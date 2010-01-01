Только так они смогут защитить детей от психологических травм

Минздрав готов разрешить родителям находиться рядом со своими детьми в отделениях интенсивной терапии и реанимации. Для этого в министерстве разработают специальный регламент, так как сейчас эта ситуация никак не регулируется, и в разных больницах ее разрешают на свое усмотрение. Минздрав занялся этим вопросом, получив петицию группы родителей, которым врачи отказали в доступе в реанимацию.

Ольга Гнаткова

«Родители переживают настоящий ужас»

Петицию написали участники сообщества Ask a mom. Они попросили министерство здравоохранения изучить местное законодательство, мировую практику и опыт соседних стран и разработать специальный регламент, который позволит родителям находиться рядом со своими детьми, когда те попадают в отделение реанимации или интенсивной терапии. По словам инициатора петиции, консультанта по грудному вскармливанию и психолога Ольги Гутюм, чтобы передать петицию в минздрав, было достаточно 30 подписей, а подписаться под обращением были готовы более 500 матерей.

«Сейчас закон трактуется так, как врачам хочется и можется. Есть отделения, где работают заведующие старой закалки, и в реанимацию просто невозможно прорваться. Родители переживают настоящий ужас. Обычно мамы вспоминают об этом с дрожащими руками и слезами на глазах, а дети годами находятся на учете невропатолога», — рассказала NM Ольга Гутюм.

По ее словам, в мировой практике давно признано, что разлучение ребенка с родителями во время серьезной болезни — дополнительная травма для детской психики. Это подтверждает и молдавская практика. После того как Ольга Гутюм объявила о сборе подписей, сотни мам рассказали о том, чем для их детей обернулось нахождение в реанимации без близких: нервными тиками, боязнью темноты, кошмарами, паническими атаками. Их состояние в реанимации усугублялось тем, что плачущих и беспокойных детей в некоторых отделениях Кишинева привязывают к кровати, чтобы не разошлись швы или не выпал катетер. Без помощи родителей у врачей нет другого выхода, а для маленьких пациентов это большой стресс.

«Конечно, все мамы благодарны врачам за то, что они спасли детей, и медсестрам, которые пытались укачивать плачущих младенцев. Но это не выход, одна медсестра не может качать все отделение», — отметила Ольга Гутюм.

По ее словам, новый регламент должен решить сразу несколько проблем. Четкие правила поведения в реанимации и список санитарных норм позволят родителям получить законный доступ к детям. А реаниматологи будут избавлены от дополнительных трудностей в работе.

«Мы очень хотим, чтобы эта инициатива помогла и врачам. Они смогут сосредоточиться на лечении, а не тратить время на бьющихся в истерике мам и пап, которые проклинают их и доходят до угроз», — считает Ольга Гутюм.

«Нужно просто разработать нормативный акт»

Как рассказала NM одна из авторов петиции, адвокат Елена Гараз, закон «Об охране здоровья» содержит только общие сведения и никак не регулирует вопрос нахождения родителей с детьми в реанимационных отделениях. Согласно п. 5 ст. 51 этого закона, родители или опекуны могут находиться в стационаре вместе с ребенком, если он не старше трех лет. Если ребенок старше трех лет, необходимо «заключение врачей». Никаких критериев того, в каких случаях они должны разрешить родителям находиться с ребенком, а в каких нет, закон не предлагает.

«Нужно просто разработать нормативный акт на уровне министерства здравоохранения. Такой документ не нужно проводить через парламент», — пояснила Гараз. По ее мнению, в регламенте должно быть четко прописано, в каких случаях можно, а в каких нельзя допускать родителей к ребенку в реанимацию или интенсивную терапию, какие санитарные нормы должны при этом соблюдаться и т.д.

По мнению Елены Гараз, эта инициатива обойдется больницам не слишком дорого. Некоторые медучреждения объясняют отказ родителям находиться рядом с детьми тем, что в палатах недостаточно места. Однако, считает адвокат, можно обойтись и без их капитальной перестройки. «В развитых странах мира, если в одной палате находятся несколько человек, просто ставят ширмы, и никто друг другу не мешает. У нас в детских отделениях такое пока не практикуется», — рассказала Гараз. По ее словам, каждый главврач больницы сможет сам решить, каким образом создать условия для пребывания родителей рядом с детьми.

Более серьезная проблема на сегодняшний день, по мнению адвоката, это низкий уровень культуры общения врачей и родителей. Первые часто предпочитают без лишних объяснений выставлять родителей за дверь, а те, в свою очередь, иногда ведут себя агрессивно. Сообщество Ask a mom намерено заниматься повышением медицинской грамотности матерей, а также рассказывать им о правилах нахождения в реанимации после принятия минздравом регламента.

«Врачи тоже ничем не защищены»

В муниципальной детской больнице им. В. Игнатенко сейчас пускают родителей в реанимационную палату только на определенное время. Как рассказал NM главврач Александр Холостенко, больница пока не может обеспечить постоянное пребывание родителей рядом с ребенком.

«В каждой палате у нас стоят по три-четыре кровати: мест еще и для мам просто нет. Кроме того, мы должны учитывать личное пространство ребенка, защиту персональных данных и другие нормативные акты», — пояснил Холостенко. Тем не менее в больнице им. В.Игнатенко ситуация может измениться уже в этом году: в бюджет на 2017 год заложен капитальный ремонт отделения интенсивной терапии. «Возможно, при ремонте мы предусмотрим решение этой проблемы, и появится место для мам», — сказал Холостенко.

В связи с отсутствием четких правил для таких ситуаций врачи также сталкиваются с рядом проблем. «Мы не против того, чтобы мама смотрела за ребенком. Еще одна пара глаз только в помощь врачу. Но хочется, чтобы это была именно помощь, а не дополнительная необходимость смотреть не только за ребенком, но и за его мамой», — отметил Холостенко.

По его словам, большинство матерей относятся к своей роли ответственно, но бывают и исключения. «Если мама, скажем так, ведет себя не слишком адекватно — нигде не написано, как мы должны поступить в такой ситуации. С этой точки зрения врачи тоже ничем не защищены», — посетовал врач. Он также подчеркнул, что регламент должен содержать четкие указания, в каких случаях можно, а в каких нельзя пускать родителей в палату.

А как в других странах

По итогам круглого стола с участием инициативной группы Ask a mom, главврачей детских больниц Кишинева и министра здравоохранения Руксанды Главан, прошедшего 5 мая, было решено создать рабочую группу, которая займется разработкой регламента. В нее войдут представители минздрава и детских больниц республики, юристы и эксперты международных организаций — Всемирной организации здравоохранения, UNICEF. По оценкам министерства, разработка регламента может занять до трех месяцев. Если по итогам обсуждений все же понадобится вносить изменения в законодательство, нововведения придется ждать гораздо дольше.

В мировой практике пребывание родители с детьми в палатах интенсивной терапии и реанимации было узаконено относительно недавно. Американская Академия педиатрии приняла документ, позволяющий и поощряющий пребывание в реанимации вместе с детьми их родных, в 2012 году. Родители могут присутствовать даже во время реанимационных процедур.

Итальянский Национальный комитет по биоэтике в 2013 году опубликовал документ, который предусматривает постепенное изменение принципов работы реанимационных отделений. Новые правила предполагают снятие ограничений на присутствие родителей в палатах с детьми.

Румыния официально разрешила взрослым постоянно находиться в отделениях реанимации и интенсивной терапии с детьми младше 14 лет в 2016 году.

Источник: Newsmaker.md