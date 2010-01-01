Последние газетные киоски в центре столицы попали под снос

«Труд 7 Молдова» неоднократно писал о том, что в центре столицы в последнее время невозможно купить газету. Местная власть разработала новый вариант Положения о правилах торговли в муниципии Кишинев, предусматривающих вытеснение киосков, в которых продаются периодические издания не только из центра города, но и со всех центральных улиц секторов и городских парков. И хотя новый регламент еще не вступил в силу, зачистка столицы от киосков прессы уже в полном разгаре.

Алена Литинская

«Под нож», под предлогом ремонта, в первую очередь попали киоски на проспекте Штефана чел Маре, где продается весь перечень периодических изданий, которые печатаются в Молдове и завозятся из других стран.

Между тем, читатели продолжают забрасывать нас вопросами, где же все-таки в центре Кишинева можно приобрести свежую прессу и почему это вообще стало сделать крайне сложно в последнее время. А мы, в свою очередь, продолжаем спрашивать об этом у тех, от кого непосредственно зависит решение данной проблемы.

Конечно же, исправление этой ситуации зависит от городских властей, впрочем, ее создание – также на их совести. Вышел парадокс: читатели по-прежнему хотят получать информацию из газет, журналисты исправно ее добывают и поставляют, типографии печатают, экономические агенты готовы распространять печатные издания, но в результате всех этих усилий жители столицы искусственным образом лишены доступа и права на выбор источников информации.

Мы приглашаем чиновников из столичной примэрии, которые заявляют, что с печатными СМИ в Кишиневе все в порядке, пройтись вместе с нами по центру города и конкретно показать, где же все-таки реально можно приобрести газету? Из почти 15 точек распространения прессы, осталось две – возле театра им.А.П.Чехова и на перекрестке проспекта Штефана чел Маре и ул.Тигина, но и эти - «последние из могикан», - скоро будут ликвидированы по решению примэрии. Причем, снос киоска у театра городские чиновники мотивируют грядущей реконструкцией театрального сквера. Жителям Кишинева отлично известно это место, и уверены, все согласятся, что расположение пункта прессы ну никак не может быть помехой проведению ремонтных работ. Торопливое решение о сносе выглядит тем более странно, что весь центральный проспект столицы - главная артерия города - уже многие месяцы буквально лежит в руинах из-за содранного асфальта и гор тротуарной плитки, которую вяло передвигает пара-тройка рабочих. И конца этой, с позволения сказать «реконструкции», на взятые у Европейского банка деньги, пока не видно. Так может быть, не стоит трогать соседние улицы, а закончить ремонт хотя бы на главной? Ответа нет.

Кто-то может возразить, что у примэрии в данный момент просто нет кадровых ресурсов для решения «проблемы СМИ»: примар – под домашним арестом, еще девять сотрудников – также под следствием, муниципальные советники все никак не могут собраться на очередное заседание. И действительно, решение текущих вопросов в Кишиневской примэрии фактически заблокировано. Но только не в части, которая касается ликвидации пунктов по распространению печатной прессы.

Почему-то именно в этом вопросе система продолжает работать как часы, создается даже впечатление, что она автономна. Может быть, кто-то сверху «спустил» такую сверхзадачу – уничтожить печатную прессу? Но, вроде бы нет такого «верха», и никто не мог такую задачу поставить. Видимо все же, это борьба городских чиновников за сохранение своих кресел и, очевидно, они боятся, что пресса им может в этом помешать. А может быть, именно в этом вопросе пересекаются чьи-то бизнес-интересы? Ведь на месте снесенных киосков прессы тут же возникают лотки и ларьки с другой торговой продукцией, и в примэрии не жалуются на то, что они мешают ремонтировать улицы.

А в это время

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