Вчера Дорин Киртоакэ был помещен в следственный изолятор Национального антикоррупционного центра на 72 часа по подозрению в извлечении выгоды из влияния в деле о частных парковках. Генеральному примару грозит от 3 до 7 лет тюрьмы. Мночасовой обыск прошел в его кабинете и в квартире. Всего по делу НЦБК задержал 10 человек. Среди них секретарь муниципального совета столицы Валериу Диденко, муниципальные советники Олег Онищенко и Геннадий Думански и шестеро экономических агентов. В конце апреля по делу о платных парковках были задержаны вице-примар Нистор Грозаву, глава управления транспорта Игорь Гамрецкий и ряд экономических агентов.

Прокуратура возбудила уголовное дело против Онищенко по факту попытки побега и сопротивлении при задержании. Как сообщила пресс-секретарь НАЦ Анжела Старински, Онищенко не подчинился требованием представителей власти и бросился бежать. Однако он был схвачен и заключен в наручники. "Кроме этого, он причинил легкие травмы одному из офицеров НАЦ. Ему понадобилась помощь врачей", - добавила Старински, отметив, что во всех обстоятельствах происшествия еще предстоит разобраться. По информации портала "Блокнот-Молдова", Онищенко попытался совершить самоубийство, сбросившись с седьмого этажа. Впоследствии ему также понадобилась помощь врачей.



Лидер движения "Антимафия" Серджиу Мокану так оценил произошедшее: "В Антикоррупционной прокуратуре и НЦБК люди начали работать в соответствии с европейскими стандартами. Многие из них независимы. Не исключаю того, что некоторые дела были открыты по заказу Плахотнюка, но эти дела – не выдуманные".Знаменательно то, что Киртоакэ оказался за решеткой в разгар начатой Либеральной партией кампании информирования о его достижениях. Согласно сообщению пресс-службы НЦБК, мэр нарушил закон, дав указание своему заместителю Нистору Грозаву, председателю комиссии по отбору компании для реализации проекта платных парковок, подписать контракт с «EME Parkleitsystem GMBH» без заключения муниципального совета.

После задержания Грозаву и ещё шестерых человек по делу о платных парковках Киртоакэ говорил, что понятия не имел о том, что вице-примар подписал договор государственно-частного партнёрства без одобрения МСК. Но эта версия не выдерживает никакой критики.



Напомним: MCК принял решение утвердить исследование о стратегии организации парковок в октябре 2014 года. Через год распоряжением примара было назначено заседание МСК и проект был включен в повестку дня. 3 декабря Грозаву подписал договор. А 10 декабря Киртоакэ без объяснений исключил проект из повестки дня заседания совета. С тех пор договор так и не поступил в МСК.

В начале 2016 года гражданский активист Адриан Филат представил в мэрию предварительный запрос о вызове в суд Киртоакэ, обращая внимание на незаконность подписания договора. Фракция ПСРМ также подала Киртоакэ предварительный запрос, требуя аннулировать подписанный договор и результаты конкурса по отбору частного оператора. В апреле 2016 года гражданские активисты Виктор Киронда и Адриан Филат обвинили примэрию в мошенничестве при разработке проекта создания парковок. 23 февраля проект был включен в повестку дня заседания МСК, но попытка его легализации не прошла. 25 апреля Грозаву были предъявлены обвинения. В тот же день был задержан и глава транспортного управления Игорь Гамрецкий.

Киртоакэ в рамках нескольких телепередач и интервью заявлял, что знаком с представителями компании и лично с ними общался. Он однозначно знал о проекте платных парковок компании «EME Parkleitsystem» и о том, что Грозаву подписал договор без одобрения MCК. Как знал и о том, что дело о платных парковках может обойтись Кишиневу в 200 миллионов евро.

В НЦБК утверждают, что, «преследуя преступную цель», Киртоакэ лично одобрил градостроительные сертификаты, необходимые для начала проектировочных работ. Кроме того, фирма бизнесмена Александра Пинчевского, управляемая им тени, не случайно выиграла тендер. У НЦБК есть информация о встречах Пинчевского и Гамрецкого, на которых обсуждалась схема тендера, участие мэра в проталкивании контракта, размер откатов. По данным НЦБК, 26 процентов от дохода компании должны были стать «благодарностью» за подписание контракта: Киртоакэ и Гамрецкий должны были получить по 13 процентов.

Таким образом, сбылось недавнее предсказание президента Игоря Додона, указавшего, что мэру не избежать наказания за беззакония, совершенные им за 10 лет в примэрии. «Есть два варианта: или он будет уволен через референдум и после сядет в тюрьму, или сразу сядет в тюрьму, - сказал Додон. - Поэтому у Киртоакэ два пути, как в одном хорошем фильме: либо в ЗАГС, либо к прокурору. Других вариантов нет».

Ресурс Вloknot-moldova.md напоминает и о пророческом предсказании экс-председателя ЛДПМ Влада Филата в отношении Дорина Киртоакэ. 15 октября 2015 года Влад Филат, обращаясь в последний раз перед задержанием к депутатам парламента, заявил Михаю Гимпу, что против его племянника и администрации примэрии в генпрокуратуре есть более 600 дел: «Когда именно эти дела начнут использовать - не знаю. Но наверняка на следующий день после того, как Плахотнюк скажет вам, что вместе вы осчастливите Молдову».

Источник также сообщает: пока Киртоакэ обыскивали в примэрии, Гимпу открывал памятник депортированным в селе Пересечина Оргеевского района и вел прямую трансляцию события. Не исключено, что арест племянника будем им подаваться как «репрессии Москвы». Гимпу не пришел поддержать Киртоакэ ни в примэрию, ни к зданию НЦБК, куда градоначальника доставили поздним вечером, в то время как некоторые коллеги по ЛП сделали это. В этой связи Bloknot-moldova.md напомнил и о том, как в конце апреля Киртоакэ сказал Гимпу: если за ним придет НАЦ, он наложит на себя руки.



На данный момент в поддержку референдума об отстранении генерального примара ПСРМ собрала более 85 процентов подписей. Социалисты считают, что сбор подписей будет завершен досрочно ко вторнику, а дату проведения референдума назначат МСК и ЦИК.



Кто будет руководить столицей после задержания Киртоакэ и кому оно, в первую очередь, принесет дивиденды? «Следим за руками, - пишет в социальных сетях политик Александр Петков. - Точнее, за тем, кто будет на днях назначен вице-примаром. Он же и будет и.о.мэра Кишинева до следующих выборов».

"Кто главный бенефициар задержания мэра Кишинева и вице-председателя Либеральной партии в одном лице? - спрашивает политический аналитик Сергей Монастырлы. - Нет, не кишиневцы, не социалисты, и даже не городской бюджет. Главный бенефициар проект Шалару-Бэсеску на правом фланге, бегство либералов в этот лагерь теперь только ускорится".

«Арест Киртоакэ не может не вызывать положительных эмоций, – пишет на своей страничке в соцсети аналитик Алексей Тулбуре. - Вызывает, но что дальше? Если бы это было правосудием, прокуроры первыми постучали бы в дверь к Плахотнюку и к его окружению. А то, что происходит сейчас в отношении либералов в примэрии Кишинева - это расчистка территории от одних подельников мафии для других. Будут ли улучшения для города? Не исключаю, но они в условиях политического контроля известного клана над госинститутами, прессой и т.д. не будут иметь системного и долгосрочного характера. Задержание Кирилла Лучинского есть продолжение разгрома ЛДПМ и открытая атака на оппозиционную прессу, в частности канал TV7, к созданию которого Лучинский имеет отношение. Тут надо настаивать (более активно) на открытом и справедливом процессе.В условиях, когда люди напрямую замешанные в коррупции, разрушении банковской системы страны, краже миллиарда и т.д. (действия/бездействия), - Дрэгуцану, Кетрару, Гурин, Поалелунжь, Шор, Тимофти, Лянкэ и др., - на свободе, все задержания последнего времени не воспринимаются не как торжество правосудия, а как действия по консолидации власти Плахотнюка. Продажное правосудие расчищает путь мафии к авторитарной власти».



Олег ВОЛКОВ





НЦБК: "Действия Киртоакэ содержат признаки злоупотребления влиянием"



Согласно пресс-релизу НЦБК, благодаря полученным показаниям, было установлено, что столичный примар поручил своему заместителю, занимавшему пост председателя Комиссии по отбору компаний, которым предстояло реализовать проект создания парковок в муниципии Кишинёв, подписать контракт с фирмой EME Parkleitsysteme GmbH без одобрения Муниципального совета.



Одновременно, в нарушение действующего законодательства, столичный градоначальник одобрил градостроительные сертификаты на проведение проектных работ, в соответствии с договором государственно-частного партнёрства между примэрией муниципия Кишинёв и компанией-нерезидентом EME Parkleitsysteme GmbH. По информации НЦБК, эта компания стала победителем отборочного конкурса в результате согласованных действий ответственных лиц из столичной примэрии, ряда экономических операторов и бизнесмена, являвшегося теневым руководителем EME Parkleitsysteme GmbH.



В период следствия было задокументировано несколько встреч теневого руководителя компании-победителя тендера с начальником муниципального Управления общественного транспорта и путей сообщения. На этих встречах обсуждались схема организации нужного результата тендера, участие генпримара в ускорении подписания контракта, а также вознаграждение за оказанные услуги. Благодаря показаниям, полученным в ходе расследования уголовного дела, было установлено, что в соответствии с предварительной договорённостью между бизнесменом и главой Управления общественного транспорта, выступавшим в качестве посредника между предпринимателем и генпримаром, чиновник примэрии получил совет зарегистрировать на Кипре оффшорную компанию, которая позднее стала пайщиком EME Parkleitsysteme GmbH, с долей 26 процентов.



Согласно свидетельским показаниям, полученным в ходе следствия, 26 процентов доходов компании должны были стать той самой „благодарностью” за подписание договора государственно-частного партнёрства между компанией EME Parkleitsysteme GmbH и столичной примэрией, из них 13 процентов получил бы сам градоначальник, а ещё 13 – глава Управления общественного транспорта и путей сообщения.



По данным НЦБК, после того, как кипрская компания стала пайщиком EME Parkleitsysteme GmbH, генпримар дал указание вскрыть конверты с поступившими предложениями и приступить к проведению тендера, победителем которого и стала вышеназванная компания. Кроме того, по указанию градоначальника, вице-примар подписал контракт, а затем генпримар дал положительное заключение для начала проектных работ. Таким образом, по информации НЦБК, действия Киртоакэ содержат признаки злоупотребления влиянием. Преступления такого рода караются лишением свободы на срок от 3 до 7 лет.

Источник:vedomosti.md