработная плата не превышает 1,1 тыс. леев. Как следствие: почти у 60% преподавательского состава стаж работы - свыше 20 лет.

«Безусловно, зарплату педагогам необходимо повысить - минимум на 50-60%. Без модернизации и повышения престижности образования невозможно надеяться на модернизацию и развитие страны. Пока Молдова держится на 68 месте в мире по уровню образования. Это - неплохой показатель, однако, база разрушается, многие квалифицированные учителя в Молдове пенсионного и предпенсионного возраста. За 40 лет моего педагогического стажа такого катастрофического положения дел в сфере образования, как сегодня, еще не было, - сделал вывод Виктор Степанюк.

Материал публикуется с сокращениями

Источник: Noi.md