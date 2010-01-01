В начале мая агентство Moldsilva с воздуха обработало леса химическими препаратами от вредителей.

Эти пестициды проникают в почву и воду, надолго загрязняя их, из-за этого гибнут пчелы, птицы и животные, которые не знают, что нельзя питаться отравленными листвой, травой и цветками, как предупреждает Moldsilva, в течение четырех дней после обработки. Получаем кратковременную пользу и долговременный вред, который невозможно оценить, правда, никто этим и не занимается.

В каком состоянии наши леса?

Всего на начало 2017 г. общая площадь лесов, которая находится в ведении Moldsilva, насчитывает 301 га. Как сообщает ведомство, общая площадь насаждений, поврежденных вредителями-дефолиантами (листогрызущими насекомыми), составляет 45 894 га, из которых 20 164 га представляют очаги, где необходимо применить меры защиты. Для предупреждения расширения этих очагов и для улучшения фитосанитарного состояния деревьев в 2017 г. нужно провести воздушную борьбу с вредителями и болезнями леса на площади 6 177 га. Для этих целей в государственном бюджете на текущий год было предусмотрено 2,5 млн леев.

Распыление пестицидов (используются два препарата – «Sumilin 25 WP» и «Sumi-alpha 5 EC») над молдавскими лесами с воздуха проводится каждый год. Судя по опубликованным Moldsilva данным, за период с 1997 по 2008 гг. наибольшая площадь очагов листогрызущих вредителей в наших лесах была в 2003 г. и составляла 104,8 тыс. га (это – треть всех лесов в стране). В тот год было обработано с воздуха примерно 20% этих площадей, а в среднем за названный период времени химпрепараты распылялись примерно на 25% зараженной насекомыми территории.

Санитарное состояние лесов улучшилось к 2008 г., когда эти очаги занимали уже 17,4 тыс. га. В тот год была проведена их максимальная обработка – 97%. Казалось бы, все вредители должны были погибнуть? Однако этого не произошло. Уже в 2011 г. агентство Moldsilva снова проводило воздушную борьбу с вредителями-дефолиантами на общей площади 22,5 тыс. га леса, на что было потрачено 5 млн. леев.

В 2012 г. пестицидами обработали 22,5 тыс. га леса, в 2013 г. – 14 тыс. га, в 2014 г. 31 тыс. га, в 2015 г. – 24,5 тыс. га, в 2016 г. – 7,5 тыс. га. Можно сделать вывод, что проблема не уходит, и на ее неэффективное решение уходят немалые деньги.

Кто портит наши леса?

Наиболее опасными и распространенными вредителями в лесах Республики Молдова, особенно в весенний период (когда идет интенсивный рост листвы), являются такие листогрызущие насекомые, как зеленая дубовая листовертка, непарный шелкопряд, пяденица-обдирало, зимняя пяденица, листовый ясеневый долгоносик, вишневый пилильщик-ткач, горностаевые моли и т.д.

За ними появляются такие стволовые (древоядные) вредители, как златка узкотелая, пестрый усач, дубовый пестрый усач, дубовый заболонник, дубовый рогохвост, лубоед ясеневый пестрый, лубоед большой ясеневый и т.д. Они тоже создают свои очаги массового размножения.

Российские ученые говорят о том, что, учитывая то, что леса все чаще используются для отдыха населения, это ограничивает использование химических мер борьбы с насекомыми-вредителями. По их мнению, главное значение следует придавать применению лесохозяйственных, физико-механических и биологических методов борьбы. Необходимо более широко использовать в лесохозяйственной практике виды и формы древесно-кустарниковых пород, которые не поражаются или слабо поражаются вредными насекомыми и грибами; выращивание лесных насаждений, устойчивых к вредителям и болезням; создавать кормовую базу для дополнительного питания взрослых паразитов и хищников, что способствует их концентрации в нужных участках леса.

Когда лес сам защищается

В идеале – когда леса созданы грамотно – смешанными лесными насаждениями с подбором древесных растений, наиболее приспособленных к данным условиям среды и друг к другу, потому что чистые насаждения (одной породы) больше поражаются вредителями и болезнями, чем смешанные.

Как свидетельствуют научные источники, это объясняется видовой специализацией энтомофауны (совокупности разнообразных насекомых, обитающих на определенной площади) и микроорганизмов, которая сложилась в ходе эволюции. Каждая древесная порода имеет свою вредную энтомофауну, каждый вид которой повреждает определенные органы или зоны кормящего его дерева. В чистом насаждении из-за обилия пищи создаются условия для массового размножения вредных насекомых. В смешанных насаждениях энтомофауна разнообразнее, чем в чистых, но общее ее количество меньше. Это объясняется обилием врагов из мира насекомых и птиц, находящих лучшие условия для жизни в смешанном насаждении.

Но важно еще и какие именно породы сажают. Каждый год лесхозы, подконтрольные агентству Moldsilva, создают новые площади леса (в 2016 г. - на 4190 га), ведь достаточно много и вырубается. Однако к новым посадкам можно подойти с научной точки зрения.

Еще в советское время были выполнены исследования, которые определили виды древесно-кустарниковых пород, которые не повреждаются или слабо повреждающиеся вредителями и болезнями. Например, позднораспускающаяся форма дуба черешчатого в значительно меньшей степени повреждается листовертками и непарным шелкопрядом, чем ранораспускающаяся. Вот пример того, как происходит естественная защита леса, в зависимости от состава пород, - если в дубовом массиве присутствует не менее 20% липы, то это способствует предупреждению вспышек массового размножения непарного шелкопряда. Дело в том, что если гусеницы шелкопряда питаются листьями липы, среди них увеличивается смертность и уменьшается плодовитость бабочек. Также заметно снижается жизнеспособность этого вредителя при питании листьями клёна и березы.

Свою роль в естественной защите леса играют и фитонциды других растений. Российский ученый-биолог Борис Токин в 1928 г. открыл способность растений (их летучие токсичные вещества) убивать бактерии растительного происхождения и предложил термин «фитонциды». Это открытие послужило основанием, в том числе и для развития ряда биологических учений об иммунитете растений, и о химическом взаимовлиянии растений. Со временем появился такой биологический метод борьбы с вредителями, как фитонцидный.

Растения с помощью содержащихся в них фитонцидов способны сами защищаться от насекомых-вредителей. Более того, фитонциды одних видов растений отпугивают или на какой-то стадии развития убивают энтомовредителей других видов растений. Такими свойствами обладают, например, бузина и конопля (в Молдове разрешается выращивание конопли с низким содержанием психотропных веществ). Токин доказал, что растения своими фитонцидами предохраняют друг друга от заболевания. То есть создание смешанных насаждений - одна из важнейших мер обеспечения биологической устойчивости леса.

Другое биологическое «оружие»

Советский генетик Александр Серебровский в 1940 г. предложил для эффективной борьбы с насекомыми-вредителями генетический метод – насекомых-вредителей стерилизуют химическим способом и в природу выпускают большое количество насекомых, которые не способны давать потомство. После спаривания с бесплодными самцами самки из открытой природы откладывают яйца, не способные развиваться.

В России получил широкое распространение бактериальный метод уничтожения вредителей - производится расселение вирусов или бактерий в очаги активного размножения насекомых-вредителей, которые заражаются заболеваниями и гибнут. Его, кстати, тоже применяют с помощью вертолетов, как и химикаты, только окружающей среде от него нет вреда. Губительное действие распространяется только на определенных насекомых, а для человека, животных и беспозвоночных нет никакой опасности. К биологическим методам относится и привлечение птиц в лесные полосы устройством скворечников и синичников. Этот метод был разработан в России несколько десятков лет тому назад и хорошо себя показал.

Также в борьбе с местными вредителями используются местные хищники и паразиты. В разных странах специально для этого создаются пункты, которые занимаются искусственным разведением таких насекомых.

Например, в Латвии существуют две лаборатории, работающие над разведением трихограмм – яйцеедов. Их личинки паразитируют на яйцах других насекомых: самки откладывают до четырех яиц в одно яйцо насекомого-хозяина. За сезон может развиваться несколько поколений трихограмм. Они зимуют в стадии личинки тоже в яйцах вредителей (чаще всего листоверток, пядениц и шелкопряда, которые, кстати, поселились в молдавских лесах). При искусственном их разведении, когда выявляются очаги активного размножения насекомых-вредителей, лаборатория высылает в тот регион трихограмм, которые уничтожают кладки вредителей, повреждая личинки.

Для создания благоприятных условий и увеличения численности энтомофагов - хищников, паразитов и других организмов, опасных для насекомых-вредителей (кстати, трихограммы тоже относятся к энтомофагам) ученые рекомендуют создавать в лесах кустарниковый ярус и обогащать надпочвенный покров. Это усиливает защиту леса от вредителей.

Исследователи отмечают, что, используя биологические методы борьбы с вредителями, в первую очередь действует не сама природа, а более мощный антропогенный фактор. То есть человек сознательно перестраивает природу в более выгодном для себя направлении. Однако есть еще одно мнение - том, что лес нужно просто оставить в покое, потому что он сам от всего защитится, а от временного поражения быстро восстановится.

Но этого нужно хотеть. Конечно, проще с воздуха посыпать пестицидами все живое, что есть в наших лесах, заодно отравляя почву и воду на много лет вперед.

Источник: Noi.md