



Президент Игорь Додон заявил, что будет блокировать любые законы, направленные на ограничение вещания российских каналов в Молдове. Как передает агентство "ИНФОТАГ", об этом он написал во вторник на своей странице в facebook, комментируя обнародованную накануне инициативу Ассоциации независимой прессы (АPI) "запретить российскую пропаганду".



Накануне, эксперты АPI обнародовали результаты мониторинга вещания в Молдове каналов, ретранслирующих передачи российских каналов "Первый канал", РТР, НТВ, РЕН ТВ и СТС. Согласно результатам мониторинга, "российские каналы прибегают к манипуляции, лжи, дезинформации и откровенной пропаганде". Организаторы мониторинга заявили, что "эта пропаганда сравнима с пресловутыми русскими танками". API намерена "настойчиво просить владельцев каналов исключить программы, которые несут пропагандирующий характер и не соответствуют законодательству". Мониторинг проводился за счет гранта посольства США в Молдове.



Также накануне пресс-секретарь правящей в Молдавии Демократической партии Виталий Гэмурарь заявил, что "ДПМ не отказывается от своей идеи запретить иностранную пропаганду в СМИ и готовит еще один законопроект, направленный на борьбу с российской пропагандой".



Комментируя эту информацию, Игорь Додон написал, что "в условиях приближающихся парламентских выборов демократы готовы ухватиться за соломинку и устроить даже охоту на ведьм - ради того, чтобы понравиться западным партнерам".



"Чувствуя свою неспособность продвигать реальные реформы и бороться с коррупцией, демократы начинают очередную серию спекуляций на тему пропаганды, пытаясь вызвать антироссийскую истерию в обществе - для того, чтобы угодить Западу", - отметил Додон.



По его словам, "прикрываясь борьбой с антироссийской пропагандой, правящая партия решает свои вопросы и благополучно замалчивает другие, более важные вопросы и проблемы молдавского общества, которыми должна заниматься власть". Он назвал среди этих проблем возвращение в казну украденных миллиардов, наказание виновных, необходимость экономического возрождения страны, рост благосостояние населения.



"Я выступаю категорически против такого обострения отношений с нашими российскими партнерами - ради удержания у власти партии, потерявшей доверие населения. И буду блокировать принятие любого закона, направленного на то, чтобы посеять смуту в обществе. Танки грязи не боятся, тем более - либеральной", - написал Додон.



В конце марта парламент уже принял поправки в Кодекс о телевидении и радио, ограничивающие вещание российских телеканалов. Они предусматривают в частности, что все каналы (в том числе те, которые ретранслируют передачи российских каналов) обязаны транслировать местные передачи в объеме не менее восьми часов в сутки, в том числе шесть часов в прайм-тайм, из которых четыре часа - на румынском языке. За принятие этих поправок парламент голосовал почти единогласно, включая фракцию пропрезидентской Партии социалистов.