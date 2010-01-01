Молдавские печатные СМИ попали «под нож» столичной примэрии. О том, что кишиневские власти планомерно зачищают столицу от печатной прессы, большинство печатных изданий РМ буквально трубят в последнее время. Журналисты напрямую обращались к представителям государственных и муниципальных структур с призывом: «Спасите прессу!». Ассоциация независимой прессы даже организовала круглый стол по данному вопросу, а парламентская комиссия провела публичные слушания. Но воз и ныне там.

Свобода доступа к информации – под угрозой

Проблема печатных СМИ вовсе не в том, что читатели вдруг резко охладели к чтению газет и журналов, или журналисты стали халатно относится к своим обязанностям по информированию гражданского общества. Все намного проще и страшнее. Войну молдавской прессе объявили те самые представители власти, которых выбрали и содержим на свои налоги, мы с вами. Причем, критическая для СМИ ситуация создана ими искусственно, всячески поддерживается и продвигается дальше, рискуя похоронить всю печатную отрасль страны.

Журналисты неоднократно писали об этих проблемах, снимали видеосюжеты, обращались с открытыми письмами к властям всех уровней, но ощутимых результатов, как не было так и нет. Создается впечатление, что городские чиновники «засели в окопах» и выполняют чей-то приказ - «ни шагу назад». «Труд 7 Молдова» в прошлых своих публикациях уже приводил печальные цифры: в центре Кишинева, где реализуется около 20% всей столичной периодики, только с начала года ликвидировано около 12 пунктов по распространению печатной продукции. И работа по дальнейшей эвакуации киосков прессы продолжается с завидным упорством, достойным лучшего применения. Каким-то волшебным образом, именно для этих целей руководство примэрии и претуры сектора Чентру, которое вечно жалуется на нехватку финансовых средств, находит и технику, и лишние деньги, и людей, готовых работать на демонтаже даже в ночное (нерабочее) время и даже после стихийных бедствий, например – апрельского снегопада. А по сути, примэрия использует бюджетные средства, которые можно было бы направить на другие социальные нужды для того, чтобы лишить граждан их конституционных прав.

Решение примара Дорина Киртоакэ убрать киоски прессы привело к тому, что только за первый квартал 2017 года по сравнению с 2016-м до читателей не дошло 100 тысяч экземпляров печатных СМИ. Если так пойдет и дальше, эта цифра увеличится и, по предварительным подсчетам, достигнет полумиллиона газет и журналов за год. Крупная экономическая отрасль страны, которая функционирует в соответствии с законами, платит налоги, пополняет бюджет, делает отчисления в соцфонды, обеспечивает работой множество людей - просто исчезнет, а это грозит подорвать не только экономические, но и социальные устои общества.

А что же примэрия?

По настоянию представителей редакций, типографий и распространителей печатных изданий 30 мая вопрос критического состояния печатной прессы обсуждался в парламентской комиссии по культуре, образованию, науке, молодежи и спорта. Парламентарии сошлись во мнении, что ситуация требует немедленного исправления. А что же столичная примэрия?

Присутствовавший на слушаниях представитель муниципалитета не просто делал вид, что проблемы не существует, а целенаправленно вводил в заблуждение всех участников диспута. Он заявил, что киоски в центре столицы были эвакуированы в связи с ремонтом проспекта Штефан чел Маре и что по окончании реконструкции они должны вернуться на свои традиционные места. Журналисты ответили, что ремонтные работы не имеют ничего общего с эвакуацией киосков. Например, на бульваре Негруцци ремонт давно завершен, но киоски не спешат возвращать. Не вернули киоски прессы и на улицу Василе Александри, хотя реконструкция улицы давно завершена. На ул.Влайку Пыркэлаб ремонт вообще не планируется, но тем не менее силами примэрии пункт распространения прессы был ликвидирован, зато размещенные рядом торговые объекты оставили почему-то на своих местах.

Другой пример. На ул.Тигина, на месте ликвидированного пункта по распространению прессы напротив Центрального рынка, теперь торгуют бананами и апельсинами, а рядом - парфюмерией и носками. По всему видно, что в ближайшем будущем ремонт на улице Тигина не предвидится, а уличная торговля вокруг базара «улучшает урбанистический облик столицы». Или, по мнению примэрии, бананы являются более значимыми социальными продуктами, чем свежая пресса? А может нас хотят превратить в банановую республику? Но ведь и там власти не лишают свой народ права издавать и читать газеты.

Надо отметить, что примэрия разработала еще один документ - проект нового регламента о правилах торговли в муниципии Кишинев, который предусматривает искоренение прессы целиком не только из центра города, но и со всех центральных улиц микрорайонов, а также городских парков. А ведь в 2006 году муниципальный совет уже принял решение об ограничении уличной торговли, но предусмотрительно (как это принято во всем цивилизованном мире) сделал исключение для пунктов распространения прессы. Нынешнее же руководство примэрии очевидно решило, что это пережиток, который нужно срочно устранить, и не включила никаких преференций для пунктов распространения прессы в новый проект.

Столичные власти уже нацелились на ликвидацию следующего торгового объекта по распространению периодики, расположенного на ул.Тигина, чуть выше проспекта Штефана чел Маре, на очереди – торговая точка около театра им.А.П.Чехова. После их сноса в центре Кишинева, от площади Великого национального собрания вплоть до Мунчештской, не останется ни одной точки, где можно было бы приобрести газету.

Примэрия против СМИ: кому доверяют больше

По оценкам депутатов, членов комиссии, около трети населения Молдовы для получения информации о состоянии дел в Молдове используют печатные СМИ. Это подтве6рждают данные ассоциации социологов и демографов, обнародовавших результаты своего опроса 31 мая. В нем же говорится, что по уровню доверия граждан СМИ занимают второе место после церкви. А вот институты власти, к которым относится и столичная примэрия, находятся на последнем месте по уровню доверия населения. И видимо, либеральному управлению городом совсем не нравится, что именно газеты напоминают об этом факте.

К слову, депутаты обратили внимание на то, что на молдавских телеканалах нет программ журналистских расследований. За публикациями такого рода в интернете стоят редакции газет. Очевидно, поэтому исполнительная власть и пытается уничтожить печатные СМИ в Молдове: в газетах ищут аналитику думающие граждане.

В заключение хочется еще раз обратиться к сотрудникам примэрии. Впрочем, в то, что они способны нас услышать, мы уже сомневаемся. Поэтому обращаемся к муниципальным советникам: верните прессу горожанам! На центральных улицах столицы газеты и журналы приобретали многие поколения кишиневцев, и это их право должно остаться неизменным при любых властях. Поймите, ситуация безотлагательная и требует срочного исправления. Ведь свободу мысли задушить невозможно, а вот тех, кто пытался это сделать, люди будут долго поминать в отнюдь непечатных выражениях. Оно вам надо?

Алена Литинская