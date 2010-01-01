Недавно на заседании муниципального совета вновь прозвучали обвинения в адрес властей, которые цинично уничтожают беспризорных детей. Речь шла о забытом центре Vatra, деятельность которого по решению мэра Кишинева была временно приостановлена, а дети определены в гимназию-интернат №3. В столичном управлении по защите прав ребенка отмечают, что информацию искажают и используют в своих интересах.

Владислав Бордеяну

У властей нет денег на беспризорных детей

По словам муниципального советника и народного адвоката Евгении Чебан, в дневном центре временного размещения детей-сирот Vatra помещали беспризорных детей, пойманных в результате рейда. Это дети, у которых проблемы с родителями, которым некуда идти, они периодически оказываются на улице, ночуя в заброшенной гостинице «Националь» и на стройках. Они спят на грязных тряпках, нюхают клей, попрошайничают, крадут еду в магазинах. Мунсоветник обратила внимание, что о трудных подростках некому позаботиться, а государство бросило их на произвол судьбы, занявшись «оптимизацией», т.е. уничтожением детских домов в республике.

Г-жа Чебан возмутилась тем, что после закрытия центра Vatra детей разместили в гимназии-интернате №3, нарушив Положение о функционировании гимназии-интерната, утвержденное министерством просвещения. «К этим несчастным и обделенным детям постоянно подселяют, по направлению полиции, других еще более несчастных и обделенных детей - с жестоким опытом жизни на улице», - сказала она.

Мунсоветник считает, что остро необходимы сотрудники со специальным образованием. Кроме того, столичные власти не предусмотрели средств на содержание подростков, переведенных из центра Vatra, а также на беспризорных детей, которых в гимназию направляет полиция. «По сути, кишиневские власти бросили и этих детей, и тех сотрудников гимназии-интерната, кто в силу своего профессионального долга и просто человечности, выполняют эту работу дополнительно», - отметила муниципальный советник.

А кому мешал Центр?

К лету в Кишиневе больше появляется детей-беспризорников. Более 70% из них - это приезжие из разных районов страны. Чаще всего эти дети - из неблагополучных семей. Для своего обитания они выбирают заброшенные здания, как например, гостиницу «Националь». Только совсем недавно доступ на первый этаж этого здания закрыли решетками.

Эта проблема возникла не сегодня. Еще в начале 2013 г., в результате реформы МВД, в Кишиневе был закрыт единственный Центр размещения несовершеннолетних для трудных подростков на ул. Льва Толстого, носивший название республиканского детприёмника. Тогда чиновники уверяли, что прежде, чем упразднить данную социальную структуру, они позаботятся о судьбе каждого подростка, находящегося в тот момент на попечении сотрудников этого Центра. Но что именно произошло с теми детьми, никто не знает, по крайней мере, об этом не говорят. Факт - дети просто остались на улице.

Каким-то выходом из ситуации для беспризорных детей, которых ловили на улице, было размещение в дневном центре временного размещения детей-сирот Vatra, расположенном в Кишиневе, на ул. Ботезэторул. Там они могли переночевать, поесть, помыться. Кто-то оставался, а кто-то уже на следующий день убегал. Так, каждый ребенок в возрасте 13-18 лет мог побывать в этом Центре по несколько десятков раз.

Различные организации неоднократно обращались к местным органам власти и правительству с просьбой вновь открыть альтернативный Центр для беспризорных детей, в котором эксперты занимались бы реабилитацией и поддержкой несовершеннолетних. Специалисты неправительственных организаций даже разработали концепцию такого Центра, который якобы планировали открыть в 2017 г., но власти все никак не могут найти средств, т.к. на его содержание может уходить до нескольких миллионов леев в год.

Под временной защитой

- Детей действительно привозят сотрудники полиции, - рассказывает директор гимназии-интерната №3 Игорь Сандлер. - Всего у нас было 24 ребенка в возрасте от 13 до 18 лет. Сегодня в интернате проживают пятеро детей. Их временно разместили. Как только сотрудники полиции их находят, сразу привозят к нам, затем ребят забирают и развозят по районам, откуда они роддом. Это - бродяжки. А те, которые уходят из дома из-за конфликтов с родителями или жестокого обращения или по другим причинам и не хотят жить в семье, обращаются за защитой в органы опеки и попечительства. Когда выявляются такие случаи, детей изымают из семьи, органы охраны прав ребенка помещают их в какой-то центр.

Дети, которые у нас находятся временно, сытые, не голодают, пользуются всеми благами, что и дети из интерната, - горячей едой, одеждой, медобслуживанием. Они очень хорошо влились в коллектив и сидят за партами с детьми из интерната, занимаются усердно, не хуже наших. Не было ни одного случая агрессии, драк, никто не ломал мебель. У нас с ними нет никаких проблем. Но к 1 июня срок контракта заканчивается. Это - приказ главного управления образования на основании решения мэрии. Потом их вернут обратно в семью или переведут в другой центр, где они смогут жить. Мы живем в одном городе, детскими учреждениями занимается одна структура, финансирует один городской бюджет, почему не помочь? Это - временная помощь, учитывая, что все центры при управлении по защите прав ребенка переполнены, и там нет свободных мест. Это говорит о том, что проблемных детей очень много, а центров мало. Наш интернат рассчитан на 450 человек, в настоящее время в нем проживают 195 детей. Целый корпус у нас свободен. В управлении образования попросили выручить, т.к. у нас есть свободное помещение, мы работаем «нон-стоп» - без выходных и праздников. Но к 1 июня должны найти другой выход, куда определить детей, - говорит Игорь Сандлер.

Дело шито белыми нитками

Напомним, что распоряжением № 281-d от 29 марта 2017 г. центр дневного размещения несовершеннолетних и сирот Vatra возобновил свою деятельность. Ранее приказом мэра Кишинева Дорином Киртоакэ №1517-d от 23 декабря 2016 года его деятельность была приостановлена после того, как в нем скончался несовершеннолетний К. Валериу из села Мэгдэчешть. Предварительно было установлено, что мальчик отравился окисью углерода (угарным газом) в помещении.

Автору статьи стало известно, что по просьбе прокуратуры Центр был закрыт на период следствия гибели ребенка. Статус обвиняемых получили два человека. Директор учреждения Тамара Писаренко находится под следствием по статье 328 УК «Превышение власти или служебных полномочий», а охранник учреждения Анатолий Кикирос подозревается по статье 145 «Умышленное убийство». Прокуроры просили выдать ордер на арест обвиняемых, но суд отклонил оба запроса. Обвиняемые на период следствия находятся на свободе.

- В декабре 2016 г. подобрали с улицы 11-летнего мальчика, привезли в приют и закрыли по непонятным причинам в комнате, - рассказывает наш источник, пожелавший остаться неизвестным. – Он, видимо, что-то курил, уснул и сгорел в комнате. И никто его не спас. Утром нашли на полу труп, а в комнате стоял смог от сгоревшего матраца. Завели уголовное дело, закрыли Центр, затем сообщили, что там якобы мебель пришла в негодность, персонал уволили, остались только охранники. Деньги на ремонт Центра пока не выделили.

Своя правда

Исполняющая обязанности руководителя муниципального управления по защите прав ребенка Родика Тереховски уверена, что для бродяжек должны быть центры разного типа республиканского уровня.

- А после того, как центр Vatra возобновит свою деятельность, в нем поселят 20 детей в возрасте 13-18 лет, оставшихся без попечения родителей. Это - его основанная цель, - сказала она в беседе с корреспондентом noi.md. – Но в экстренных случаях центр сможет принять и детей с улицы. Работа центра Vatra была приостановлена для того, чтобы провести ремонт. Был предложен другой регламент деятельности данного Центра, который был отправлен на рассмотрение в примэрию. Как только он будет рассмотрен и выделены деньги из бюджета, мы начнем ремонт. Мы попросили на ремонт более 1 млн. леев и будем стараться, как можно быстрее его завершить, т.к. сильно нуждаемся в этом Центре. Но люди должны понимать, что он не был предусмотрен для детей, которые живут на улице.

В Молдове нет законодательной нормы, которая бы регламентировала защиту бездомных детей. После закрытия в 2013 г. центра при МВД не было открыто ни одного подобного учреждения для детей. На уровне муниципия и государства не создана служба с образовательной программой, ориентированная на потребности такой категории детей.

Закон об особой защите детей, находящихся в ситуации риска, и детей, разлученных с родителями, обязывает территориальный орган опеки и попечительства оказывать необходимую помощь и разместить ребенка, чья жизнь или здоровье находится в непосредственной опасности, независимо от того, где он находится. А управлению по защите прав ребенка необходимо принять экстренные меры для урегулирования ситуации, потому что нет никакой нормативно-правовой базы, которая обеспечивает защиту этих детей, - сказала Родика Тереховски.

Нынешняя ситуация возникла из-за отсутствия государственной политики в отношении детей и, чтобы ее изменить, нужна политическая воля. Но, судя по вопросам, которые в приоритетном порядке обсуждаются в парламенте, «правящему большинству» нет дела до бездомных детей и до того, что им каждый день нужно что-то есть и где-то спать, что они не ходят в школу, им необходимо медобслуживание, и они каждый день свою жизнь подвергают опасности. Чтобы остановить приток безнадзорных детей, нужно заниматься не только ими (находя подросткам временное пристанище), но и оказывать поддержку проблемным и неблагополучным семьям.

Источник: Noi.md

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