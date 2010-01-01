Экономика здравоохранения все больше превращается в простое закачивание денег, не дающее ощутимых результатов. Такой вывод напрашивается, исходя из представленных отчетов Счетной палаты о масштабных искажениях финансовой отчетности минздрава.

Довольных уровнем медицинской помощи в нашей стране найти весьма сложно. Забота о собственном здоровье обходится достаточно дорого. С февраля в стране многократно повысились тарифы на медицинские услуги для населения под шаблонным предлогом - «давно не пересматривались». И хотя большинство из них покрывает медицинская страховка, многие пациенты поликлиник и больниц оплачивают их дополнительно и в полном размере. При этом ежегодно происходит не только увеличение объема расходов на субсидирование лекарственных средств, но и расширение объема услуг, входящих в систему страховой медицины.

В преддверии повышения тарифов Национальный антикоррупционный центр провел экспертизу и не нашел оснований для такого резкого повышения цен. Однако, утверждая тарифы на медуслуги, правительство не приняло во внимание мнение экспертов НАЦ. По этому поводу в парламенте рассматривался вотум недоверия министру здравоохранения Руксанде Главан. Правительство было вынуждено пойти на непопулярные меры, потому что «государственные медицинские учреждения несут финансовые потери из-за низких тарифов на услуги», объясняла министр здравоохранения.

Не вняли пока медицинские чиновники и увещеваниям депутатов, которые призывают отменить повышение тарифов, желая тем самым хоть немного успокоить свой электорат. Так, в начале апреля законодатели приняли решение отправить на доработку методологию расчета стоимости платных медико-санитарных услуг. «В течение 30 дней после корректировки методологии правительству необходимо вернуться к пересмотру тарифов, чтобы они могли стать более доступными для населения», - заявила глава парламентской комиссии по социальной защите, здравоохранению и семье Оксана Доменти. С тех пор прошло уже больше месяца.

Большинство экспертов и жителей страны не сомневаются, что значительная часть расходов на систему здравоохранения тратится впустую. Помимо этого, притчей во языцех стали факты мошенничества в медучреждениях, неполучения пациентами необходимой медицинской помощи, вымогательство и пр. Все это оборачивается дополнительными расходами для граждан. Вызывает недоумение и политика властей в отношении к медучреждениям, как к хозяйствующим субъектам – чуть ли не с нормированием рентабельности, жесткой экономией и избирательным финансированием. Все это делает свое дело в «укреплении» негативного имиджа системы здравоохранения Молдовы.

В начале февраля вступил в силу приказ минздрава «Об утверждении Перечня показателей эффективности деятельности публичного медико–санитарного учреждения и Положения о порядке оценки показателей эффективности деятельности публичных медико–санитарных учреждений». Например, в показателях финансово–экономической деятельности учреждения будут оцениваться отсутствие исторической кредиторской задолженности, повышение собственных доходов на 5% в год, наличие запасов лекарственных средств и снижение расходов на коммунальные услуги не менее 3% в год.

Неумением или нежеланием правильно администрировать финансовые потоки, бюрократическими «показателями эффективности» пронизана вся система. «Рационализация» расходов в системе страховой медицины обусловила продвигаемую ныне в рамках соответствующего проекта ВБ так называемую «больничную реформу». Во-первых, поскольку стационары съедают львиную долю средств основного фонда ОМС, смещаются акценты в пользу первичной медицинской помощи – семейных врачей наделили правом лечить дополнительные недуги, развивают сеть дневных стационаров. Во-вторых, установлены критерии хирургической активности не ниже 40% для районных больниц и не ниже 60% для муниципальных и республиканских больниц. Показатель обеспечения медицинским персоналом составляет не менее 80%, не считая других специфических показателей «эффективности». При такой «системе» выживут немногие…

Очевидно, моральным подспорьем готовящейся оптимизации стационаров по всей стране должно послужить уменьшение числа госпитализаций, о котором рапортует отраслевое министерство. Статистика госпитализаций – важный показатель эффективности системы здравоохранения. Иногда она является показателем еще одного, не очень приятного явления – подтасовки фактов. Все чаще можно услышать об отказе в госпитализации нуждающимся в ней пациентам, причем, даже в неотложных случаях. Не хотелось бы думать, что речь идет о провокациях, но при отказах среди пациентов распространяется информация, что действует негласный приказ минздрава о запрете госпитализации инвалидов и пенсионеров…

Перманентная реформа будет не нужна вовсе, если власти просто научатся расходовать бюджетные средства более эффективно, говорят эксперты. Отрицательное мнение аудиторов по поводу консолидированной финансовой отчетности минздрава и подведомственных ему учреждений сформировано не случайно. Министерство здравоохранения выступает учредителем 57 учреждений, финансируемых из госбюджета, (25 учреждений на самофинансировании, в том числе 20 ПМСУ), администрирует 2 государственных предприятия, долю одного коммерческого общества и имеет в подчинении административный орган. С 2016 г. все публичные субъекты перешли на новую методологию ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности в бюджетной системе, но правильно отражать стоимость основных фондов, размер уставного капитала, долги и обязательства не научились.

«Безответственный менеджмент институциональной и финансовой системы министерства здравоохранения и подведомственных ему учреждений привели к искажению консолидированного бухгалтерского баланса на 862,8 млн леев (53,2%) и расходов, отраженных в консолидированном отчете по доходам и расходам на 27,8 млн леев (2,2%)», - говорится в отчете аудита… Не отражены в отчетности, в частности, капитальные вложения (на 128,1 млн леев), доходы от найма помещений (0,9 млн леев), искажение стоимости лекарств (0,1 млн леев), незарегистрированная в кадастре недвижимость (38,2 млн леев) и др. недостатки бухучета. Аудиторы также вежливо отмечают, что на основании найденных «ошибок» они не могут делать далеко идущие выводы о случаях хищений и мошенничества, однако рекомендуют усилить службу внутреннего аудита медицинской отрасли.

На этой неделе также были представлены результаты аудита об исполнении фондов страховой медициной за прошлый год. И здесь всплывает проблема администрирования финансовых потоков. Денег в страховой медицине достаточно – ежегодный прирост доходов на уровне 13%, несмотря на то, что трансферты из госбюджета для 15 категорий граждан, застрахованных государством, тормозятся, а количество плательщиков по фиксированной ставке взноса сокращается. Но аудиторы отмечают практически 50-процентное снижение исполнения всех фондов ОМС! Другими словами, искусственный профицит бюджета страховой медицины.

Распределение средств медицинским учреждениям в прошлом году (стационарам перечислено 2,3 млрд леев, учреждениям первичной медицины – 1,7 млрд леев) не покрывало их потребности. Кроме того, услуги больниц разного подчинения контрактуются по разным тарифам. Фонд профилактики практически бездействует, а его удельный вес существенно снижен в последние годы. Средства фонда перераспределяются по другим направлениям в системе первичной медицины. Количество пациентов растет, а медицинская компания одновременно рапортует о снижении расходов на 52 млн леев. Вместе с тем нераспределенный остаток средств на счетах НКМС к концу года достигает 244 млн леев, что на 91 млн леев больше, по сравнению с предыдущим годом.

Создается такое впечатление, что больницы и поликлиники в системе ОМС кто-то специально подталкивает к наращиванию объемов платных услуг! Кроме того, миссия аудита констатировала существенные нарушения в организации тендеров и исполнении заключенных договоров по 15 инвестиционным проектам, которые были профинансированы из фонда развития ОМС на сумму 12,8 млн леев. Нарушения касаются завышения смет, продления сроков работ. Новый конкурс для 15 инвестиционных проектов на сумму 15,5 млн леев, большинство из которых не имеет подтвержденного реального финансирования, грозит теми же проблемами. Фонд администрирования ОМС составляет около 79 млн леев. При этом средняя зарплата медицинских чиновников несоизмерима с заработками, к примеру, семейного врача, при том, что фонд оплаты труда медицинских работников растет. Зафиксированы несоответствия в учете средств, предназначенных для компенсированных лекарств.+

На все вопросы аудиторов директор Национальной компании медицинского страхования Думитру Парфентьев отвечал так, как ему предписывает должность. К примеру, мог вспомнить только прививочные кампании в качестве мероприятий по профилактике. Отсутствие национальных программ по профилактике опасных заболеваний не входит в его компетенцию, а размер заработных плат сотрудников центрального и территориальных офисов медицинской компании не противоречит действующему законодательству.

«Возросшие остатки на счетах к концу отчетного периода используются компанией для покрытия временных перебоев с поступлением средств и планового дефицита бюджета. В прошлом году, поскольку бюджет страховой медицины был принят с большим опозданием, последовали нарушения условий договоров с медицинскими учреждениями по оплате услуг. Учет и статистику доходов, аккумулируемых медицинскими учреждениями от оказания платных услуг, компания не ведет», - сказал директор НКМС.

Источник: point.md