Потерявшие рабочие места киоскеры во второй раз протестовали у стен примэрии

Десятки работников республиканского распространителя печати АО «Moldpresa Grup», а также представители СМИ и профсоюзов телекоммуникаций вышли 18 июля на очередную акцию протеста против ликвидации киосков прессы на бульваре Штефана чел Маре и на других улицах столицы.

«Верните рабочие места! Мы хотим работать в Молдове! Прессе достойное место в Кишиневе!», - скандировали лишенные возможности работать люди, которые собрались у стен кишиневской примэрии уже не в первый раз (аналогичный протест состоялся 29 июня – прим. «Труд 7 Молдова»). Протест начался за час до начала заседания муниципального совета и мимо собравшихся то и дело «прошмыгивали» муниципальные советники, торопясь укрыться в административном здании.

Работников «Moldpresa Grup» из ликвидированных киосков также пришли поддержать их работающие коллеги, представители профсоюзной организации. Протестующие сменяли друг друга у микрофона, задавая, по сути, один вопрос: «Где будут работать люди, которые еще недавно каждое утро продавали газеты, журналы, книги, проспекты и воду горожанам и гостям столицы?». Ведь за каждым, потерявшим свое рабочее место человеком, стоит его семья, во многих случаях лишившаяся единственного кормильца, стоит целая жизнь…

«Каждый, из стоящих за моей спиной людей ежедневно продает не одну, а тысячи экземпляров газет и журналов. Теперь эти тысячи не дойдут до читателя, а значит, нас с вами автоматически лишают права на получение информации. Во всем мире киоски прессы – это не просто торговая точка, а социальный объект, который несет важную социальную функцию по информированию гражданского общества. Поэтому их необходимо вернуть на свои прежние места»,- уверен директор «Media Reserve» Руслан Сагайдак.

Предыстория недавно начавшихся в столице протестов такова. C 1 января в центре Кишинева демонтировали около 20 киосков прессы - от улицы Пушкина до улицы Чуфля, на бульваре Негруцци и Пяца Гэрий (бывшая Площадь 50 лет ВЛКСМ – прим.ред.). Это привело к тому, что на центральных улицах столицы сегодня стало невозможно купить свежую прессу, хотя киоски других фирм, торгующие другими товарами, продолжают спокойно работать в прежнем режиме и на прежних местах. К слову, до того как примэрия развернула кампанию по сносу киосков прессы, в центре Кишинева реализовывалось около 20% всей столичной периодики.

Сегодня же ликвидация киоска означает закрытие доступа к информации, а это 600 видов печатных изданий, из которых 60 – молдавские газеты и журналы на двух языках. За закрытием киосков последует падение продаж, которое приведет к сокращению количества местных газет и журналов, а значит – и к потере рабочих мест не только работников киосков, но и журналистов, издателей прессы.

Протестующие также говорили о том, что потеря рабочих мест в родном городе вынуждает их уезжать на заработки за рубеж.

«У нас был стабильный законный заработок, долгие годы мы все работали легально, «по-белому», платили налоги. Мы просим не лишать нас работы и дать возможность жить и работать дома, рядом со своими семьями. Власти считают, что время газет прошло, настало время интернета и компьютеров. Но мы убеждены, что компьютер не заменит печатную прессу, да и не каждому он по карману в нашей бедной стране», - считают киоскеры.

«В нашем городе за последние годы кроме гипермаркетов ничего не строится, только сносится. А ломать - не строить! В конце концов, можно разрушить все очень быстро, но что взамен? Киоски прессы стояли десятилетиями на своих местах, и теперь, когда ремонт Штефана чел Маре практически завершен, примэрия просто обязана вернуть их людям», - таково было общее мнение протестующих.

Участники протестной акции хотели, чтобы на их вопросы ответил вице-примар Кишинева Нистор Грозаву или муниципальные советники, но никто из представителей городских властей и на этот раз так и не вышел к людям…

Напоминаем, в решении примара Дорина Киртоакэ, на основании которого претура сектора Чентру предписывала убрать киоски, это связывается с ремонтом центральных улиц. Но срок их возвращения на место не указывается. Попытки получить решение на размещение киосков прессы, убранных с бульвара Штефана чел Маре, в других местах, ни к чему не привели - отказывали претуры. Редакции и распространители надеялись, что закончится ремонт, и пункты по распространению прессы вернутся на свои исконные места. Никто не мог и подумать, что в стране, которая заявляет о своей приверженности к демократическим ценностям и свободам, массовое уничтожение печатных СМИ – уже реальность.

Очередная акция протеста у стен примэрии завершилась, не разрешив проблемы. Участники акции объявили о своем намерении бороться за свои рабочие места до победного конца.