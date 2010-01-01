4 мая в Кишиневе по инициативе Ассоциации независимой прессы и Центра независимой журналистики состоялся круглый стол на тему: «Критическое состояние печатных CМИ Молдовы». Данное мероприятие прошло в рамках Дней свободной прессы. Кроме журналистов, в его работе приняли участие члены парламентской комиссии по СМИ, представители делегации Евросоюза, посольства Румынии в Молдове и Агенства США по международному развитию (USAID).

Начнем ли день с газеты?

Собравшиеся журналисты и эксперты выразили обеспокоенность монополизацией СМИ в Молдове, случаями нарушения свободы слова, а также политическим давлением государства на прессу и дискриминационным отношением к издателям печатной продукции.

Единственными, кто не счел нужным почтить своим присутствием круглый стол на столь актуальную для всего гражданского сообщества тему оказались городские чиновники. Хотя именно к сотрудникам примэрии у собравшихся журналистов накопилась масса вопросов. Один из которых: «Почему примэрия продолжает сносить газетные киоски, ограничивая доступ читателей к печатным изданиям?». Но, видимо, свобода выбора и доступность информации важны только при переговорах с европейскими партнерами, но в нашей суровой действительности городские власти просто игнорируют эти темы.

Напомним, «Труд в Молдове» уже не так давно писал о действиях примэрии, которые приводят к исчезновению пунктов распространения прессы. В материале «Молдова может остаться без печатной прессы» (№28/16 от 27 апреля 2017 – прим. «Труд7 Молдова»), мы подробно рассказали об этой проблеме, которая может привести к катастрофическим для нашей страны последствиям: банкротству редакций и типографий, потере тысяч рабочих мест, а в итоге - разрушению всей печатной отрасли и лишению граждан конституционного права на информацию.

Но складывается впечатление, что власти не хотят ничего об этом слышать. Только за один месяц – с марта по апрель – из центра убрали 10 киосков, и, по решению примара, в течение недели снесут еще четыре. Даже во время работы круглого стола о критическом состоянии СМИ в республике, в центре Кишинева демонтировали очередной газетный киоск, а на очереди – уже был следующий. И это при том, что печатные киоски очень важны для горожан: именно здесь находит своего читателя 20 процентов всей распространяемой в столице прессы.

По имеющейся информации, только за первый квартал 2017 года (по сравнению с этим же периодом 2016 года) более 100 тысяч экземпляров печатных СМИ не дошли до читателя. На столько сократилось распространение прессы из-за ликвидации киосков. Если ничего не изменится, то в будущем читатели лишатся более 500 тысяч экземпляров газет и журналов в год. Для крошечной Молдовы эта цифра просто катастрофическая.

В примэрию никто не обращался?

И пока эти цифры – только «цветочки». «Ягодки» не заставят себя ждать, когда примэрия осуществит свое намерение убрать пункты распространения прессы не только из исторического центра и центральных улиц микрорайонов, но и с улиц «помельче», таких как Лех Качинский, Василий Лупу и др. В этом случае периодическая печать будет насильственно ликвидирована, просто уничтожена как таковая.

И не стоит думать, что мы сгущаем краски. Достаточно взглянуть на проект нового регламента торговли муниципия Кишинэу, разработанный примэрией, а также подготовленное ею решение для Муниципального совета, где все планируемые сносы расписаны крайне подробно.

Согласно проекту нового регламента торговли в муниципии Кишинэу, киоски прессы запрещается размещать в периметре улиц Матеевича, Албишиоара, Михай Витязул и Измаил, а также на центральных улицах всех микрорайонов: Дачия, Мирча чел Бэтрын, Московский проспект, Алба Юлия и других. На остальных улицах запрещается размещать киоски ближе, чем в шести метрах от проезжей части. Но таких широких тротуаров в столице просто нет. Нельзя размещать киоски и во дворах, так как все дороги относятся к проезжей части. Следующее предписание требует размещать киоски на расстоянии не ближе, чем в 250 метрах от стационарных коммерческих точек, имеющих аналогичный товар. Но в каждом супермаркете продают журналы и газеты.

10 мая в примэрии состоялись публичные слушания по обсуждению данного проекта. Но организовали их явно для отвода глаз. Почему? Потому что не была соблюдена процедура: не были заслушаны предложения граждан, отсутствовал протокол о разногласиях. Городские управленцы решили не искать трудных путей: просто пригласили экономических агентов и поставили их перед фактом о грядущем сносе, принадлежащих им торговых объектов, пообещав учесть все «пожелания».

Примечательно, что и это мероприятие прошло без столичного градоначальника. Вместо Дорина Киртоакэ, дискуссии вел господин Марчел Замбицкий, директор Управления торговли примэрии.

На вопрос, как же все-таки поступят с газетными киосками и что будет с периодической печатью, ведь новый регламент торговли автоматически отменяет предыдущее решение муниципального совета № 51/4 от 06.07.2006 «О запрете установления новых киосков в Кишиневе» (в этом постановлении для газетных киосков делалось исключение, запрет на них не распространялся), Замбицкий «честно» признался, что даже не подозревал о существовании такой проблемы. А на вопрос, по каким причинам в новый проект не был включен пункт о сохранении решения относительно киосков по распространению печатных СМИ (как это было в предыдущем документе), Замбицкий только руками развел: «В примэрию никто с таким предложением не обращался».

Заявление, мягко говоря, странное…Особенно на фоне того, что большинство молдавских СМИ уже более месяца буквально «трубят» об исчезновении газетных киосков со столичных улиц, читатели «бомбят» редакции гневными звонками, по телевидению транслируют репортажи о сносе пунктов распространения прессы. И это, по мнению чиновников, означает, что «никто не обращался»? Конечно, если игнорировать приглашения на пресс-конференции и круглые столы, не читать издающуюся в Молдове прессу, то можно считать, что проблемы и не существует вовсе. Такая позиция городских властей очень напоминает мартышку, которая зажмурила глаза, заткнула уши, и «ничего не видит и не слышит». А может, просто не хотят знать?

Не стоит наступать на те же грабли

Решение 2006 года еще остается в силе, новый регламент пока еще не принят, но вопреки всему появляются новые решения - убрать киоски прессы. Если примэрия уже сейчас так неистово зачищает печатную прессу, что же будет, если новый регламент вступит в силу? Тогда молдавские СМИ просто закатают в асфальт, заткнут им рот, и некому будет рассуждать о свободе слова и критиковать власть, что, наверное, ее бы вполне устроило. Вот только это вступает в явное противоречие с декларируемым руководством страной в целом стремлением к европейским ценностям.

Во всем мире предпринимательство, осуществляющее торговлю книгами и печатными СМИ в специализированных магазинах и павильонах, относят к субъектам социального предпринимательства, наряду с производством хлеба, молока, детского питания. Так происходит в Европе, где киоски прессы размещают один на 500-1000 жителей (для сравнения, в Молдове, один - на 3000 и более). К такому подходу возвращаются и в России.

Так, не далее как 17 апреля премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о мерах поддержки книготорговли и печатных СМИ. «Документ предусматривает отнесение малого и среднего бизнеса по торговле книгами и печатными СМИ к социальному предпринимательству, соблюдение нормативов по развитию киосковых сетей в регионах, проведение ряда книжных конкурсов и фестивалей», - пишет российская газета «Коммерсант». А ведь в свое время правительство РФ также недооценивало проблему распространения печатных СМИ, что привело к сокращению в 2017 году газетных киосков до 20 тысяч (пять лет назад их было 42 тысячи), а подписные тиражи упали почти на 45% к 2014 году. Так стоит ли Молдове повторять очевидные ошибки и негативный опыт соседей?

И в заключение хочется еще раз обратиться (может быть, на этот раз они наконец услышат) к городским властям в лице генерального примара Дорина Киртоакэ!

Уважаемый господин примар!

Верните ликвидированные киоски по распространению печатных СМИ на их традиционные места. И внесите в проект решения об одобрении нового регламента торговли в муниципии Кишинэу пункт о том, что предусмотренные запреты по размещению киосков не относятся к киоскам по распространению печатных СМИ.

Удивительно, но факт!

В ночь на 4 мая, когда примэрия жаловалась на нехватку людей, техники и финансовых средств для уборки столицы после снегопада, представитель претуры сектора Чентру приехал с решением примара демонтировать киоск у главпочтамта на улице Влайку Пыркалаб. С собой прихватил кран и машину для перевозки киоска. Примечательно, что снос киоска происходил в ночное время. Лучше бы такую оперативность и заботу о горожанах примэрия проявляла при укладке плитки на центральной улице столицы. Невольно возникает вопрос: какое еще стихийное бедствие должно произойти, чтобы градоночальник и его подчиненные занялись настоящими городскими проблемами?