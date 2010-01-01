



Многие СМИ Молдовы не информируют, а манипулируют обществом, - считает директор Ассоциации Независимой Прессы (API) Петру Маковей.



Как передает "ИНФОТАГ", он сообщил в среду на пресс-конференции "Захват СМИ в Молдове", что "согласно проведенному исследованию такие телеканалы, как Publika, Prime, 2Plus, Canal 3 занимаются только пропагандой в пользу Влада Плахотнюка и ДПМ, отвлекая внимание зрителей от насущных проблем, манипулируют их сознанием путем большого количества некомпетентных новостей".



"Они заставляют поверить в успешные действия правительства, в то, что одномандатная система выборов - единственный выход для Молдовы. И вместе с тем, очерняют протестное движение и несогласное с ними гражданское общество. Но явные признаки монополий на информационном и рекламном рынках не смущают ни Совет по конкуренции, ни Координационный совет по телевидению и радиовещанию (КСТР)", -= считает Маковей.



По его словам, "такие каналы, как NTV и Accent TV вели агрессивную политику во время президентской кампании против Майи Санду и ее Партии действия и солидарности (PAS), продвигая пророссийскую и антиамериканскую позиции".



"Они даже были оштрафованы КСТР, но эти меры явно недостаточны. Кодекс телевидения и радио не отвечает современным требованиям и требует значительных изменений - особенно, по вопросам владения несколькими СМИ одним лицом и процессу регистрации новых СМИ. Методами дезинформации пользуются и новостные порталы, такие как moldova24.info и kp.md. Агрессивную политику ведут и проплаченные блогеры в социальных сетях, намеренно концентрируя внимание на Владе Плахотнюке и Игоре Додоне. Исследование, которое провел Центр журналистских расследований (CIJ) показало, что из 20 рассмотренных новостных сайтов более половины принадлежат членам ДПМ",- отметил Маковей.



Директор Transparency international Moldova Лилия Каращук сообщила, что "СМИ, которые контролирует власть, путем политики очернения, информационных вбросов, проведения ложных журналистских расследований, разделяют и разрушают здоровое гражданское общество".



Политолог, директор ассоциации ADEPT Игорь Боцан сказал, что "несмотря на то, что правительство постоянно докладывает о достижениях демократии в Молдове - республика постоянно теряет очки в международных рейтингах свободы прессы и уровня коррупции".



"Общество никогда не сможет развиваться без объективного информирования, которое должны обеспечить СМИ", - подчеркнул он.



