Закончились выпускные экзамены по БАКу. Теперь абитуриентам предстоит выбрать специальность, а главное - учебное заведение, в котором они хотели бы продолжить свое образование. Также должны определиться и выпускники 9 класса - продолжить обучение в школе, поступить в лицей, училище или колледж. Но как не попасть в историю, когда потрачены время и деньги, ведь образование, в основном, платное, а диплома нет?

Письмо в редакцию

В редакцию noi.md пришло письмо, с просьбой разобраться в ситуации. Возмущенный родитель рассказал о факте мошенничества. В 2016 г. они решили рассмотреть поступление дочери в колледж управления, экономики и права с обучением на русском языке. Как раз в это же время в школу приходили с агитацией представители этого колледжа и раздавали агитационные материалы. Также была реклама на их официальном сайте и в журнале «Абитуриент».

На собрании с родителями руководство колледжа поставило их в известность, что в 2016 г. по непонятному недоразумению ему не продлили «авторизацию» на деятельность, что, по их мнению, возмутительно, т.к. колледж до этого существовал около 11 лет. Однако родителям незачем переживать, потому что на 2017 г. все должно решиться, дополнительно подключены адвокаты.

Поэтому набранная группа из 29 студентов первого курса будет временно обучаться на базе лицея «Светоч» в 2016 г., но уже в 2017-м продолжит обучение на втором курсе колледжа. «То есть речь убедительно шла об обучении в колледже, которого по факту уже не было, - пишет возмущенный родитель. - Были выданы контракты для ознакомления на колледж. Но уже после сдачи экзаменов и оплате самого контракта в размере 6300 леев он был на имя лицея «Светоч», и это преподносилось как вынужденная формальность. Главное, что в 2017 г. мы продолжим обучение на втором курсе колледжа! И вот сейчас, при окончании первого учебного года родителей поставили в известность, что в 2017 г. колледжа не будет. Также выяснилось, что учредитель колледжа умер в апреле 2017 г. Но предложили альтернативу - по желанию, кто хочет, может продолжить обучение в лицее «Светоч» с «невероятной» скидкой, т.к. реальный контракт стоит 12 тыс. леев».

Пострадавший потребовал вернуть деньги за уплаченный контракт, в противном случае он намерен обратиться в правоохранительные органы, т.к. считает, что данный случай – это схема мошенничества. «Зачем нужно было платить за обучение в лицее 7 тыс. леев, если дети могли продолжить свое обучение бесплатно в другом лицее? Дети потеряли время, а родители деньги! Возможности продолжить обучение уже на втором курсе другого колледжа никто не предоставит», - возмутился родитель.

В беседе с noi.md он сообщил, что уже прошел месяц, но даже часть денег, уплаченных за контракт, им не вернули, хотя пообещали обсудить этот вопрос. В министерстве просвещения родителям сказали: «Ничего нельзя сделать, так как контракт был заключен с лицеем «Светоч». Они забрали документы и подали их в другой колледж. «В этом колледже есть пять свободных мест. Если ребенок пройдет конкурс, то он сможет поступить сразу на второй курс. Или же придется снова идти на первый», - сказал родитель, отметив, что документы забрали и другие родители, а некоторые дети всё-таки продолжили обучение в лицее.

В управлении среднего специального образования министерства просвещения ответили, что пока колледж управления, экономики и права не значится в списке учебных заведений, которые могут принимать детей на учебу. «Такого колледжа нет. Пока он не осуществляет профессиональную подготовку», - сообщили в управлении среднего профессионального образования.

Другая сторона «правды»

Дозвониться в колледж, чтобы получить комментарий, не удалось. Телефон отключен. На звонок в лицей «Светоч» сообщили, что с вопросом нужно обращаться в Славянский университет. Однако в приемной университета заверили, что это - разные учебные заведения, с отдельными бухгалтериями, и друг к другу не имеют никакого отношения, несмотря на то, что находятся в одном здании и у них один учредитель. Правда, юридический адрес колледжа был зарегистрирован по адресу М. Басараб, 2.

В итоге удалось связаться с бывшим директором колледжа Еленой Паря, которая занимала эту должность недолгое время - с апреля по октябрь 2016 г. Как раз, когда у колледжа появился новый учредитель.

- Он и предложил мне стать директором, - рассказывает доктор наук, профессор Российской академии естествознания Елена Ивановна, которая сегодня работает директором департамента менеджмента качества в Славянском университете. – Мы собрали необходимые документы, которые были в полном порядке, и отправили их в министерство просвещения для получения квот, чтобы знать, сколько человек мы можем принимать на ту или иную специальность. Это делают все учебные заведения в конце года. Но в колледже сменилось руководство, документы были отправлены в марте. В июле мы получили ответ, что мы не можем набирать студентов в колледж. Одной из причин назвали то, что документы нужно было подавать заранее, до Нового года. Хотя времени было достаточно.

Но бывшему министру Корине Фусу и замминистру Кристине Боаги что-то не понравилось. Они посчитали, что мы поздно обратились, поэтому приема документов не будет, и посоветовали готовиться к следующему году. То есть у колледжа осталась лицензия, но принимать никого не могли. Учредитель обращался в Национальное агентство по обеспечению качества профессионального образования (ANACIP), где твердо указали, что колледж имеет право работать, т.к. все организации, у которых есть лицензия, имеют право на предоставления определенных услуг, в данном случае услуги преподавания. Но в министерстве снова отказали, отметив, что идут по пути оптимизации многих частных образовательных учреждений. Кристина Боаги сообщила, что они не доверяют колледжам.

Тогда учредитель провел несколько раз собрание для родителей и попытался объяснить людям, что колледж не будет работать. То есть он существует, но принимать детей на учебу в 2016 г. он не может, пообещав разобраться. Все, кто пришел, разошлись по другим вузам. Но 20 апреля 2017 г. учредитель внезапно умер, - сообщила Елена Паря, при этом в разговоре ни разу не упомянула имени нового собственника колледжа.

Отметим, что 20 апреля 2017 г. на 74-м году жизни скончался исполнительный директор Славянского университета Андрей Бабенко. Как сообщает официальный сайт учреждения, в настоящее время его сын - Олег Бабенко является президентом Славянского университета.

Вузы попадут под нож

В Молдове зарегистрировано 30 высших учебных заведений, в том числе 19 -государственных. Большинство учреждений высшего образования находятся в Кишиневе и по одну вузу - в Бельцах, Комрате, Кагуле и Тараклии. В 2003-2004 гг. в стране функционировало 40 вузов, из которых только 17 были государственными.

Статистика гласит, что в начале 2016-17 учебного года в высших учебных заведениях Молдовы обучались 74,7 тыс. студентов, не считая иностранных (в 2015-16 гг. – 81,7 тыс.). При этом около 83% - в государственных вузах.

Уменьшение численности студентов, по сравнению с 2015-16 учебным годом, было зарегистрировано как в государственных учреждениях (на 4,8 тыс. человек, или 7,2%), так и в частных (на 2,1 тыс. человек, или 14,3%).

По официальным данным, на 10 тыс. жителей республики в 2016-17 учебном году приходилось 204 студента, в 2015-2016-м – 230, а в 2010-2011 г. - 303 студента.

Эксперты не исключают, что снижение числа студентов связано не только с демографическим кризисом, но и с результатами сдачи экзаменов по бакалавру. Так, только в этом году свыше 41% лицеистов провалили сессию.

- Число студентов в Молдове сократилось во много раз, также уменьшается и число учебных заведений, - говорит председатель Национального союза студентов и молодёжи (UNSTM) Евгений Балан. - Как могут выжить частные учебные заведения, когда сокращается количество абитуриентов? Эта ситуация сильно ударит по бизнесменам, которые вложили деньги в образовательные проекты. Некоторые частные заведения, чтобы выйти из этой ситуации, стали принимать детей на нулевой курс, в конце которого они сдавали экзамен по бакалавру, после чего переходили на второй курс. Это делается для того, чтобы хоть как-то привлечь студентов.

Будут ли закрыты университеты или нет, станет понятно после того, как будут объявлены окончательные результаты по БАКу. Но, с другой стороны, в Молдове действительно много высших учебных заведений, которые на самом деле не нужны. Во время правления коммунистов, министерство просвещения ужесточило аккредитацию для вузов и открыло профтехучилища. Это они сделали очень грамотно, потому что, когда в стране одни юристы и экономисты, работать некому.

В битве за абитуриентов выиграют государственные учебные заведения. Поэтому частники будут снижать цены на образование, чтобы контракт стоил дешевле, чем в госучреждениях. Если специальность юриста в госуниверситете будет стоить, к примеру, 6-10 тыс. леев, то ULIM или Славянский университет могут предложить меньше, с бонусом предоставления практики. При этом преподаватели - практически одни и те же, - подытожил Евгений Балан.

Ранее Игорь Додон отметил несовершенство нынешней системы БАКа. Он направил правительству предложение по ее изменению, однако кабмин до сих пор не рассмотрел его.

В министерстве просвещения сообщили, что пока неизвестно, будут ли закрыты в новом учебном году еще какие-то вузы. Ситуация прояснится в середине июля или к концу августа. «Но если будут закрывать учреждения, об этом объявят официально», - отметили в пресс-службе ведомства.

Владислав Бордияну

Источник: noi.md