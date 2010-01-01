Изменение системы экологического сбора приведет к потерям бюджета в десятки миллионов леев

Очередное изменение законодательства будет на руку импортерам и может обернуться в будущем катастрофой для окружающей среды и грозит серьезным ударом по местной экономике.

АНТОНИНА КРАВЦОВА

Группа крупных отечественных производителей и коммерческих сетей выступает против внесения поправок в закон о плате за загрязнение окружающей среды. По сути, для этого существуют две основные причины. Во-первых, бюджет страны недосчитается многих миллионов долларов. Во-вторых, у страны до сих пор нет решения для одной из самых больших экологических проблем — мусорных отходов от продуктов.

О своем несогласии с решением депутатов парламента изменить систему платы за окружающую среду заявили на пресс-конференции представители Ассоциации производителей консервов Speranta-Con, компаний Gelibert, Orhei-Vit, Rusnac-MoldAqua, JLC и сеть магазинов Fourchette, призвав законодателей встать на защиту общественных и государственных интересов.

Законопроект, о котором идет речь, был уже одобрен парламентом в двух чтениях и давно мог вступить в силу, но президент отказался его промульгировать и отправил на доработку в парламент. Согласно документу, с 1 января 2017 года и до вступления изменений в силу экономические агенты освобождаются от оплаты налога на упаковку, которая в процессе утилизации загрязняет окружающую среду (речь идет о материалах, которые долго разлагаются, к примеру, пластик, тетрапак или полиэтилен).

И это еще не все! Проект предусматривает значительное сокращение налогов для импортеров, продукты которых упакованы в пластик, полимеры или алюминий. Да, пока они платят в соответствии с действующими нормами законодательства, но государство вернет все эти деньги.

Нынешний вариант проекта можно назвать разрушительным! Он приведет к сокращению поступлений в бюджет минимум на 130-140 миллионов леев (только за этот год). Кроме того, сборы за загрязнение окружающей среды уменьшатся на 30%.

- Мы считаем, что проблема загрязнения окружающей среды неимоверно важна. К нам ввозится огромное количество продуктов, которые используются, а потом попадают на свалки, где упаковки разлагаются долгие десятилетия. Не так давно из Кишинева несколько дней не вывозили мусор, и все помнят, чем это обернулось. Мы полагаем, что налоги, которые собирают за загрязнение окружающей среды, вполне могут быть использованы для развития и внедрения системы сортировки мусора, его переработки и утилизации. Да, это требует значительных затрат, но у государства есть источник для решения экологической проблемы, а власти собираются от него отказаться, — отметил председатель Ассоциации производителей консервов Speranta Con Штефан Голубчук.

Почему без налога — никак?

Компании считают, что сейчас не существует более важной задачи, чем создание инфраструктуры для сортировки, переработки и использования отходов. В частности, ее можно было бы решить с помощью платы за загрязнение окружающей среды. Эта плата взимается с импортеров при ввозе товаров в страну. Тут же стоит отметить, что за импорт пластика, картона, композитных и прочих упаковочных материалов отечественные производители платят в той же мере. Однако крупнейшие предприятия экспортируют 50-70% собственной продукции, и в других странах молдавские товары так же облагаются экологическим сбором. В ЕС работают отлаженные механизмы - часть денег аккумулируют за счет сбора, другая часть собирается с импортных товаров напрямую в пользу структур, которые занимаются утилизацией отходов.

Строительство завода по переработке мусора стоит около 20 миллионов евро. Чтобы накопить эту сумму за счет налоговых сборов от ввоза продуктов, загрязняющих окружающую среду, понадобится всего 1 — 1,5 года. Примерно ту же сумму власти сейчас хотят потратить на реконструкцию свалки в Цынцаренах, которая, по расчетам специалистов, сможет прослужить еще максимум 10 лет. После этого ситуация станет еще хуже!

Желание поскорее утвердить проект, а также сократить объем поступлений в казну может быть на руку только импортерам. Они ощутят значительное снижение затрат. Последние годы отрицательное сальдо торгового баланса только увеличивается. Продовольственных товаров из-за рубежа становится слишком много, хотя отечественные продукты питания вполне могут заменить импорт.

Подобная снисходительная политика по отношению к ввозимым товарам разрушительна и является антигосударственной. Страдает от этого экономика страны, поскольку местных производителей вытесняют с рынка, сокращаются рабочие места.

Кому это надо?

В апреле объем импорта на 207 миллионов долларов превысил объем экспорта. В основных областях коммерции сегодня преобладают именно иностранные товары, и это не может не настораживать. Импортеры получили привилегии на ввоз сыров, йогуртов, безалкогольных напитков, соусов и других продуктов. Причем никто не обещает, что их будут продавать по низким ценам.

Изменение в налоговой политике приведет к тому, что импортеры и дальше будут наращивать объемы поставок и местные производители вынуждены будут уступить. Им как раз приходится платить налог на загрязнение окружающей среды при любом раскладе.

- Давайте для примера возьмем одну из категорий напитков. При действующей редакции закона импортеры должны заплатить около 6,5 миллиона леев в качестве сбора, а производители — 500 тысяч леев. Если изменения в закон вступят в силу, то местные производители заплатят 400 тысяч леев, а импортеры — 3 миллиона леев. Это потери бюджета лишь в одной из категорий. Вы сами можете сравнить разницу и понять, кому выгодны изменения. Стоит добавить, что во многих категориях импортируемые товары занимают 90% общего объема потреб­ления. А 100 тысяч леев — это не та сумма, которая смогла бы улучшить ситуацию отечественных предприятий, при существенном снижении конкурентоспособности местных продуктов питания. Зато импортеры смогут ощутить послабления в полную силу, - объяснил представитель компании Orhei-Vit Роман Лукьян.

2,5 млрд леев - за 10 лет

За 10 лет существования платы за загрязнение окружающей среды бюджет аккумулировал 2,5 млрд леев, это более 100 млн евро по текущему курсу. За это время можно было бы построить 5 современных заводов! Да и в чем тогда суть сбора, если государство не вкладывает эти деньги в развитие системы сбора и утилизации отходов?

Корень всех зол кроется именно в грядущих изменениях. Компании просят общественность обратить внимание на ситуацию. Власти должны осознать свою ответственность, в их силах сохранить надлежащее качество окружающей среды для будущих поколений, для этого нужно всего лишь сохранить сбор и использовать полученные денежные средства на пользу страны и ее жителей, которые совсем недавно почувствовали на себе проблему уборки и транспортировки мусора. В данный момент вопрос на совести депутатов парламента. В их силах всё исправить.

Источник: kp.md